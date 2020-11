Trực tiếp bóng đá Tottenham - Man City: Quyết hạ cựu vương, cảnh báo 3 ông lớn

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 16:06 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá, Tottenham - Man City, 0h30, 22/11, vòng 9 Ngoại hạng Anh) Tottenham quyết thắng Man City để gửi lời cảnh báo tới Chelsea, Arsenal và Liverpool ở 3 vòng kế tiếp.

Premier League | 0h30, 22/11 | Tottenham Stadium 0 - 0 Tottenham



(H1: 0-0) Man City Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Man City Man City Điểm Lloris Reguilon Alderweireld Dier Aurier Hojbjerg Sissoko Son Heung Min Bale Lo Celso Kane Điểm Ederson Cancelo Laporte Dias Walker Gundogan Rodri De Bruyne Foden Torres Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lloris, Reguilon, Alderweireld, Dier, Aurier, Hojbjerg, Sissoko, Son Heung Min, Bale, Lo Celso, Kane Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Walker, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Foden, Torres, Jesus

Tottenham bắt đầu chặng "leo núi"

Trận đấu gặp Man City sẽ là khởi đầu cho một chuỗi trận gồm nhiều đối thủ khó chờ đón Tottenham. Trong 7 vòng đấu tiếp theo, Spurs sẽ gặp tới 6 đội nằm trong top 8 của Premier League mùa giải trước: Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Leicester City và Wolverhampton. Ngoài ra họ sẽ có 3 trận ở Europa League cùng 1 trận tứ kết League Cup.

Phong độ ghi bàn đáng lo của Man City

Man City mới chỉ thắng 3/7 vòng từ đầu mùa giải, đánh rơi 9/21 điểm tối đa có thể giành được ở Premier League. Lý do là bởi họ có một hàng công kém hiệu quả so với thường lệ, ghi chỉ 10 bàn kể từ đầu mùa giải, kém một nửa so với đội ghi bàn nhiều nhất từ đầu mùa Chelsea. Trong 5 trận gần nhất Man City đã không trận nào ghi hơn 1 bàn.

Đặt trong sự so sánh thì đây là thành tích ghi bàn kém nhất của Man City sau 7 trận kể từ mùa giải 2010/11. Sau 7 vòng đầu ở mùa giải trước, Man City đã ghi tới 27 bàn.

Điều lạ lẫm là trong khi khô hạn ở Premier League, Man City lại ghi tới 9 bàn sau 3 trận ở Champions League, số bàn thắng đó của họ chỉ kém có 2 CLB khác sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 mùa này.

Thông tin lực lượng Tottenham: Lo Celso, Bergwijn không có thể lực tốt nhất. Doherty dương tính Covid-19. Lamela, Tanganga, Ndombele đang bị đau nhẹ. Man City: Fernandinho, Aguero chấn thương. Mendy, Sterling, Ake để ngỏ khả năng ra sân. Zinchenko dương tính Covid-19. Thông tin bên lề HLV Mourinho của Tottenham đã thua Guardiola 10 lần, nhiều nhất trong số tất cả các đối thủ của ông. Tottenham đang có nhiều hơn Man City 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Cả Tottenham và Man City đều có 9 lần để thủng lưới, đó là thành tích phòng ngự tốt nhất ở Ngoại hạng Anh tính đến nay. Man City đang có mạch 8 trận liên tiếp không thua trên sân khách với 6 chiến thắng. Trên sân nhà, Tottenham bất bại 6 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa.

