Chạm trán đương kim vô địch Buriram United trên sân nhà, Công an TP.HCM nhập cuộc vô cùng tự tin vào tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên.

Nguyễn Thái Quốc Cường giúp Công an TP.HCM thắng nghẹt thở

Phút 26, Alexandru Tudorie chọc khe để Goran Causic xâm nhập vòng cấm địa đội chủ nhà, rất may thủ môn Lê Giang Patrik kịp băng ra khép góc, cản phá cú sút.

Đến phút 30, Công an TP.HCM có cơ hội ăn bàn mười mươi, chỉ tiếc rằng Tiến Linh băng vào hơi chậm và không kịp đón đường căng ngang thuận lợi bên cánh phải.

Thế trận giằng co được kéo dài tới gần hết hiệp 2, thời điểm những khoảnh khắc bước ngoặt xuất hiện. Phút 86, trọng tài không công nhận bàn thắng của Công an TP.HCM vì xác định Khoa Ngô đã đi bóng ra hết đường biên trước khi tung đường chuyền cuối cùng.

Đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 88, Nguyễn Thái Quốc Cường đột phá từ cánh trái trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng vào góc xa khung thành Buriram United, khiến thủ môn Etheridge bó tay và ấn định chiến thắng 1-0 cho Công an TP.HCM.

Chung cuộc: CA TP.HCM 1-0 Buriram United

Ghi bàn: Nguyễn Thái Quốc Cường 88'

Đội hình xuất phát:

Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik, Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Nhật Minh, Yamga, Leo Gomes, Narváez, Quốc Cường, Aldaír, Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh

Buriram United: Etheridge, Mancha, Dougall, Pansa, Sasalak, Causic, Phitiwat, Toni Moya, Kingsley, Thanakrit, Tudorie

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