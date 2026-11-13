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2 cầu thủ Việt kiều rời U23 Việt Nam

Sự kiện: Bóng đá U23 Việt Nam

Theo tiết lộ, ngay sau khi trận đấu với U23 Singapore khép lại, bộ đôi Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa đã nhanh chóng rời U23 Việt Nam để trở lại CLB Công an TP.HCM nhằm chuẩn bị cho cho trận đấu tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á – Shopee Cup 2026/2027.

Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa rời U23 Việt Nam

U23 Singapore đã cầm hòa U23 Qatar ở trận ra quân và họ tỏ ra khá quyết tâm bảo toàn khung thành trong trận thứ 2 gặp U23 Việt Nam. Cùng với sự xuất sắc của thủ môn Yazid và hàng thủ đông người, chơi tập trung, đội bóng đến từ Quốc đảo Sư tử đã khiến các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp muôn vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Trong hiệp 1, có tới 3 lần các cầu thủ áo trắng phải ôm đầu tiếc nuối. Sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tung Ngô Đăng Khoa vào sân và ngôi sao trẻ từng đá tại Australia này đã liên tiếp gây ra nguy hiểm cho U23 Singapore từ các pha đột phá, trong đó có tình huống sút dội cột ở phút 61.

Nguyễn Bảo Long ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore. Ảnh: VFF.

Nguyễn Bảo Long ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore. Ảnh: VFF.

Phải tới tận phút thứ 70, thế bế tắc mới được khai thông. U23 Việt Nam tung tới 3 cú dứt điểm trong vòng cấm đối phương, và Nguyễn Bảo Long là người đã chớp thời cơ thành công với cú đánh gót cận thành. Đây cũng là bàn thắng duy nhất ở trận đấu này, giúp U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Gia Lai - VTV Cup 2026.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Như chúng tôi đã dự đoán trước trận, U23 Singapore sẽ chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tổ chức tấn công, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối”.

HLV Đinh Hồng Vinh. Ảnh: VFF.

HLV Đinh Hồng Vinh. Ảnh: VFF.

Nhà cầm quân của U23 Việt Nam cũng đề cập đến quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu: “Cũng phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Tôi nghĩ, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, mọi thứ sẽ được cải thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Nhìn chung, mọi thứ sẽ thay đổi và tốt hơn trong tương lai”.

Đánh giá về cơ hội cạnh tranh chức vô địch tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội tuyển sẽ tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar, thay vì đặt nặng kết quả khi trận đấu chưa diễn ra.

“Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar. Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Ngô Đăng Khoa (số 7) rời U23 Việt Nam để trở lại tập trung cùng CLB Công an TP.HCM. Ảnh: VFF.

Ngô Đăng Khoa (số 7) rời U23 Việt Nam để trở lại tập trung cùng CLB Công an TP.HCM. Ảnh: VFF.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt, cầu thủ đã để lại dấu ấn tích cực qua hai trận đấu vừa qua. Ông cho biết: “Sau trận thắng Singapore, tôi đã dành lời khen cho Quang Duyệt. Trước khi giải đấu diễn ra, tôi chỉ xem Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng và quyết định trao cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải lần này, nhằm chuẩn bị lực lượng cho năm 2027. Duyệt sinh năm 2005. Qua hai trận đấu vừa qua, cậu ấy đã để lại ấn tượng tốt. Duyệt là một cầu thủ có chất lượng, luôn nỗ lực và khát khao tiến xa hơn trong tương lai”.

Theo tiết lộ, ngay sau khi trận đấu với U23 Singapore khép lại, bộ đôi Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa đã nhanh chóng rời U23 Việt Nam để trở lại CLB Công an TP.HCM nhằm chuẩn bị cho cho trận đấu tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á – Shopee Cup 2026/2027.

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Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://danviet.vn/2-cau-thu-viet-kieu-roi-u23-viet-nam-d1474640.html

-13/11/2026 07:37 AM (GMT+7)
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