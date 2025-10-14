Vượt qua Ronaldo, Son Heung-min giành giải thưởng châu Á danh giá

Giải thưởng do Titan Sports tổ chức hằng năm, với hội đồng 64 nhà báo bình chọn gồm 42 đại diện từ các liên đoàn thành viên AFC và 22 cây bút quốc tế. Kết quả dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ châu Á hoặc đang thi đấu ở châu Á, trong giai đoạn từ 16-8-2024 đến 16-7-2025.

Son Heung-min trong một lần đối đầu Ronaldo ở ĐTQG

Son Heung-min giành 14,26% tổng số phiếu bầu, vượt đồng hương Lee Kang-in (PSG) - người đạt 10,25%, trong khi Cristiano Ronaldo (Al Nassr) xếp thứ ba với 8,89%. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Riyad Mahrez, Karim Benzema và Salem Al Dawsari.

Theo thể lệ, mỗi phiếu hạng nhất tương đương 6 điểm, hạng nhì 4 điểm, kế tiếp là 3, 2 và 1 điểm. Nếu bằng điểm, số phiếu hạng nhất được ưu tiên phân định.

Chiến thắng lần này giúp Son thiết lập kỷ lục 10 lần đăng quang, thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Á.

Ở tuổi 33, Son khép lại hành trình đáng nhớ với Tottenham bằng chức vô địch Europa League đầu tiên trong sự nghiệp, trước khi chuyển sang Los Angeles FC tại giải MLS. Anh cũng ghi 10 bàn sau 46 trận, góp công giúp đội tuyển Hàn Quốc giành vé dự World Cup 2026 - kỳ thứ 11 liên tiếp trong lịch sử.

Trong khi đó, ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn giữ phong độ bền bỉ đáng nể. Anh ghi 25 bàn tại Saudi Pro League, đồng thời giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League sau khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu hồi tháng 6.

Giải thưởng năm nay không chỉ ghi nhận sự xuất sắc cá nhân của Son Heung-min, mà còn minh chứng cho tầm ảnh hưởng bền vững của anh đối với bóng đá châu Á suốt hơn một thập kỷ.