Trực tiếp bóng đá Croatia - Anh: Rogers ấn định chiến thắng 7 bàn (Nations League)
(Bảng A3 Nations League) ĐT Anh kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-0 trước Croatia. Một trận đấu thực sự điên rồ với cả hai đội!
Nations League | 23h, 3/10 | HNK Rijeka
Điểm
Livakovic 6.0
Perisic 6.1
Gvardiol 5.3
Vuskovic 5.9
Kovacic 6.1
Stanisic 4.7
Modric 6.4
Ivanovic 5.2
Sucic 6.7
Baturina 6.2
Musa 6.8
Điểm
Pickford 7.1
Quansah 7.6
Konsa 8.1
Guehi 7.7
Lewis Hall 8.2
Anderson 8.1
Scott 7.3
Saka 8.7
Bellingham 10
Gordon 9.1
Kane 9.5
Thay người
Matanovic 6.1
Pasalic 6.3
Vlasic 6.7
Jakic 6.5
Sutalo 6.4
Thay người
Eze 6.8
Garner 6.7
Rogers 8.5
Gibbs-White 6.4
Lewis-Skelly 6.3
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu
ĐT Anh giao bóng.
3’
Cơ hội nguy hiểm của ĐT Anh
Anthony Gordon tung cú dứt điểm cận thành hướng vào giữa khung thành, nhưng thủ môn Livakovic đã xuất sắc cản phá. Tỷ số vẫn chưa thay đổi. Anh được hưởng quả phạt góc.
6’
ĐT Anh tiếp tục dồn ép!
Quả tạt từ tình huống đá phạt ở cự ly trung bình của tuyển Anh bị một hậu vệ Croatia cắt bóng.
8’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-1 ANH
Harry Kane nhận đường chuyền chính xác của Jude Bellingham trong vòng cấm, trước khi tung cú dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao bên trái, đánh bại thủ môn đối phương. 1-0 cho ĐT Anh.
9’
Chưa có bàn thứ hai cho ĐT Anh!
Anthony Gordon đột phá vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng, suýt chút nữa đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, thủ môn Livakovic đã chơi tập trung và kịp thời cản phá cho Croatia.
13’
ĐT Anh dồn ép nghẹt thở
Dù đang chơi trên sân đối phương và có bàn vượt lên từ sớm, ĐT Anh vẫn đang duy trì sức ép không ngừng nghỉ lên khung thành Croatia.
18’
KHÔNG ĐƯỢC!
Nếu Harry Kane có thể đánh đầu trúng bóng sau quả tạt của Saka, rất có thể ĐT Anh có bàn thứ hai.
21’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-2 ANH
Anthony Gordon căng ngang hợp lý để Jude Bellingham dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh.
25’
CHƯA CÓ BÀN THỨ BA CHO TUYỂN ANH
Thật khó tin! Anthony Gordon bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Không bị ai kèm, anh tung cú dứt điểm một chạm ở cự ly chỉ vài mét, nhưng Dominik Livakovic phản xạ xuất thần, kịp thời cứu thua cho đội nhà.
28’
Nỗ lực dứt điểm của Kane
Harry Kane quyết định dứt điểm về phía khung thành, nhưng cú sút bị một hậu vệ đối phương kịp thời chắn lại, không thể gây nguy hiểm cho khung thành Croatia.
34’
Croatia nỗ lực tấn công
Đội chủ nhà đang chơi tấn công chủ động hơn, cố gắng có bàn rút ngắn tỷ số.
39’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-3 ANH
Jarell Quansah tạo cơ hội không thể thuận lợi hơn cho Anthony Gordon khi quả tạt vượt qua thủ môn đối phương. Gordon không mắc sai lầm, dễ dàng đánh đầu vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh.
41’
BỎ LỠ CƠ HỘI ĐIÊN RỒ!
Mateo Kovacic xuất sắc xuyên phá hàng phòng ngự tuyển Anh, nhưng lại thiếu chính xác ở pha dứt điểm. Cú sút cận thành của anh đưa bóng đi chệch nhẹ cột dọc bên phải.
