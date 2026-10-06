Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ)

Giao Hữu | 18h, 6/10 | Yongin Mireu Stadium Hàn Quốc 2 - 0 Uzbekistan (H1: 1-0) Thông tin trước trận Hàn Quốc vs Uzbekistan Uzbekistan Điểm Jo Hyeon Woo Cho Hyun Taek Kim Tae Hyeon Lee Han Beom Kim Tae Hyun Park Jin Seob Lee Jae Sung Lee Kang In Hwang Hee Chan Oh Se Hun Son Heung Min Điểm Nematov Karimov Khusanov Urozov Nasrullaev Khamrobekov Ganiev Khamdamov Mozgovoy Fayzullaev Shomurodov Thay người Hwang In Beom Song Min Kyu Kim Bong Soo Jeong Seung Won Lee Dong Gyeong Oh Hyeon Gyu Gu Sung Yun Thay người Amanov Esanov Makhamadzhonov Norchaev Abdumajidov Khalmatov Kholmurodov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hàn Quốc Hàn Quốc Uzbekistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Son Heung Min 6' Xem video Oh Se Hun 60' Xem video Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Uzbekistan giao bóng. 6’ SIÊU PHẨM!!! 1-0 CHO HÀN QUỐC Xem video Từ chấm đá phạt ngay sát vạch vòng cấm, Son Heung Minh thực hiện cú sút tinh quái đưa bóng xuyên khe hàng rào Uzbekistan. Thủ môn Nematov bị che khuất tầm nhìn và không thể cản phá. 10’ Hàn Quốc gây sức ép Các cầu thủ Hàn Quốc đang rất tích cực pressing tầm cao, khiến Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. 14’ NGUY HIỂM! Xem video Uzbekistan đập nhả nhịp nhàng để thoát khỏi lớp pressing của Hàn Quốc. Mozgovoy vẩy má điệu nghệ mở ra cơ hội đối mặt cho Khamdamov, nhưng anh không đánh bại được thủ môn Jo Hyeon Woo. Trọng tài biên sau đó đã căng cờ báo việt vị đối với Khamdamov. 23’ Uzbekistan vùng lên Đại diện Trung Á đang có thế trận khởi sắc trong những phút đã qua. Họ chủ động kiểm soát bóng và đẩy Hàn Quốc lùi về sân nhà. 27’ LỘN XỘN Xem video Khamdamov đánh đầu chuyền về cho thủ môn Nematov, Son Heung Min lao vào dẫn tới pha va chạm khiến cả hai phải nằm sân. 31’ CỨU THUA!!! Xem video Hàn Quốc phối hợp nhịp nhàng đưa bóng vào vòng cấm, trước khi Cho Hyun Taek tung cú sút căng ở góc hẹp buộc thủ môn Nematov phải trổ tài cản phá cứu thua cho Uzbekistan. 43’ Không được Xem video Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Son Heung Min treo bóng đi hơi sâu và thủ môn Nematov đã dễ dàng ôm gọn. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 45+2’ KHÔNG VÀO! Xem video Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách khá tương đồng với bàn mớ tỷ số. Nhưng lần này, Son Heung Min tung cú sút đưa bóng tới đúng vị trí của thủ môn Nematov. HẾT HIỆP 1! Hàn Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Uzbekistan 1-0. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Hàn Quốc giao bóng. 48’ SUÝT CÓ SIÊU PHẨM NỮA!!! Xem video Son Heung Min thực hiện cú sút phạt hàng rào hiểm hóc vào góc xa, buộc thủ môn Nematov phải bay người hết cỡ để cản phá. 53’ ĐÁNH ĐẦU! Xem video Cho Hyun Taek thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm, Oh Se Hun bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang. 57’ CỨU THUA!!! Xem video Mozgovoy tung cú ngả bàn đèn đẹp mắt, bóng đi đập đất và chỉ có pha đổ người cản phá xuất sắc của thủ môn Jo Hyeon Woo mới giúp Hàn Quốc thoát khỏi bàn thua. 60’ VÀO!!! 2-0 CHO HÀN QUỐC Xem video Oh Se Hun bật cao đánh đầu tung lưới Uzbekistan sau quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Song Min Kyu. 70’ Uzbekistan bế tắc Hàn Quốc đang phối hợp ngắn rất tự tin, khiến Uzbekistan gặp khó trong việc giành lại bóng chứ chưa nói đến việc triển khai tấn công. 72’ Không vào Xem video Amanov tung cú sút xa đi rất thiếu chính xác sau đường chuyền hỏng của Kim Tae Hyeon bên phía Hàn Quốc. 77’ CƠ HỘI! Xem video Karimov thực hiện quả tạt chạm chân Song Min Kyu và đổi hướng vào khu vực 5m50, tiếc rằng Amanov đã không thể chạm chân dứt điểm. 85’ DỨT ĐIỂM! Xem video Hwang In Beom tung cú sút một chạm từ tuyến hai, bóng đi nhẹ trước khi nằm gọn trong đôi tay của thủ môn Nematov. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. HẾT GIỜ! Hàn Quốc khép lại dịp FIFA Days kéo dài bằng chiến thắng trước Uzbekistan. Trước đó, đội bóng xứ kim chi đánh bại Ecuador 3-0, thua Uruguay 1-4 và hòa Venezuela 0-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Jo Hyeon Woo, Cho Hyun Taek, Kim Tae Hyeon, Lee Han Beom, Kim Tae Hyun, Park Jin Seob, Lee Jae Sung, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Oh Se Hun, Son Heung Min Nematov, Karimov, Khusanov, Urozov, Nasrullaev, Khamrobekov, Ganiev, Khamdamov, Mozgovoy, Fayzullaev, Shomurodov

Hàn Quốc: Tìm lại sự ổn định

ĐT Hàn Quốc bước vào trận đấu sau khi chia tay HLV Hong Myung Bo, người kết thúc nhiệm kỳ thứ hai sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. HLV người Tây Ban Nha Moreno hiện tạm quyền dẫn dắt đội tuyển với hợp đồng kéo dài đến ngày 27/11/2026, bao gồm 6 trận đấu.

Sau 3 trận dưới thời Moreno, Hàn Quốc có đủ cả ba kết quả thắng, thua và hòa. Họ đánh bại Ecuador 3-0 nhờ các bàn thắng của Hyeon Gyu Oh, Son Heung Min và Dong Gyeong Lee, nhưng sau đó thua đậm Uruguay 1-4 trước khi hòa Venezuela 0-0. Phong độ chưa thực sự ổn định khiến Hàn Quốc cần một chiến thắng để tạo thêm sự tự tin.

Uzbekistan: Cannavaro và những tín hiệu tích cực

ĐT Uzbekistan cũng không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sau khi lần lượt thất bại trước Colombia, Bồ Đào Nha và CHDC Congo. Họ đứng cuối bảng K với chỉ 2 bàn thắng và nhận 11 bàn thua.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Fabio Cannavaro đang cho thấy bộ mặt tích cực hơn trong thời gian gần đây. Uzbekistan đánh bại Iran và Syria ở hai trận gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là vấn đề khi Uzbekistan đã không thể giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp. Trận gặp Hàn Quốc cũng là dịp đặc biệt với Cannavaro khi đánh dấu tròn một năm ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển.

Với lợi thế sân nhà, Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn. Dẫu vậy, phong độ cải thiện của Uzbekistan hứa hẹn khiến cuộc đối đầu này trở nên khó đoán.