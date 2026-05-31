Tiền vệ Việt kiều Liam Knijff: Nhân tố tạo đột biến cho U17 Việt Nam?

Tiền vệ Việt kiều Liam Knijff có gì đặc biệt?

Liam Knijff đang nổi lên như một trong những gương mặt Việt kiều đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn tại VCK U17 World Cup 2026 vào cuối năm nay, sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 2009 này có thể mang đến thêm một phương án chất lượng cho ban huấn luyện.

Theo thông tin từ các trang mạng xã hội của đội trẻ Go Ahead Eagles, Liam Knijff hiện đang thi đấu cho đội U17 của CLB Go Ahead Eagles tại giải U17 Eredivisie, một trong những môi trường đào tạo trẻ có chất lượng hàng đầu Hà Lan. Cầu thủ này trưởng thành từ CLB nghiệp dư DVS'33 Ermelo trước khi gia nhập học viện Go Ahead Eagles từ mùa giải 2022/23, khi mới ở lứa U13.

Liam Knijff là tài năng đáng chú ý của lò đào tạo Go Ahead Eagles

Trong quá trình phát triển, Liam Knijff đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ở cấp độ U14, anh từng ghi bàn vào lưới Almere City vào tháng 3/2024. Hiện tại, cầu thủ trẻ này thường được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo, sở hữu khả năng hỗ trợ ghi bàn khá ấn tượng. Những thông tin từ Instagram và Twitter của đội U17 Go Ahead Eagles cho thấy Liam Knijff thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu với vai trò nhân tố tạo đột biến, thậm chí có thể ghi bàn từ các tình huống đá phạt.

Điều đáng chú ý là bóng đá Việt Nam đang rất cần những cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu để gia tăng chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh ở các đội tuyển trẻ. Với nền tảng được rèn luyện tại Hà Lan – quốc gia nổi tiếng về đào tạo tiền vệ sáng tạo và kỹ thuật – Liam Knijff hứa hẹn có thể bổ sung những nét mới cho tuyến giữa của U17 Việt Nam.

Dù vẫn cần thêm thời gian để đánh giá và theo dõi sự phát triển của cầu thủ này, Liam Knijff rõ ràng là một cái tên đáng được quan tâm. Nếu đủ điều kiện khoác áo Việt Nam trong tương lai, anh không chỉ là sự bổ sung tiềm năng cho U17 Việt Nam tại World Cup 2026 mà còn có thể trở thành một lựa chọn đáng giá cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong những năm tới.