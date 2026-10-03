Trực tiếp bóng đá Croatia - Anh: Rogers ấn định chiến thắng 7 bàn (Nations League)

Nations League | 23h, 3/10 | HNK Rijeka Croatia 0 - 7 Anh (H1: 0-4) Thông tin trước trận Croatia vs Anh Anh Điểm Livakovic 6.0 Perisic 6.1 Gvardiol 5.3 Vuskovic 5.9 Kovacic 6.1 Stanisic 4.7 Modric 6.4 Ivanovic 5.2 Sucic 6.7 Baturina 6.2 Musa 6.8 Điểm Pickford 7.1 Quansah 7.6 Konsa 8.1 Guehi 7.7 Lewis Hall 8.2 Anderson 8.1 Scott 7.3 Saka 8.7 Bellingham 10 Gordon 9.1 Kane 9.5 Thay người Matanovic 6.1 Pasalic 6.3 Vlasic 6.7 Jakic 6.5 Sutalo 6.4 Thay người Eze 6.8 Garner 6.7 Rogers 8.5 Gibbs-White 6.4 Lewis-Skelly 6.3 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Croatia Croatia Anh Sút khung thành 12 (1) 19 (10) Thời gian kiểm soát bóng 36% 64% Phạm lỗi 10 6 Thẻ vàng 1 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 2 Phạt góc 1 6 Cứu thua 3 1 Xem video 8' Kane Xem video 21' Bellingham Xem video 39' Gordon Xem video 45' Saka Xem video 53' Kane Xem video 68' Saka Xem video 87' Rogers Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu ĐT Anh giao bóng. 3’ Cơ hội nguy hiểm của ĐT Anh Xem video Anthony Gordon tung cú dứt điểm cận thành hướng vào giữa khung thành, nhưng thủ môn Livakovic đã xuất sắc cản phá. Tỷ số vẫn chưa thay đổi. Anh được hưởng quả phạt góc. 6’ ĐT Anh tiếp tục dồn ép! Xem video Quả tạt từ tình huống đá phạt ở cự ly trung bình của tuyển Anh bị một hậu vệ Croatia cắt bóng. 8’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-1 ANH Xem video Harry Kane nhận đường chuyền chính xác của Jude Bellingham trong vòng cấm, trước khi tung cú dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao bên trái, đánh bại thủ môn đối phương. 1-0 cho ĐT Anh. 9’ Chưa có bàn thứ hai cho ĐT Anh! Anthony Gordon đột phá vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng, suýt chút nữa đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, thủ môn Livakovic đã chơi tập trung và kịp thời cản phá cho Croatia. 13’ ĐT Anh dồn ép nghẹt thở Xem video Dù đang chơi trên sân đối phương và có bàn vượt lên từ sớm, ĐT Anh vẫn đang duy trì sức ép không ngừng nghỉ lên khung thành Croatia. 18’ KHÔNG ĐƯỢC! Xem video Nếu Harry Kane có thể đánh đầu trúng bóng sau quả tạt của Saka, rất có thể ĐT Anh có bàn thứ hai. 21’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-2 ANH Xem video Anthony Gordon căng ngang hợp lý để Jude Bellingham dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh. 25’ CHƯA CÓ BÀN THỨ BA CHO TUYỂN ANH Xem video Thật khó tin! Anthony Gordon bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Không bị ai kèm, anh tung cú dứt điểm một chạm ở cự ly chỉ vài mét, nhưng Dominik Livakovic phản xạ xuất thần, kịp thời cứu thua cho đội nhà. 28’ Nỗ lực dứt điểm của Kane Harry Kane quyết định dứt điểm về phía khung thành, nhưng cú sút bị một hậu vệ đối phương kịp thời chắn lại, không thể gây nguy hiểm cho khung thành Croatia. 34’ Croatia nỗ lực tấn công Xem video Đội chủ nhà đang chơi tấn công chủ động hơn, cố gắng có bàn rút ngắn tỷ số. 39’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-3 ANH Xem video Jarell Quansah tạo cơ hội không thể thuận lợi hơn cho Anthony Gordon khi quả tạt vượt qua thủ môn đối phương. Gordon không mắc sai lầm, dễ dàng đánh đầu vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh. 41’ BỎ LỠ CƠ HỘI ĐIÊN RỒ! Xem video Mateo Kovacic xuất sắc xuyên phá hàng phòng ngự tuyển Anh, nhưng lại thiếu chính xác ở pha dứt điểm. Cú sút cận thành của anh đưa bóng đi chệch nhẹ cột dọc bên phải. 45’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-4 ANH Xem video Chủ nhà Croatia hoàn toàn vỡ trận trước sức mạnh của ĐT Anh. Jude Bellingham kiến tạo thuận lợi để Bukayo Saka dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Anh. 45+2’ Hiệp 1 khép lại ĐT Anh ghi tới 4 bàn vào lưới Croatia. