Trực tiếp họp báo ĐT U23 Việt Nam - U23 Qatar: HLV Hồng Vinh nhắn nhủ học trò
HLV Đinh Hồng Vinh đưa ra những phát biểu sau khi U23 Việt Nam giành danh hiệu tại giải giao hữu U23 quốc tế.
Em sẽ cố gắng làm tốt hơn cho CLB HAGL và cao hơn là tuyển Việt Nam. Mặc dù chúng em thua 0-1 nhưng toàn đội vẫn theo kỷ luật BHL đề ra, cố gắng thành quả có bàn thắng và em may mắn ghi bàn giúp đội giành chức vô địch.
Em muốn giữ kín cảm xúc của bản thân lúc này và chỉ muốn chia sẻ với người thân.
Tôi không quá lo lắng về thể trạng cầu thủ, tất cả cầu thủ đều đáp ứng nhu cầu, dự bị cũng như đá chính, nên tôi không lo lắng.
Chúng tôi cần cải thiện với những đội bóng áp lực cao, khi trở về CLB các bạn phải cố gắng nỗ lực để tiến bộ hơn. Năm 2027 các bạn cần được thi đấu nhiều hơn để củng cố tinh thần, chuyên môn cho cả đội.
Tôi cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng này với chức vô địch giành cho người hâm mộ Phố Núi và người hâm mộ cả nước. Chức vô địch này là bước đệm để tiến bước tương lai. Tôi đã làm nghề sau khi kết thúc sự nghiệp, 11 năm ở HAGL, thành công U13, U15, U17. Hôm nay lớn hơn thành công ở đội tuyển cấp độ U23 Việt Nam.
HLV Đinh Hồng Vinh bắt đầu trả lời phỏng vấn.
ĐT U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ
ĐT U23 Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ không thua trước U23 Qatar trong trận đấu cuối cùng tại giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành chức vô địch với 7 điểm. Đây là trận đấu không dễ dàng của "Những chiến binh Sao Vàng" khi U23 Qatar có bàn mở tỉ số.
Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi rất hay trong hiệp hai và có được bàn gỡ hòa từ sớm. Thậm chí nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam còn có bàn thắng thứ 2 để hoàn tất cú lội ngược dòng. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chia sẻ điều gì về trận đấu này?
(Gia Lai VTV Cup 2026) U23 Việt Nam giành 1 điểm trước U23 Qatar để lên ngôi ở Gia Lai VTV Cup 2026.