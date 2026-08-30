Trực tiếp bóng đá Leeds - Brentford: Chủ nhà đấu “cỗ máy” ghi bàn (Ngoại hạng Anh)
(20h, 30/8 - Vòng 2) Leeds và Brentford đều khởi đầu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 bằng những chiến thắng ấn tượng. Cuộc đối đầu tại Elland Road hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội sở hữu những điểm mạnh rất khác nhau.
Premier League | 20h, 30/8 | Elland Road
Điểm
Trafford
Rodon
Bljol
Muharemovic
Bogle
Stach
Ampadu
Justin
Wilson
Calvert-Lewin
Aaronson
Điểm
Kelleher
Kayode
Collins
Ajer
Lewis-Poter
Sangare
Janelt
Quattara
Jensen
Schade
Thiago
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Leeds chắc chắn, tự tin trên sân nhà
Leeds đang có khởi đầu đầy hứa hẹn trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Daniel Farke giành chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest ở vòng đấu đầu tiên, qua đó có màn tái xuất giải đấu cao nhất nước Anh một cách thuận lợi.
Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng phòng ngự của Leeds. Họ giữ sạch lưới trong chiến thắng trước Forest và tiếp tục duy trì sự chắc chắn khi đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 2-0 tại League Cup ở giữa tuần. Hai chiến thắng liên tiếp trước cùng một đối thủ càng giúp sự tự tin của đội chủ sân Elland Road được củng cố.
Brentford bùng nổ, nhưng phải dè chừng Leeds
Ở phía đối diện, Brentford cũng bước vào cuộc đối đầu với Leeds bằng tâm thế rất hưng phấn. Đội bóng của HLV Keith Andrews đã thắng Tottenham 3-0 trong trận mở màn Ngoại hạng Anh, trước khi tiếp tục tạo nên một màn trình diễn tấn công ấn tượng với chiến thắng 6-1 trước Birmingham tại League Cup.
Phong độ ghi bàn là điểm mạnh nổi bật của Brentford. Đội bóng này đang cho thấy khả năng tấn công đa dạng và có thể tạo ra sức ép từ nhiều phương án khác nhau. Những con số gần đây càng củng cố sự tự tin cho đội khách khi họ liên tục tìm được mành lưới đối phương.
Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Elland Road sẽ là bài kiểm tra khó khăn hơn. Leeds đang cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự và có lợi thế sân nhà. Đáng chú ý, hai lần chạm trán giữa Leeds và Brentford tại Ngoại hạng Anh mùa trước đều kết thúc với tỷ số rất sít sao, lần lượt là 0-0 và 1-1.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa vào ngày 1/9. Trước thời điểm đó, các đội bóng hàng đầu Premier League vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2026 11:50 AM (GMT+7)