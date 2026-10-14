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Trực tiếp bóng đá Man City - PSG: Đại chiến rực lửa (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Paris Saint-Germain Manchester City

(2h, 15/10, Vòng bảng) Man City đang thăng hoa với 8 chiến thắng liên tiếp, nhưng PSG cũng không kém cạnh khi thắng 4 trận gần nhất.

  

C1 - Champions League | 2h, 15/10 | Etihad Stadium

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - PSG: Đại chiến rực lửa (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - PSG: Đại chiến rực lửa (Cúp C1) - 1
PSG
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - PSG: Đại chiến rực lửa (Cúp C1) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Anderson, Fernández, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - PSG: Đại chiến rực lửa (Cúp C1) - 1
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Man City: Thăng hoa giữa tâm bão bê bối

Man City bước vào trận đấu với PSG sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Liverpool tại Anfield. Kết quả này giúp thầy trò Enzo Maresca nối dài chuỗi thắng lên 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có màn khởi đầu thuận lợi tại Champions League với chiến thắng 2-0 trước Porto.

Cuộc so tài giữa Haaland và Dembele hứa hẹn vô cùng hấp dẫn

Cuộc so tài giữa Haaland và Dembele hứa hẹn vô cùng hấp dẫn

Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester vẫn chịu sức ép sau khi bị Premier League kết luận vi phạm hơn 100 quy định tài chính. Cuộc tiếp đón PSG cũng là trận sân nhà đầu tiên của Man City kể từ phán quyết này, hứa hẹn mang đến bầu không khí đặc biệt.

Dù vậy, sân Etihad vẫn là điểm tựa lớn của Man City. Họ chỉ thua 1 trong 25 trận sân nhà gần nhất tại vòng bảng/vòng phân hạng Champions League, bên cạnh 21 chiến thắng và 3 trận hòa.

PSG: Nhà đương kim vô địch đạt phong độ cao

PSG cũng có sự chuẩn bị tích cực khi thắng Le Mans 3-1 cuối tuần qua. Đội bóng Pháp đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi nhằm giữ sức cho màn đại chiến với Man City, dù một vài cầu thủ vẫn phải vào sân từ ghế dự bị để đảm bảo chiến thắng.

Thành tích đối đầu giữa&nbsp;Man City và PSG

Thành tích đối đầu giữa Man City và PSG

Sau giai đoạn khởi đầu chậm chạp, PSG đã thắng cả 4 trận gần nhất. Trong đó, họ mở màn Champions League bằng chiến thắng đậm 6-1 trước Slovan Bratislava, qua đó nâng chuỗi bất bại tại giải đấu lên 11 trận, gồm 7 chiến thắng và 4 trận hòa.

Đội bóng thủ đô Paris đang hướng tới mục tiêu trở thành CLB thứ hai trong lịch sử Champions League không thua trong ít nhất 10 trận liên tiếp trước các đại diện nước Anh.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại không ủng hộ PSG. Họ chỉ thắng 2 trong 8 lần chạm trán Man City, hòa 2 và thua 4. Đáng chú ý, PSG chưa từng thắng tại Etihad sau 4 lần làm khách, trong đó thua cả 3 chuyến gần nhất. Đây sẽ là thử thách lớn với nhà đương kim vô địch trong cuộc đối đầu sắp tới.

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Trước 02:00 ngày 21/10
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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 17:12 PM (GMT+7)
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