Haaland & Dembele nổi bật, nhưng Vitinha mới định đoạt đại chiến Man City - PSG

Man City có lợi thế sân nhà nhưng PSG đầy tự tin

Trong 8 lần đối đầu tại đấu trường châu Âu, Man City thắng 4, hòa 2 và thua 2 trước PSG. Đáng chú ý, đội bóng thành Manchester bất bại trong cả 4 lần tiếp đón đại diện nước Pháp, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Cuộc so tài giữa Man City và PSG hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Dù vậy, PSG có cơ sở để tự tin khi đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại Champions League, gồm 7 chiến thắng và 4 trận hòa. Đội bóng của HLV Luis Enrique cũng không thua trong 9 lần liên tiếp chạm trán các đại diện Anh tại giải đấu này, với 7 chiến thắng và 2 trận hòa.

Man City vừa lấy lại khí thế bằng chiến thắng 3-0 trước Liverpool ngay tại Anfield. Kết quả ấy cho thấy thầy trò HLV Enzo Maresca vẫn đủ sức áp đặt thế trận trước những đối thủ hàng đầu. Tuy nhiên, PSG không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi đội bóng Pháp có khả năng kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

PSG pressing tầm cao, Man City tìm cách thoát pressing

Điểm mạnh nổi bật của PSG nằm ở khả năng gây sức ép ngay trên phần sân đối phương. Trong trận mở màn Champions League, đại diện nước Pháp thực hiện 14 tình huống đoạt bóng ở khu vực cao nhất, nhiều nhất giải đấu, trong đó có 7 lần dẫn trực tiếp đến những cú sút. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của họ đạt 72,1%.

PSG không chỉ chuyền bóng để duy trì quyền kiểm soát mà còn chủ động dồn đối thủ vào thế khó, buộc đối phương mắc sai lầm rồi lập tức tổ chức tấn công. Nếu Man City triển khai bóng thiếu chính xác từ hàng thủ, sức ép của đội khách có thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, pressing tầm cao cũng để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Man City có thể khai thác điểm yếu này bằng những đường chuyền xuyên tuyến và các pha phối hợp nhanh ở trung lộ.

Rayan Cherki là phương án đáng chú ý của đội chủ nhà. Tiền vệ người Pháp trung bình thực hiện 4,1 đường chuyền xuyên phá tuyến phòng ngự đối phương mỗi 90 phút tại Champions League, chỉ xếp sau Lee Kang-In với 4,5 đường chuyền trong nhóm cầu thủ đáp ứng điều kiện thống kê.

Nếu Cherki vượt qua được lớp pressing đầu tiên, Man City có thể nhanh chóng đưa bóng đến những vị trí nguy hiểm. PSG khi ấy buộc phải lựa chọn giữa việc tiếp tục dâng cao gây sức ép và lùi đội hình để bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Vitinha đối đầu tuyến giữa Man City

Cuộc chiến ở trung tuyến có thể quyết định đội nào kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trong hai mùa giải gần đây, Vitinha nổi lên như một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu.

Vitinha đang chơi cực kỳ toàn diện

Tính từ đầu mùa trước, cầu thủ người Bồ Đào Nha dẫn đầu các tiền vệ tại Champions League về số đường chuyền chính xác hoàn thành, với 1.703 lần; số đường chuyền xuyên tuyến, với 327 lần; và số lần giành lại quyền kiểm soát bóng, với 106 lần.

Vitinha vừa là trạm trung chuyển bóng, vừa có khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương và hỗ trợ thu hồi bóng. Nếu được hoạt động tự do, anh có thể giúp PSG duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ Man City.

Đội chủ nhà kỳ vọng Enzo Fernandez và Elliot Anderson sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng của tiền vệ này. Anderson vừa gây ấn tượng trước Liverpool khi chạm bóng 100 lần, chuyền chính xác 71/78 lần và thắng 11/17 pha tranh chấp.

Trước PSG, Anderson cần tiếp tục duy trì khả năng tranh chấp và chọn thời điểm dâng cao hợp lý. Nếu anh cùng Fernandez phong tỏa được Vitinha, Man City sẽ có cơ hội phá vỡ nhịp kiểm soát của đối thủ. Ngược lại, nếu PSG chiếm ưu thế ở giữa sân, đội chủ nhà có nguy cơ phải lùi sâu và dành phần lớn thời gian chống đỡ.

Haaland và Dembele: Hai mũi nhọn đáng gờm

Trên hàng công, Man City đặt niềm tin vào Erling Haaland, trong khi PSG sở hữu Ousmane Dembele, cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn tại Champions League.

Cuộc so tài giữa Haaland và Dembele hứa hẹn vô cùng hấp dẫn

Dembele đã trực tiếp tham gia vào 31 bàn thắng sau 41 lần ra sân cho PSG ở đấu trường châu lục, gồm 20 bàn và 11 kiến tạo. Tốc độ, kỹ thuật rê bóng cùng khả năng di chuyển khó lường giúp tiền đạo người Pháp có thể xuyên phá hàng thủ từ hai biên hoặc bó vào trung lộ.

PSG nhiều khả năng tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự Man City trước khi tận dụng những pha xâm nhập tốc độ. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã có 5 trận giữ sạch lưới trong mùa giải này. Việc duy trì cự ly giữa hậu vệ biên và trung vệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hạn chế Dembele.

Ở chiều ngược lại, Haaland là mối đe dọa thường trực trong vòng cấm. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 36 bàn sau 40 lần ra sân tại Champions League cho Man City, ngang thành tích của Sergio Aguero, người cần 64 trận để đạt con số tương tự. Nếu lập công trước PSG, Haaland sẽ độc chiếm kỷ lục ghi bàn cho Man City tại giải đấu này.

Kể từ mùa 2019/20, Haaland cũng ghi 42 bàn sau 39 lần ra sân ở vòng bảng và vòng phân hạng Champions League, nhiều nhất trong cùng giai đoạn. Khả năng chọn vị trí, sức mạnh và những pha bứt tốc phía sau hàng thủ khiến anh luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương.

Man City - PSG vì thế hứa hẹn là cuộc đấu trí giữa hai hệ thống tấn công hiện đại. PSG muốn áp đặt bằng pressing và kiểm soát bóng, còn đội chủ nhà có thể tận dụng những khoảng trống phía sau đối thủ. Đội nào làm chủ trung tuyến, thoát pressing hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm sẽ nắm lợi thế lớn.