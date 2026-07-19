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Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/7: Real Madrid ra phán quyết vụ chiêu mộ Rodri

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Bản tin cập nhật những tin tức nóng hổi nhất liên quan tới thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Diễn biến
Real Madrid ra phán quyết vụ chiêu mộ Rodri

Theo Athletic, Real Madrid đã từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Rodri từ Man City. Mặc dù tiền vệ người Tây Ban Nha đang chơi rất hay tại World Cup 2026 nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã có phương án khác. Hiện tại, Rodri và Man City đang đàm phán gia hạn nhưng chưa có tiến triển.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 19/7: Real Madrid ra phán quyết vụ chiêu mộ Rodri - 1

Juventus muốn chiêu mộ Richarlison

Theo báo chí Italia, Juventus đang muốn chiêu mộ Richarlison từ Tottenham. Cầu thủ người Brazil chỉ còn 1 năm hợp đồng với “Gà trống” và đôi bên chưa có dấu hiệu muốn gia hạn. Giá hiện tại của Richarlison chỉ rơi vào khoảng 20 triệu bảng, bằng 1/3 số tiền Tottenham từng bỏ ra chiêu mộ cầu thủ này.

AS Roma chơi lớn vì Summerville

Theo báo chí Italia, AS Roma đã gửi lời đề nghị trị giá 46 triệu euro tới West Ham để hỏi mua Summerville. Nguồn tin cho biết cầu thủ này đã đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng thành Rome sau khi được HLV Gasperini tiết lộ về kế hoạch trong tương lai. Trước MU có ý định theo đuổi cầu thủ này.

Trực tiếp chuyển nhượng 18/7: Olise muốn gia nhập Real Madrid
Trực tiếp chuyển nhượng 18/7: Olise muốn gia nhập Real Madrid

Bản tin cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/07/2026 01:00 AM (GMT+7)
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