U23 Qatar không đáng sợ, vấn đề chỉ từ U23 Việt Nam

U23 Qatar chưa bao giờ là "ngáo ộp" châu lục

Nhắc đến bóng đá Qatar, người hâm mộ thường mặc định hình ảnh của một thế lực hàng đầu châu Á với hai chức vô địch Asian Cup liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc đánh đồng sức mạnh của đội tuyển quốc gia với lứa U23 là một sai lầm về mặt nhận định.

Trong chuyến hành quân đến Gia Lai lần này, U23 Qatar mang theo danh sách gồm 26 cầu thủ nhưng phần lớn đều thuộc lứa tuổi sinh năm 2005 và 2006. Về bản chất, đây là một tập thể mang nòng cốt U21 đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và rèn giũa bản lĩnh trận mạc. Dù trong đội hình của họ có nhiều gương mặt từng hít thở bầu không khí tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 hay Asiad 2026, thì sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn là rào cản lớn khiến lối chơi của đội bóng này thiếu đi sự lì lợm cần thiết.

Thực tế là ngay cả khi bóng đá trẻ Qatar tung ra lực lượng tối ưu, họ cũng chưa bao giờ duy trì được vị thế của một ông lớn thực thụ ở sân chơi U23 châu lục. Dấu ấn rực rỡ nhất của bóng đá trẻ nước này đã dừng lại từ năm 2018 với thế hệ vàng của những Almoez Ali hay Akram Afif. Kể từ sau thất bại lịch sử trước chính U23 Việt Nam tại trận bán kết Thường Châu năm đó, các lứa U23 kế cận của Qatar rơi vào một chu kỳ thoái trào kéo dài và thiếu tính kế thừa.

U23 Qatar không phải là đối thủ lớn của U23 Việt Nam

Trong nhiều kỳ đại hội liên tiếp sau này, U23 Qatar thường xuyên phải ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng bảng với những màn trình diễn nhạt nhòa. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tại VCK U23 châu Á 2026, nơi đội bóng Tây Á trở thành tập thể có thành tích kém nhất toàn giải khi trắng tay hoàn toàn với 0 điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại tệ hại nhất (-5).

Đặt lên bàn cân so sánh, bức tranh tương phản hiện lên rõ rệt khi nhìn vào sự ổn định đáng nể của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong cùng quãng thời gian Qatar loay hoay tìm ánh hào quang quá khứ, U23 Việt Nam đã vươn mình trở thành một thế lực ổn định bậc nhất khu vực và thường xuyên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của sân chơi châu lục.

Thành tích giành hạng ba chung cuộc ở vòng chung kết gần nhất, thắng Saudi Arabia, UAE, Hàn Quốc, là minh chứng đanh thép cho chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu và tư duy chiến thuật hiện đại của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Rõ ràng, xét cả về bề dày thành tích lẫn chất lượng nhân sự hiện tại ở Gia Lai, U23 Qatar hoàn toàn không phải là một ngọn núi không thể vượt qua, và cán cân cơ hội đang nghiêng về phía đội chủ nhà.

Nỗi lo từ những cơ hội bị phung phí

Dù nắm trong tay quyền tự quyết và đối đầu với một đối thủ không trên tầm về mặt bản lĩnh, nhưng con đường bước lên bục vinh quang của U23 Việt Nam vẫn tiềm ẩn những rủi ro lớn xuất phát từ chính nội tại của đội bóng. Vấn đề nhức nhối nhất bộc lộ rõ nét qua các lượt trận vừa qua chính là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực kỳ hạn chế của các chân sút áo đỏ.

Lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công biên và trung lộ của U23 Việt Nam vận hành tương đối trơn tru, giúp đội tạo ra thế trận áp đảo và liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động. Thế nhưng, khâu kết thúc cuối cùng lại thường xuyên rơi vào cảnh "đầu voi đuôi chuột".

U23 Việt Nam dứt điểm liên tục nhưng chỉ ghi 1 bàn trước U23 Singapore

Nhìn lại hai cuộc đối đầu với U23 Thái Lan và U23 Singapore, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến hàng loạt tình huống ngon ăn trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo. Trước U23 Singapore, những pha phối hợp xé toang hàng phòng ngự đối phương đã được thực hiện hoàn hảo, nhưng sự vội vàng trong những nhịp xử lý quyết định hoặc các cú dứt điểm thiếu độ hiểm hóc đã khiến U23 Việt Nam đánh rơi những bàn thắng mười mươi. Dứt điểm 14 lần so với 0 bên phía U23 Singapore nhưng U23 Việt Nam chỉ ghi đúng 1 bàn, con số đó thực sự đáng lo.

Trong bóng đá, việc phung phí quá nhiều cơ hội trước khung thành đối phương luôn đi kèm với cái giá phải trả rất đắt, đặc biệt là ở những trận đấu mang tính chất chung kết như cuộc chạm trán U23 Qatar sắp tới. Dù U23 Qatar mang sang đội hình trẻ trung và không có thành tích tốt trong quá khứ, nhưng các cầu thủ Tây Á vẫn sở hữu nền tảng thể hình, sải chân dài và tốc độ phản công đáng gờm. Một khi U23 Việt Nam mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng mà không thể kết liễu đối thủ sớm, sự nôn nóng sẽ dần xuất hiện, kéo theo những khoảng trống nơi hàng phòng ngự để đối phương khai thác.

Để bước lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhất, U23 Việt Nam buộc phải giải quyết triệt để bài toán tâm lý và kỹ năng dứt điểm trước giờ bóng lăn. Các tiền đạo cần sự điềm tĩnh, lạnh lùng hơn trong vòng cấm địa, đồng thời ban huấn luyện cần đa dạng hóa các phương án tiếp cận cầu môn từ sút xa đến các tình huống cố định nhằm giảm tải áp lực cho hàng tiền đạo. Chỉ khi thước ngắm được căn chỉnh chuẩn xác và sự sắc bén được tìm lại, U23 Việt Nam mới có thể khuất phục hoàn toàn U23 Qatar để giữ chiếc cúp vô địch ở lại với mảnh đất Gia Lai.

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