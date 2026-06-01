SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Timor Leste: Chờ màn ra quân tưng bừng (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U19 Việt Nam

(16h, 1/6, vòng bảng U19 Đông Nam Á) U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

16h, 1/6 |

U19 Việt Nam
0 - 0
U19 Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Bảo Ngọc, Hoàng Nam, Quốc Khánh, Việt Anh, Xuân Khải, Quang Anh, Đức Vũ, Hồng Phong, Thiên Phú, Văn Bách, Duy Khang
Domigos, Canavaro, Juman, Carol Waitila, Aureo Viera, Emidio Santos, Jonerson, Quiton, Carvalho, Corsino Lemos, Guterrers

U19 Việt Nam chiếm thế chủ động

Ở trận ra quân, đối thủ của U19 Việt Nam là U19 Timor Leste. Nhìn vào thành tích đối đầu trong quá khứ, Việt Nam đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, bóng đá trẻ Đông Nam Á những năm gần đây chứng kiến sự thu hẹp đáng kể về khoảng cách trình độ. Timor Leste không còn là đội bóng dễ bị đánh bại khi đã có những bước tiến nhất định về thể lực, tổ chức lối chơi và khả năng cạnh tranh.

Cuộc đua giành vé căng thẳng

Bảng A còn có sự hiện diện của U19 Indonesia và U19 Myanmar khiến cuộc đua giành vé vào bán kết trở nên rất căng thẳng. Chính vì vậy, mục tiêu của U19 Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn phải tạo được lợi thế ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nền tảng chuyên môn được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có khởi đầu thuận lợi, dù chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít thử thách trên hành trình phía trước.

Xem trọn vẹn các trận đấu trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U19 Việt Nam: Việt kiều Tây Ban Nha cạnh tranh với cầu thủ trẻ nhất V.League
Việt kiều Trương Gia Khôi sẽ phải cạnh tranh suất đá chính ở đội U19 Việt Nam cùng nhiều cầu thủ tài năng.

Theo Hải My

-01/06/2026 10:56 AM (GMT+7)
