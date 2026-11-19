HLV Buriram United thừa nhận Công an TP.HCM thắng xứng đáng

Chiều tối ngày 18/11, CLB Công an TP.HCM tạo dấu ấn lớn tại bảng A giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á) khi đánh bại nhà đương kim vô địch Buriram United với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Nguyễn Thái Quốc Cường ghi ở phút 88.

CLB Công an TP.HCM xuất sắc hạ nhà vô địch Thái Lan ở giải Đông Nam Á.

Sau trận đấu, HLV Raul Caneda của đội khách thừa nhận các học trò đã không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đồng thời dành lời khen cho tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội, nhưng có những diễn biến ngoài mong đợi khiến đội bóng đánh mất cơ hội.

Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thực hiện được những gì đề ra. Khi không tận dụng tốt cơ hội thì phải chấp nhận thất bại. Các cầu thủ Công an TP.HCM thi đấu rất nhiệt huyết, ấn tượng và chiến thắng họ có được là hoàn toàn xứng đáng", HLV Raul Caneda chia sẻ.

HLV Arthur Diles hài lòng với các học trò

Ở chiều ngược lại, HLV Arthur Diles đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Công an TP.HCM, đặc biệt là sự chắc chắn của hàng phòng ngự. "Đây là kết quả rất xuất sắc. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, mỗi người đều như một chiến binh. Hàng thủ hoạt động tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường ghi bàn thắng quan trọng", nhà cầm quân người Úc nhận xét.

HLV trưởng CLB Công an TP.HCM hết lời khen ngợi các học trò.

HLV Arthur Diles cũng tiết lộ Olaha Mạnh Đức đã phải rời sân sớm vì chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, việc thay người tạo cơ hội cho các cầu thủ nội thể hiện năng lực. Đáng chú ý, thời điểm Công an TP.HCM ghi bàn, hầu hết cầu thủ trên sân đều là người Việt Nam.

Sau chiến thắng trước Buriram United, CLB Công an TP.HCM sẽ chuyển sự tập trung sang V-League, với chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh (ngày 22/11). HLV Arthur Diles nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục sau mật độ thi đấu dày đặc.

Lê Giang Patrik nói về Quả bóng vàng, muốn tạo lịch sử

Sau trận đấu, thủ môn Lê Giang Patrik dành lời khen cho người đồng đội trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường, tác giả bàn thắng quyết định. Hai cầu thủ đã có 3 năm tập luyện cùng nhau và thủ thành này đánh giá cao sự trưởng thành của tiền vệ quê Nghệ An.

"Tôi chứng kiến sự phát triển của Quốc Cường không chỉ trên sân mà còn qua nỗ lực hằng ngày. Hiện tại, Quốc Cường là cầu thủ rất quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội bóng chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng", Lê Giang Patrik chia sẻ.

Được hỏi về cơ hội giành Quả bóng vàng, thủ môn Việt kiều cho biết anh sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến cho CLB, nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là thành công của tập thể: "Tôi không biết kết quả Quả bóng vàng sẽ như thế nào, nhưng sẽ cố gắng thi đấu tốt cho CLB. Nếu có cơ hội giành danh hiệu đó, tôi sẽ rất vui.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thành công của CLB. Tôi đã ở Việt Nam 4 năm và muốn cùng đội bóng tạo nên lịch sử". Chiến thắng trước Buriram United giúp Công an TP.HCM có 4 điểm sau 2 lượt trận, vươn lên vị trí thứ hai bảng A Shopee Cup 2026/27, qua đó mở rộng cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.