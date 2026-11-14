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Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: Đại chiến tranh ngôi vô địch 2,5 tỷ đồng

Sự kiện: U23 Việt Nam

(19h, ngày 14/11) U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U23 Qatar để đăng quang U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và phong độ tích cực, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có lý do để hướng đến chiến thắng trong ngày hạ màn.

⚽ Chủ nhà hướng đến chiến thắng

U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi có 6 điểm sau hai lượt trận, hơn U23 Qatar 2 điểm. Trong khi đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, đại diện Tây Á buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu cùng phần thưởng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).

U23 Việt Nam có cơ hội lớn lên ngôi vô địch U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam có cơ hội lớn lên ngôi vô địch U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Qatar bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này chưa thực sự ổn định. Trước đó, họ từng bị U23 Singapore cầm hòa dù được đánh giá cao hơn. Những hạn chế trong khâu tổ chức có thể trở thành điểm yếu để U23 Việt Nam khai thác.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát thế trận khá tốt. Dù vậy, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề cần cải thiện, đặc biệt sau trận thắng tối thiểu trước U23 Singapore. HLV Đinh Hồng Vinh có thể kỳ vọng các học trò tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo ra khác biệt trước đối thủ Tây Á.

Với lợi thế sân nhà Pleiku, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì thế trận chủ động. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng cần cảnh giác trước khả năng phản công và những tình huống tấn công trực diện của U23 Qatar.

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: Đại chiến tranh ngôi vô địch 2,5 tỷ đồng - 2

⚽ Qatar quyết tâm tạo bất ngờ

Không còn nhiều lựa chọn, U23 Qatar nhiều khả năng phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Điều này có thể khiến họ để lộ khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho U23 Việt Nam tổ chức những pha phản công nhanh.

Trong 3 lần chạm trán trước đây, U23 Qatar giành 2 chiến thắng. Dù vậy, lực lượng hai đội đã có nhiều thay đổi so với những lần gặp nhau năm ngoái, nên kết quả quá khứ không còn là thước đo chính xác cho tương quan hiện tại.

Xét về lợi thế điểm số, sân bãi và tinh thần, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng đến một chiến thắng. Nếu chơi tập trung và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể khép lại giải đấu bằng chức vô địch thuyết phục.

Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Qatar với tỉ số 1-0

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.

U23 Việt Nam so tài U23 Singapore, nửa tá cơ hội bị phung phí
U23 Việt Nam so tài U23 Singapore, nửa tá cơ hội bị phung phí

U23 Việt Nam và U23 Singapore đều hướng đến chiến thắng, qua đó giành lấy vị trí dẫn đầu. Màn so tài trên sân Pleiku vì thế diễn ra hấp dẫn với rất...

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Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/nhan-dinh-bong-da-u23-viet-nam-u23-qatar-dai-chien-t...

-13/11/2026 23:32 PM (GMT+7)
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