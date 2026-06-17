Tuyển Việt Nam: Sao nhập tịch khiến Nguyễn Filip, Tiến Linh mất suất

Ngày 15/6, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và chiến dịch ASEAN Cup 2026. Ở bản danh sách này, đáng chú ý là sự xuất hiện của một số cái tên mới gồm: Patrick Lê Giang, Ngô Đăng Khoa (CA TP.HCM) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane) của Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, một số gương mặt quen thuộc từng nhiều năm khoác áo tuyển Việt Nam như Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh... không có tên. Ngoài vấn đề về chuyên môn, rõ ràng HLV Kim Sang Sik muốn làm mới tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup và xa hơn là VCK Asian Cup 2027.

Nguyễn Tài Lộc rất được kỳ vọng. Ảnh: S.N

Trong các tân binh, Nguyễn Tài Lộc được HLV Kim Sang Sik đặc biệt kỳ vọng. Cầu thủ này từng có nhiều năm thi đấu tại V-League, ở nhiều đội bóng khác nhau như Sài Gòn, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hà Tĩnh, Ninh Bình.

Ở mùa giải vừa qua, Tài Lộc ghi 9 bàn trong 23 trận ở V-League, cùng với đó là 2 bàn sau 4 trận ở Cúp quốc gia. Điểm mạnh của anh là chơi được ở nhiều vị trí trên hàng công, sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng săn bàn.

Với sự góp mặt của Tài Lộc, HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án tấn công cho tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 cũng như các giải đấu sắp tới.

Ngô Đăng Khoa xứng đáng lên tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa sinh ra tại Australia trong gia đình có bố mẹ là người Việt. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá xứ chuột túi trước khi trở về Việt Nam thi đấu cho CLB CA TP.HCM. Cầu thủ sinh năm 2006 nhanh chóng tạo dấu ấn tại V-League nhờ khả năng xử lý bóng khéo léo, tốc độ cùng tư duy chiến thuật linh hoạt. Mùa này, anh ghi 4 bàn, có 1 kiến tạo.

Dù không sở hữu thể hình lý tưởng nhưng Đăng Khoa lại gây ấn tượng nhờ tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng thích nghi với nhiều vị trí. Trước khi đưa ra quyết định triệu tập Đăng Khoa, đích thân HLV Kim Sang Sik có mặt trên sân Ninh Bình theo dõi cầu thủ này trong trận chung kết Cúp Quốc gia Ninh Bình và CA TP.HCM.

Thủ thành Patrick Lê Giang. Ảnh: S.N

Tân binh còn lại của tuyển Việt Nam là Patrik Lê Giang sinh năm 1992, trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Anh thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP.HCM, và hiện là trụ cột của CLB CA TP.HCM.

Thủ môn cao 1m88 được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ cũng như khát khao cống hiến. Anh có thể cạnh tranh sòng phẳng suất bắt chính ở tuyển Việt Nam với Đặng Văn Lâm.