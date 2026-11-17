Điều khó hiểu tại Real Madrid

Real Madrid đang đứng trước một tình huống trớ trêu. Yan Diomande chơi thăng hoa, góp công lớn vào chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp của đội bóng, nhưng vẫn có nguy cơ phải nhường vị trí sở trường khi Vinicius Junior trở lại.

Điều khó tin là cầu thủ đang đạt phong độ cao lại có thể phải hy sinh để nhường chỗ cho một ngôi sao chưa đáp ứng được kỳ vọng từ đầu mùa.

Diomande hay Vinicius sẽ đá chính?

Diomande bùng nổ khi Vinicius vắng mặt

Chiếc thẻ đỏ của Vinicius trong trận gặp Villarreal ngày 10/10 khiến tiền đạo Brazil bị treo giò 4 trận tại La Liga. Tưởng chừng đây sẽ là tổn thất lớn với Real Madrid, nhưng Mourinho lại tìm được lời giải bất ngờ mang tên Diomande.

Được trao cơ hội thi đấu bên cánh trái, cầu thủ người Bờ Biển Ngà lập tức chứng minh khả năng. Anh ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo trong 6 trận, lần lượt lập công trước Villarreal, Sevilla, Leipzig và Racing Santander. Đặc biệt, cú sút xa vào lưới Racing có chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 0,04 xG, nhưng Diomande vẫn đưa bóng vào góc cao khung thành.

Phong độ ấy giúp Diomande trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Real Madrid. Ngoài khả năng ghi bàn, anh còn liên tục gây khó khăn cho hậu vệ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha đột phá từ biên trái. Sau khởi đầu khá chật vật, bản hợp đồng trị giá 125 triệu euro đang chứng minh vì sao đội bóng Hoàng gia quyết tâm chiêu mộ anh.

Vinicius trở lại, Diomande có nguy cơ mất vị trí

Vấn đề xuất hiện khi Vinicius hoàn thành án treo giò và sẵn sàng trở lại La Liga sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong khi Diomande đang thăng hoa, tiền đạo Brazil mới ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Mourinho hiểu rằng Vinicius vẫn là ngôi sao lớn, từng nhiều lần tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, trao lại vị trí cánh trái cho anh đồng nghĩa với việc Diomande phải chuyển sang cánh phải hoặc ngồi dự bị. Cả 2 phương án đều có thể ảnh hưởng đến sự ổn định mà Real Madrid vừa xây dựng.

Thực tế, Mourinho đã thử để 2 cầu thủ đá cùng nhau trong chiến thắng 3-2 trước AEK Athens tại Champions League ngày 4/11. Vinicius được xếp bên trái, còn Diomande chuyển sang phải. Kết quả, cả 2 đều không ghi bàn hay kiến tạo, thậm chí không có cú sút trúng đích nào.

Chơi tốt vẫn phải hy sinh vì ngôi sao lớn

Những thống kê trước AEK cho thấy Diomande không hề chơi tệ. Anh chuyền chính xác 89%, thực hiện thành công 4 trong 7 pha rê bóng. Trong khi đó, Vinicius chuyền chính xác 84%, chỉ có 1 lần rê bóng nhưng không thành công. Dù vậy, Diomande chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, so với 9 lần của đàn anh.

Sự khác biệt nằm ở cách sử dụng 2 cầu thủ. Diomande thuận chân phải, thích xuất phát bên trái để đi bóng vào trung lộ và dứt điểm. Khi bị chuyển sang cánh đối diện, anh vẫn có thể tạo đột biến nhưng không còn được chơi ở vị trí phát huy tốt nhất khả năng.

Mourinho từng khẳng định Diomande có thể chơi ở cả 2 cánh, trong khi Vinicius phù hợp nhất với hành lang trái. Phát biểu ấy phần nào hé lộ cách nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giải quyết bài toán nhân sự. Diomande càng đa năng, anh càng dễ trở thành người phải thay đổi vị trí để phục vụ đội hình.

Mourinho đứng trước quyết định khó khăn

Real Madrid không thiếu cầu thủ tấn công. Ngoài Vinicius và Diomande, Mourinho còn có Mbappe, Brahim Diaz và Endrick. Việc lựa chọn đội hình không đơn giản là đưa những cái tên nổi tiếng nhất vào sân, mà còn phải bảo đảm sự cân bằng giữa các vị trí.

Diomande mới bước sang tuổi 20, đang chơi tự tin và liên tục tạo ra khác biệt. Trong khi đó, Vinicius cũng vừa thừa nhận bản thân chuẩn bị chưa tốt trước mùa giải vì tập luyện ít hơn trong kỳ nghỉ. Anh cần cải thiện phong độ để lấy lại hình ảnh của một trong những tiền đạo cánh hàng đầu thế giới.

Điều khiến Mourinho đau đầu là Real Madrid đang thắng và không có nhiều lý do để thay đổi công thức thành công. Nếu ưu tiên Vinicius bất chấp phong độ, ông có nguy cơ làm giảm hiệu quả của Diomande. Ngược lại, để ngôi sao Brazil dự bị cũng là quyết định không dễ dàng.

Diomande đã tận dụng rất tốt cơ hội mà Vinicius bỏ lại. Nhưng nghịch lý tại Bernabeu xưa nay không thiếu trường hợp ưu tiên tên tuổi hay danh tiếng hơn là phong độ hiện tại. Quyết định sắp tới của Mourinho sẽ cho thấy Real Madrid thực sự ưu tiên phong độ trên sân hay vị thế của những ngôi sao trong đội hình.