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Croatia giao bóng. 52’ Tuyển Anh tiếp tục tấn công Xem video ĐT Anh vẫn đang nhập cuộc chủ động ở đầu hiệp 2, khiến hàng thủ Croatia vất vả chống đỡ. 53’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-5 ANH Xem video Elliot Anderson đưa bóng vào vòng cấm, Harry Kane băng vào đón đường tạt và dứt điểm tung lưới, nâng tỷ số lên 5-0 cho tuyển Anh. 56’ Bellingham phung phí cơ hội! Xem video Jude Bellingham mạnh dạn dứt điểm sau khi nhận đường chuyền chính xác trong vòng cấm. Dù có vị trí thuận lợi, cú sút của anh không gây khó khăn cho thủ môn và đưa bóng đi chệch khá xa cột dọc bên phải. 61’ Croatia cố gắng đáp trả! Igor Matanovic tung cú dứt điểm căng về phía khung thành, nhưng một hậu vệ tuyển Anh đã lăn xả, kịp thời dùng người cản phá. Croatia được hưởng phạt góc, tiếp tục có cơ hội gây sức ép lên khung thành đối phương. 68’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-6 ANH Xem video VÀO! Bukayo Saka lập công cho tuyển Anh! Harry Kane chọc khe đưa Saka vào thế đối mặt, và tiền đạo này bình tĩnh dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng vào góc trái khung thành. Tỷ số là 0-6! 72’ PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI! Xem video Khung thành Croatia đã hoàn toàn rộng mở, nhưng Saka lại dứt điểm vọt xà. 76’ Bellingham bị ngăn chặn! Jude Bellingham tung cú dứt điểm về phía khung thành, nhưng bóng bị một hậu vệ đối phương kịp thời lăn xả cản phá. 80’ ĐT Anh không hề giảm bớt sức ép Xem video Ngay cả khi đã thay đổi nhân sự, sức mạnh của ĐT Anh vẫn được đảm bảo. Hàng thủ Croatia chưa hề được yên ổn. 87’ VÀO, VÀO, VÀO!!! CROATIA 0-7 ANH Xem video Jude Bellingham chọc khe để Morgan Rogers thoát xuống. Cầu thủ này băng vào vòng cấm, đánh bại thủ môn Livakovic trong pha đối mặt rồi đưa bóng vào lưới trống. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 2 phút. 90+3’ Trận đấu kết thúc ĐT Anh đại thắng 7-0 trên sân của Croatia. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Livakovic, Perisic, Gvardiol, Vuskovic, Kovacic, Stanisic, Modric, Ivanovic, Sucic, Baturina, Musa Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, Lewis Hall, Anderson, Scott, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Thành tích đối đầu vượt trội của ĐT Anh trước Croatia

Những lần ĐT Anh đối đầu Croatia cho ra thành tích có sự chênh lệch lớn. Cụ thể, "Tam sư" toàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Tính xa hơn, 2 đội gặp nhau 5 lần trong lịch sử. ĐT Anh bất bại, cụ thể với thành tích 3 thắng và 2 trận hòa. Điều đó giúp đoàn quân HLV Tuchel tự tin hơn đáng kể ở trận đấu sắp tới.

ĐT Anh tìm kiếm 3 điểm tiếp theo

ĐT Anh thi đấu không hề tồi ở Nations League. Họ chỉ nhận về thất bại với tỷ số 2-3 trước Tây Ban Nha quá hùng mạnh, và có thời điểm "Tam sư" còn dẫn trước. Sau đó, đoàn quân HLV Tuchel khuất phục CH Séc khi thắng 2-0 chung cuộc.

Trong khi đó, Croatia gần đây thua Tây Ban Nha tới 1-4. Những ngôi sao của Croatia không còn giữ được chất lượng chuyên môn giống như thời điểm họ khuynh đảo World Cup như trước đây. Nên nhớ Modric đã 41 tuổi nhưng vẫn phải thi đấu thường xuyên.

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