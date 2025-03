Tuyển Việt Nam trước ngày chốt danh sách: 'Vé vớt' cho ai?

Đến lúc này, về cơ bản HLV Kim Sang Sik đã có trong tay danh sách tuyển Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ, nhằm chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Days tháng 3 này. Nhà ĐKVĐ Đông Nam Á đá 1 trận giao hữu với Campuchia (19/3) và trận gặp Lào ngày 25/3 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bản danh sách những cái tên được góp mặt ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này sắp chính thức lộ diện. Ông Kim Sang Sik và cộng sự có thể tạo độ "trễ" khi công bố danh sách triệu tập chính thức, nhằm phòng trừ khả năng có trường hợp dính chấn thương và "nhặt" thêm nhân tố nổi bật thuyết phục được HLV người Hàn Quốc về chuyên môn ở vòng 16 V-League.

V-League còn 1 vòng đấu nữa trước khi tạm nghỉ nhường sân chơi cho tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Theo tìm hiểu, một số cầu thủ thuộc đội hình vô địch Đông Nam Á 2024 cùng HLV Kim Sang Sik đang có vấn đề sức khoẻ. Chẳng hạn như Duy Mạnh và Xuân Mạnh đều gặp phải vấn đề, không có tên trong danh sách đăng ký 2 trận gần nhất của Hà Nội FC.

Xuân Mạnh và Duy Mạnh đều là trụ cột của tuyển Việt Nam trong hành trình đi đến ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Do đó, nếu bộ đôi này không kịp trở lại trong đợt tập trung lần này thì đây là tổn thất lớn với "Những chiến binh sao vàng".

Ở danh sách tuyển Việt Nam sắp tới, ngoài những cái tên quen thuộc vừa vô địch ASEAN Cup 2024 như Đình Triệu, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Doãn Ngọc Tân, Quang Hải, Tiến Linh... HLV Kim Sang Sik khả năng trao cơ hội cho một số cựu binh như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng...

HLV Kim Sang Sik lựa chọn kỹ càng nhân sự cho tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Nhân sự khiến HLV Kim Sang Sik phải đắn đo nhiều nhất là những cầu thủ ít được thi đấu ở tuyển Việt Nam, các tân binh hay gương mặt trẻ.

Những cầu thủ như Đức Chiến, Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel), Thái Sơn (Thanh Hóa), Minh Khoa (Bình Dương), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Xuân Trường (Hà Tĩnh), Tuấn Anh (Thép Xanh Nam Định)... nhiều khả năng đang nằm trong diện nhận "vé vớt" của HLV Kim Sang Sik.

Với những cầu thủ trên, họ sẽ có cơ hội cuối cùng để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik ở vòng 16 V-League cuối tuần này. Trong đó, những trận đấu như Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, Bình Dương vs Thể Công Viettel, CAHN vs Thép Xanh Nam Định, Thanh Hóa vs HAGL... được chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự dành sự quan tâm đặc biệt.