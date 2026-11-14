Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Qatar: HLV Hồng Vinh nhắn nhủ học trò

"Người hùng" Minh Tâm trả lời phỏng vấn

Em sẽ cố gắng làm tốt hơn cho CLB HAGL và cao hơn là tuyển Việt Nam. Mặc dù chúng em thua 0-1 nhưng toàn đội vẫn theo kỷ luật BHL đề ra, cố gắng thành quả có bàn thắng và em may mắn ghi bàn giúp đội giành chức vô địch.

Em muốn giữ kín cảm xúc của bản thân lúc này và chỉ muốn chia sẻ với người thân.