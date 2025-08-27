Trực tiếp bóng đá Nam Định - PVF-CAND: Trút giận lên tân binh (V-League)
(18h, 27/8, vòng 3 V-League) Nam Định sau trận thua ngược SLNA đang rất khao khát một chiến thắng, và họ được gặp đối thủ mới lên hạng.
V-League | 18h, 27/8 | Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Kiên
Văn Tới
Thanh Hào
Văn Vĩ
Romulo
Eid
Tuấn Anh
A Mít
Hoàng Anh
Brenner
Điểm
Minh Long
Anh Việt
Bảo Long
Eyenga
Minh Hiếu
Văn Toàn
Xuân Bắc
Thái Quý
Anh Quân
Shaqkeem
Amarildo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nam Định đứng dậy sau thất bại
Sau khởi đầu với chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định bất ngờ thua ngược trên sân Vinh của SLNA. Mặc dù có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của tân binh Lâm Ti Phông, nhưng họ hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi chủ động và giàu tính chiến đấu của SLNA, nhận hai bàn thua ở cuối mỗi hiệp.
Trước trận đấu hôm nay, Nam Định đón tin vui khi bộ đôi Nguyễn Phong Hồng Duy và Tô Văn Vũ đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Tuy vậy Văn Toàn, Lucas Alves, Dương Thanh Hào và Trần Văn Đạt vẫn đang gặp các vấn đề khác nhau để không chắc sẽ ra sân.
Tân binh trở lại mặt đất
Một cách trùng hợp, PVF-CAND đã gặp cùng những đối thủ của Nam Định ở 2 vòng đầu tiên, và kết quả của họ thì ngược lại Nam Định: Họ bất ngờ đánh bại SLNA ở trận mở màn, nhưng sau đó thua 1-3 trước Hải Phòng.
Thách thức cho PVF-CAND là rất lớn khi đối phương đang khao khát chiến thắng để đứng dậy sau cú ngã. Đội khách hôm nay còn bất lợi khi không có Joseph Mpande vì án treo giò.
(GMT+7)