45’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-4 ANH
Chủ nhà Croatia hoàn toàn vỡ trận trước sức mạnh của ĐT Anh. Jude Bellingham kiến tạo thuận lợi để Bukayo Saka dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Anh.
45+2’
Hiệp 1 khép lại
ĐT Anh ghi tới 4 bàn vào lưới Croatia.
46’
Hiệp 2 bắt đầu
Croatia giao bóng.
52’
Tuyển Anh tiếp tục tấn công
ĐT Anh vẫn đang nhập cuộc chủ động ở đầu hiệp 2, khiến hàng thủ Croatia vất vả chống đỡ.
53’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-5 ANH
Elliot Anderson đưa bóng vào vòng cấm, Harry Kane băng vào đón đường tạt và dứt điểm tung lưới, nâng tỷ số lên 5-0 cho tuyển Anh.
56’
Bellingham phung phí cơ hội!
Jude Bellingham mạnh dạn dứt điểm sau khi nhận đường chuyền chính xác trong vòng cấm. Dù có vị trí thuận lợi, cú sút của anh không gây khó khăn cho thủ môn và đưa bóng đi chệch khá xa cột dọc bên phải.
61’
Croatia cố gắng đáp trả!
Igor Matanovic tung cú dứt điểm căng về phía khung thành, nhưng một hậu vệ tuyển Anh đã lăn xả, kịp thời dùng người cản phá. Croatia được hưởng phạt góc, tiếp tục có cơ hội gây sức ép lên khung thành đối phương.
68’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-6 ANH
VÀO! Bukayo Saka lập công cho tuyển Anh! Harry Kane chọc khe đưa Saka vào thế đối mặt, và tiền đạo này bình tĩnh dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng vào góc trái khung thành. Tỷ số là 0-6!
72’
PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!
Khung thành Croatia đã hoàn toàn rộng mở, nhưng Saka lại dứt điểm vọt xà.
76’
Bellingham bị ngăn chặn!
Jude Bellingham tung cú dứt điểm về phía khung thành, nhưng bóng bị một hậu vệ đối phương kịp thời lăn xả cản phá.
80’
ĐT Anh không hề giảm bớt sức ép
Ngay cả khi đã thay đổi nhân sự, sức mạnh của ĐT Anh vẫn được đảm bảo. Hàng thủ Croatia chưa hề được yên ổn.
87’
VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-7 ANH
Jude Bellingham chọc khe để Morgan Rogers thoát xuống. Cầu thủ này băng vào vòng cấm, đánh bại thủ môn Livakovic trong pha đối mặt rồi đưa bóng vào lưới trống.
90’
Thời gian bù giờ
Hiệp 2 có thêm 2 phút.
90+3’
Trận đấu kết thúc
ĐT Anh đại thắng 7-0 trên sân của Croatia.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thành tích đối đầu vượt trội của ĐT Anh trước Croatia
Những lần ĐT Anh đối đầu Croatia cho ra thành tích có sự chênh lệch lớn. Cụ thể, "Tam sư" toàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Tính xa hơn, 2 đội gặp nhau 5 lần trong lịch sử. ĐT Anh bất bại, cụ thể với thành tích 3 thắng và 2 trận hòa. Điều đó giúp đoàn quân HLV Tuchel tự tin hơn đáng kể ở trận đấu sắp tới.
ĐT Anh tìm kiếm 3 điểm tiếp theo
ĐT Anh thi đấu không hề tồi ở Nations League. Họ chỉ nhận về thất bại với tỷ số 2-3 trước Tây Ban Nha quá hùng mạnh, và có thời điểm "Tam sư" còn dẫn trước. Sau đó, đoàn quân HLV Tuchel khuất phục CH Séc khi thắng 2-0 chung cuộc.
Trong khi đó, Croatia gần đây thua Tây Ban Nha tới 1-4. Những ngôi sao của Croatia không còn giữ được chất lượng chuyên môn giống như thời điểm họ khuynh đảo World Cup như trước đây. Nên nhớ Modric đã 41 tuổi nhưng vẫn phải thi đấu thường xuyên.
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(Vòng 1/16) Ronaldo lập công trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tới tận những phút bù giờ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/10/2026 16:04 PM (GMT+7)