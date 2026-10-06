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Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ)

Sự kiện: Đội tuyển Hàn Quốc Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Giao hữu) Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Hàn Quốc. Uzbekistan bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Giao Hữu | 18h, 6/10 | Yongin Mireu Stadium

Hàn Quốc
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1
2 - 0
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1
Uzbekistan
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Son Heung Min 6' Xem video
Oh Se Hun 60' Xem video

Tình huống nổi bật

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Uzbekistan giao bóng.

6’

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

SIÊU PHẨM!!! 1-0 CHO HÀN QUỐC

Từ chấm đá phạt ngay sát vạch vòng cấm, Son Heung Minh thực hiện cú sút tinh quái đưa bóng xuyên khe hàng rào Uzbekistan. Thủ môn Nematov bị che khuất tầm nhìn và không thể cản phá.

Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

10’

Hàn Quốc gây sức ép

Các cầu thủ Hàn Quốc đang rất tích cực pressing tầm cao, khiến Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

14’

NGUY HIỂM!

Uzbekistan đập nhả nhịp nhàng để thoát khỏi lớp pressing của Hàn Quốc. Mozgovoy vẩy má điệu nghệ mở ra cơ hội đối mặt cho Khamdamov, nhưng anh không đánh bại được thủ môn Jo Hyeon Woo. Trọng tài biên sau đó đã căng cờ báo việt vị đối với Khamdamov.

23’

Uzbekistan vùng lên

Đại diện Trung Á đang có thế trận khởi sắc trong những phút đã qua. Họ chủ động kiểm soát bóng và đẩy Hàn Quốc lùi về sân nhà.

27’

LỘN XỘN

Khamdamov đánh đầu chuyền về cho thủ môn Nematov, Son Heung Min lao vào dẫn tới pha va chạm khiến cả hai phải nằm sân.

Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 2

31’

CỨU THUA!!!

Hàn Quốc phối hợp nhịp nhàng đưa bóng vào vòng cấm, trước khi Cho Hyun Taek tung cú sút căng ở góc hẹp buộc thủ môn Nematov phải trổ tài cản phá cứu thua cho Uzbekistan.

43’

Không được

Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Son Heung Min treo bóng đi hơi sâu và thủ môn Nematov đã dễ dàng ôm gọn.

45’

Bù giờ

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

45+2’

KHÔNG VÀO!

Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách khá tương đồng với bàn mớ tỷ số. Nhưng lần này, Son Heung Min tung cú sút đưa bóng tới đúng vị trí của thủ môn Nematov.

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP 1!

Hàn Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Uzbekistan 1-0.

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Hàn Quốc giao bóng.

48’

SUÝT CÓ SIÊU PHẨM NỮA!!!

Son Heung Min thực hiện cú sút phạt hàng rào hiểm hóc vào góc xa, buộc thủ môn Nematov phải bay người hết cỡ để cản phá.

53’

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 3

ĐÁNH ĐẦU!

Cho Hyun Taek thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm, Oh Se Hun bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang.

57’

CỨU THUA!!!

Mozgovoy tung cú ngả bàn đèn đẹp mắt, bóng đi đập đất và chỉ có pha đổ người cản phá xuất sắc của thủ môn Jo Hyeon Woo mới giúp Hàn Quốc thoát khỏi bàn thua.

60’

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! 2-0 CHO HÀN QUỐC

Oh Se Hun bật cao đánh đầu tung lưới Uzbekistan sau quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Song Min Kyu.

70’

Uzbekistan bế tắc

Hàn Quốc đang phối hợp ngắn rất tự tin, khiến Uzbekistan gặp khó trong việc giành lại bóng chứ chưa nói đến việc triển khai tấn công.

72’

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 3

Không vào

Amanov tung cú sút xa đi rất thiếu chính xác sau đường chuyền hỏng của Kim Tae Hyeon bên phía Hàn Quốc.

77’

CƠ HỘI!

Karimov thực hiện quả tạt chạm chân Song Min Kyu và đổi hướng vào khu vực 5m50, tiếc rằng Amanov đã không thể chạm chân dứt điểm.

85’

DỨT ĐIỂM!

Hwang In Beom tung cú sút một chạm từ tuyến hai, bóng đi nhẹ trước khi nằm gọn trong đôi tay của thủ môn Nematov.

90’

Bù giờ

Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.

 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!

Hàn Quốc khép lại dịp FIFA Days kéo dài bằng chiến thắng trước Uzbekistan. Trước đó, đội bóng xứ kim chi đánh bại Ecuador 3-0, thua Uruguay 1-4 và hòa Venezuela 0-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1
Jo Hyeon Woo, Cho Hyun Taek, Kim Tae Hyeon, Lee Han Beom, Kim Tae Hyun, Park Jin Seob, Lee Jae Sung, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Oh Se Hun, Son Heung Min
Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - Uzbekistan: Không có bàn danh dự (Giao hữu) (Hết giờ) - 1
Nematov, Karimov, Khusanov, Urozov, Nasrullaev, Khamrobekov, Ganiev, Khamdamov, Mozgovoy, Fayzullaev, Shomurodov

Hàn Quốc: Tìm lại sự ổn định

ĐT Hàn Quốc bước vào trận đấu sau khi chia tay HLV Hong Myung Bo, người kết thúc nhiệm kỳ thứ hai sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. HLV người Tây Ban Nha Moreno hiện tạm quyền dẫn dắt đội tuyển với hợp đồng kéo dài đến ngày 27/11/2026, bao gồm 6 trận đấu.

Sau 3 trận dưới thời Moreno, Hàn Quốc có đủ cả ba kết quả thắng, thua và hòa. Họ đánh bại Ecuador 3-0 nhờ các bàn thắng của Hyeon Gyu Oh, Son Heung Min và Dong Gyeong Lee, nhưng sau đó thua đậm Uruguay 1-4 trước khi hòa Venezuela 0-0. Phong độ chưa thực sự ổn định khiến Hàn Quốc cần một chiến thắng để tạo thêm sự tự tin.

Uzbekistan: Cannavaro và những tín hiệu tích cực

ĐT Uzbekistan cũng không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sau khi lần lượt thất bại trước Colombia, Bồ Đào Nha và CHDC Congo. Họ đứng cuối bảng K với chỉ 2 bàn thắng và nhận 11 bàn thua.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Fabio Cannavaro đang cho thấy bộ mặt tích cực hơn trong thời gian gần đây. Uzbekistan đánh bại Iran và Syria ở hai trận gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là vấn đề khi Uzbekistan đã không thể giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp. Trận gặp Hàn Quốc cũng là dịp đặc biệt với Cannavaro khi đánh dấu tròn một năm ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển.

Với lợi thế sân nhà, Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn. Dẫu vậy, phong độ cải thiện của Uzbekistan hứa hẹn khiến cuộc đối đầu này trở nên khó đoán.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Video bóng đá Hàn Quốc - Venezuela: "Người nhện" xuất sắc, VAR cứu nguy
Video bóng đá Hàn Quốc - Venezuela: "Người nhện" xuất sắc, VAR cứu nguy

(Giao hữu) Hàn Quốc và Venezuela có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
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