Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/7: Real Madrid ra phán quyết vụ chiêu mộ Rodri

Juventus muốn chiêu mộ Richarlison

Theo báo chí Italia, Juventus đang muốn chiêu mộ Richarlison từ Tottenham. Cầu thủ người Brazil chỉ còn 1 năm hợp đồng với “Gà trống” và đôi bên chưa có dấu hiệu muốn gia hạn. Giá hiện tại của Richarlison chỉ rơi vào khoảng 20 triệu bảng, bằng 1/3 số tiền Tottenham từng bỏ ra chiêu mộ cầu thủ này.