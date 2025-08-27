Trực tiếp bóng đá Nam Định - PVF-CAND: Trút giận lên tân binh (V-League)

V-League | 18h, 27/8 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 PVF CAND (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs PVF CAND PVF CAND Điểm Nguyên Mạnh Văn Kiên Văn Tới Thanh Hào Văn Vĩ Romulo Eid Tuấn Anh A Mít Hoàng Anh Brenner Điểm Minh Long Anh Việt Bảo Long Eyenga Minh Hiếu Văn Toàn Xuân Bắc Thái Quý Anh Quân Shaqkeem Amarildo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định PVF CAND Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Romulo, Eid, Tuấn Anh, A Mít, Hoàng Anh, Brenner Minh Long, Anh Việt, Bảo Long, Eyenga, Minh Hiếu, Văn Toàn, Xuân Bắc, Thái Quý, Anh Quân, Shaqkeem, Amarildo

Nam Định đứng dậy sau thất bại

Sau khởi đầu với chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định bất ngờ thua ngược trên sân Vinh của SLNA. Mặc dù có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của tân binh Lâm Ti Phông, nhưng họ hoàn toàn bất ngờ trước lối chơi chủ động và giàu tính chiến đấu của SLNA, nhận hai bàn thua ở cuối mỗi hiệp.

Trước trận đấu hôm nay, Nam Định đón tin vui khi bộ đôi Nguyễn Phong Hồng Duy và Tô Văn Vũ đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Tuy vậy Văn Toàn, Lucas Alves, Dương Thanh Hào và Trần Văn Đạt vẫn đang gặp các vấn đề khác nhau để không chắc sẽ ra sân.

Tân binh trở lại mặt đất

Một cách trùng hợp, PVF-CAND đã gặp cùng những đối thủ của Nam Định ở 2 vòng đầu tiên, và kết quả của họ thì ngược lại Nam Định: Họ bất ngờ đánh bại SLNA ở trận mở màn, nhưng sau đó thua 1-3 trước Hải Phòng.

Thách thức cho PVF-CAND là rất lớn khi đối phương đang khao khát chiến thắng để đứng dậy sau cú ngã. Đội khách hôm nay còn bất lợi khi không có Joseph Mpande vì án treo giò.

