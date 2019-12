Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Lực bất tòng tâm (Hết giờ)

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 02:30 AM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá, MU - Tottenham, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Những nỗ lực của Tottenham vào cuối trận chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Solskjaer tiết lộ sắp "trảm" SAO đá kém

HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố ông sắp thực hiện nhiều sự thay đổi với đội hình MU, trong đó nhiều cầu thủ không đạt phong độ tốt sẽ phải ngồi dự bị:

"Không có cầu thủ nào là không thể đụng đến. Có một vài cầu thủ được đá chính chỉ vì đội hình MU gặp quá nhiều chấn thương mà thôi. Tôi không ám chỉ Pereira, Martial mà muốn gửi lời tới tất cả".

“Players are never undroppable,” the Norwegian said (via Four Four Two). “Players are also playing for their place in the long-term. “We have a situation at the moment where we’ve had injuries, so players have played. I’m not talking about [Andreas] Pereira or Anthony [Martial] or any one particular player.

"Fan MU sắp hết kiên nhẫn với Ole Solskjaer"

Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer sẽ không thể tại vị lâu với MU nếu cứ chỉ dựa vào sự thiện chí của các fan vì những công lao năm xưa của mình.

"Các CĐV sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảnh như thế này. Ole, ban huấn luyện và mọi người ở đội bóng đều biết rằng những màn trình diễn này không đủ tốt. Nếu Ole muốn cải tổ, ông ấy cũng cần phải gặt hái những kết quả trong quá trình đó. Bạn không thể mất điểm mỗi trận đấu và cán đích ở vị trí thứ 10 rồi hy vọng người ta kiên nhẫn được”, Scholes bình luận.

Solskjaer cần sớm mang đến kết quả tốt cho MU

Mourinho nói mình không phải kẻ thù của MU

Trong buổi họp báo trước trận, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông không hề hối hận về khoảng thời gian làm việc ở Old Trafford bởi đã học hỏi được rất nhiều điều. Bên cạnh đó, Mou cũng khẳng định, ông không phải là kẻ thù của MU.

“Thành thật mà nói, Man Utd với tôi là một cuốn sách của lịch sử và kinh nghiệm. Nó cũng có phần nào đó giống với câu nói của Mandela: Bạn không bao giờ thua cuộc. Bạn chỉ thắng hoặc được học hỏi. Ở Man Utd, tôi cũng đã thắng và học hỏi được rất nhiều điều. Tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Tôi không phải là kẻ thù của MU. Tôi chỉ là một HLV đang cố gắng tìm kiếm một chiến thắng trước đội bóng này."

Paul Pogba lỡ “đại chiến” Tottenham: HLV Ole Solskjaer xác nhận Paul Pogba không kịp bình phục cho trận đấu với Tottenham vào đêm mai. Bên cạnh đó, ông cũng không dám chắc ngôi sao người Pháp có thể tham dự trận derby Manchester với Man City vào cuối tuần này.

Eriksen nói không với Tottenham: Theo Telegraph, Christian Eriksen đã xác nhận anh sẽ không ký hợp đồng mới với Tottenham bất chấp sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho. Thực tế, Eriksen cũng không được “Người đặc biệt” trọng dụng ở triều đại của mình.

Thông tin đội hình: MU: Bailly, Fosu-Mensah, Rojo, Pogba chấn thương, McTominay, Matic, Dalot bỏ ngỏ khả năng ra sân Tottenham: Lloris, Vorm, Lamela, Davies chấn thương Bên lề: - MU đang có chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp - Tottenham bất bại 6 trận gần đây trong đó thắng 3 trận gần nhất - MU ghi ít nhất 2 bàn/trận trong 4/5 trận gần đây - Tottenham để lọt lưới 2 bàn/trận trong 3 lần ra sân gần nhất - MU bất bại 5 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh

