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CĐV cuồng nhiệt tri ân Messi thi đấu lần cuối trong màu áo tuyển Argentina

Sự kiện: Messi chia tay tuyển Argentina Đội tuyển Argentina Lionel Messi

Trước Benin, Lionel Messi đã chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Dường như những diễn biến trên sân bóng không còn quá quan trọng nữa, mà điều NHM hướng đến là sự tri ân dành cho huyền thoại 39 tuổi người Argentina.

Ngay vài tiếng trước giờ bóng lăn, không khí bên ngoài sân Monumental đã rất sôi động khi NHM tổ chức những cuộc diễu hành nhỏ tôn vinh Messi

Ngay vài tiếng trước giờ bóng lăn, không khí bên ngoài sân Monumental đã rất sôi động khi NHM tổ chức những cuộc diễu hành nhỏ tôn vinh Messi

Từng hàng dài NHM xếp hàng đợi thời khắc vào sân

Từng hàng dài NHM xếp hàng đợi thời khắc vào sân

Những băng rôn tôn vinh Messi xuất hiện dày đặc

Những băng rôn tôn vinh Messi xuất hiện dày đặc

CĐV cuồng nhiệt tri ân Messi thi đấu lần cuối trong màu áo tuyển Argentina - 4

Bầu không khí trong sân Monumental là rất sôi động. Gần như không còn một chỗ trống nào

Bầu không khí trong sân Monumental là rất sôi động. Gần như không còn một chỗ trống nào

Messi bước ra sân khởi động trong những tiếng hò reo không ngớt

Messi bước ra sân khởi động trong những tiếng hò reo không ngớt

Mọi âm thanh ồn ào bỗng chốc ngưng đọng lại trong tích tắc khi giọng phát thanh viên vang lên qua loa phóng thanh xướng tên số áo 10 huyền thoại

Mọi âm thanh ồn ào bỗng chốc ngưng đọng lại trong tích tắc khi giọng phát thanh viên vang lên qua loa phóng thanh xướng tên số áo 10 huyền thoại

Những tiếng hô đồng thanh "Mes-si! Mes-si! Mes-si!" vang dội nhịp nhàng, trầm hùng như tiếng trống trận, đập thẳng vào lồng ngực từng người, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển theo từng nhịp thở.

Những tiếng hô đồng thanh "Mes-si! Mes-si! Mes-si!" vang dội nhịp nhàng, trầm hùng như tiếng trống trận, đập thẳng vào lồng ngực từng người, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển theo từng nhịp thở.

Messi không quên vẫy tay chào lại NHM như để gửi lời cảm ơn

Messi không quên vẫy tay chào lại NHM như để gửi lời cảm ơn

Messi phản ứng khi nhìn thấy một bức tifo khổng lồ vẽ hình anh nâng cao chiếc cúp vàng được kéo lên, che rợp cả một góc khán đài

Messi phản ứng khi nhìn thấy một bức tifo khổng lồ vẽ hình anh nâng cao chiếc cúp vàng được kéo lên, che rợp cả một góc khán đài

Hàng vạn cánh tay vươn ra về phía thảm cỏ, đồng loạt cúi người theo nhịp bái vọng quen thuộc - một nghi thức tôn vinh không lời nhưng đầy quyền uy của NHM Argentina mà chỉ riêng Messi mới có đặc quyền đón nhận

Hàng vạn cánh tay vươn ra về phía thảm cỏ, đồng loạt cúi người theo nhịp bái vọng quen thuộc - một nghi thức tôn vinh không lời nhưng đầy quyền uy của NHM Argentina mà chỉ riêng Messi mới có đặc quyền đón nhận

CĐV cuồng nhiệt tri ân Messi thi đấu lần cuối trong màu áo tuyển Argentina - 12

Messi gửi thông điệp xúc động ngay trước trận chia tay ĐT Argentina
Messi gửi thông điệp xúc động ngay trước trận chia tay ĐT Argentina

Chỉ vài giờ trước trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina, Lionel Messi gửi thông điệp đầy xúc động tới người hâm mộ. 

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 07:16 AM (GMT+7)
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