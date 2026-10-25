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Kane – Yamal – Mbappe sẽ tạo nên cuộc đua Quả bóng Vàng sát nút nhất lịch sử?

Sự kiện: Quả bóng vàng Lamine Yamal Harry Kane

Liệu Kane – Yamal – Mbappe sẽ tạo ra một trong những cuộc đua Quả bóng Vàng sít sao nhất lịch sử?

     

Đêm thứ Hai (2h, 27/10) tới cả thế giới sẽ biết ai là chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng 2025/26, và điều thú vị của lần trao giải này là không có ứng cử viên nào thực sự nổi trội so với đối thủ. Người hay ở World Cup thì lại không hay ở cấp CLB và ngược lại, và người đá hay về mặt cá nhân lại không có danh hiệu tập thể để khoe.

Yamal - Mbappe - Kane, 3 ứng viên lớn cho QBV 2026

Yamal - Mbappe - Kane, 3 ứng viên lớn cho QBV 2026

Đây có thể sẽ là một trong những cuộc đua phiếu bầu sát sao nhất trong lịch sử Quả bóng Vàng. Trong quá khứ đã từng có những cuộc đua rất sát nút, khi cách biệt chỉ là 1-2 điểm.

1. Lần đầu tiên: Stanley Matthews 1956

France Football lần đầu trao Quả bóng Vàng năm 1956 và Stanley Matthews đã thắng giải với 47 điểm, hơn Alfredo Di Stefano chỉ 3 điểm. Thực tế giải thưởng năm đó đã được xem là giải tri ân cống hiến của Matthews, người khi đó đã không còn ở đỉnh cao phong độ, trong khi Di Stefano vừa đưa Real Madrid tới 2 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp.

Việc Matthews thắng giải năm đầu, cộng thêm luật về quy định người thắng năm trước không được đề cử giải năm sau (áp dụng trong 3 năm đầu tiên của giải), đã khiến Di Stefano dù đoạt 2 QBV nhưng đáng lẽ đã phải được khoảng 4 lần đoạt giải. Đó là lý do vì sao ông đã được trao Siêu Quả bóng Vàng vào năm 1989.

2. “Người khổng lồ nhỏ bé”: Allan Simonsen 1977

Năm 1977 chứng kiến một cuộc đua cực kỳ sát nút giữa bộ ba Allan Simonsen, Kevin Keegan và Michel Platini. Trong khi Platini không có lợi thế về mặt danh hiệu trong màu áo Nancy, Simonsen và Keegan đều đăng quang giải VĐQG trong màu áo Monchengladbach và Liverpool, nhưng Keegan có chức vô địch Cúp C1 sau khi Liverpool thắng Gladbach của chính Simonsen ở chung kết.

Simonsen &amp;&nbsp;Keegan

Simonsen & Keegan

Dù vậy, Simonsen đã thắng Keegan với số điểm 74 – 71 trong cuộc bầu Quả bóng Vàng, còn Platini về thứ 3 với 70 điểm. Đây là Quả bóng Vàng đầu tiên trong 2 lần đoạt giải của “Người khổng lồ nhỏ bé”, một cầu thủ cao chỉ 1m65 nhưng kỹ thuật đi bóng siêu việt khiến mọi hàng thủ ở châu Âu lao đao.

3. Niềm tự hào Tây Đức: Franz Beckenbauer 1972

Cho đến nay bóng đá Tây Đức vẫn giữ cột mốc là quốc gia duy nhất đoạt trọn cả 3 giải Quả bóng Vàng – Bạc – Đồng trong cùng 1 năm, và họ làm điều đó tận 2 lần. Và ở lần đầu tiên vào năm 1972, các nhà báo đã cực kỳ đắn đo khi chọn giữa 3 ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đức.

Franz Beckenbauer, với tư cách thủ quân của Tây Đức vô địch EURO 1972, đã giành giải với 81 điểm, trong khi đồng đội của ông là Gerd Muller chỉ kém 2 điểm. Đáng nói là Gunter Netzer cũng bằng điểm Muller, và Netzer thực tế mới là người tỏa sáng nhất trong 3 ngôi sao Tây Đức tại EURO năm đó cũng như đoạt giải Cầu thủ hay nhất bóng đá Đức năm 1972, giải mà Beckenbauer về nhì.

2. Khoảng cách chỉ 1 điểm: Matthias Sammer 1996

Năm 1996 chứng kiến cuộc đua sát nút nhất của thập kỷ 1990 khi Matthias Sammer, libero của đội hình ĐT Đức vô địch EURO, đã hơn Ronaldo “béo” xứ Brazil chỉ đúng 1 điểm: tỷ số 144 – 143. Sammer giành giải trong năm ông đưa Dortmund tới danh hiệu Bundesliga lẫn ngai vàng EURO, trong khi Ronaldo vươn lên cuộc đua này nhờ nửa cuối năm bùng nổ sau khi gia nhập Barca (ghi 17 bàn), nhưng không có danh hiệu nào đáng kể ngoài Cúp quốc gia Hà Lan cho CLB cũ PSV Eindhoven.

1. Charlton – Eusebio: Bobby Charlton 1966

9 bàn tại World Cup 1966 và 7 bàn tại Cúp C1 1965/66 khiến Eusebio là ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng, nhưng ông đã thua Bobby Charlton với tỷ số sát nút 80-81. Charlton đã thắng bởi danh hiệu World Cup cùng ĐT Anh, và ở trận đấu trực tiếp tại bán kết, Anh đã thắng Bồ Đào Nha 2-1 và tỷ số đó chính là tỷ số bàn thắng giữa cá nhân Charlton với Eusebio.

Charlton &amp; Eusebio

Charlton & Eusebio

Chiến thắng của Charlton năm đó thực sự rất sít sao, và Eusebio dù thua nhưng vẫn được mến mộ và tôn vinh ngay tại chính Anh Quốc. Ông được trao giải thưởng VĐV thể thao nước ngoài hay nhất năm của hãng thông tấn BBC, và cùng năm đó ông được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds tại London.

Các cuộc đua Quả bóng Vàng sít sao nhất

1966

- Bobby Charlton: 81 điểm

- Eusebio: 80 điểm

1996

- Matthias Sammer: 144 điểm

- Ronaldo: 143 điểm

1972

- Franz Beckenbauer: 81 điểm

- Gerd Muller: 79 điểm

- Gunter Netzer: 79 điểm

1977

- Allan Simonsen: 74 điểm

- Kevin Keegan: 71 điểm

- Michel Platini: 70 điểm

1956

- Stanley Matthews: 47 điểm

- Alfredo Di Stefano: 44 điểm

1969

- Gianni Rivera: 83 điểm

- Gigi Riva: 79 điểm

2019

- Lionel Messi: 686 điểm

- Virgil Van Dijk: 679 điểm

8

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/kane-yamal-mbappe-se-tao-nen-cuoc-dua-qua-b...

-25/10/2026 14:55 PM (GMT+7)
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