Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Becamex TP.HCM V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(Vòng 12 V-League) Hà Tĩnh không tìm được bàn thắng trong những phút cuối trận.

   

V-League | 18h, 30/1 | Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1
Becamex TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Trận đấu bắt đầu!

7’

KHÔNG VÀO!!!

Hà Tĩnh có pha lên bóng hay và Duy Thường băng vào dứt điểm. Đáng tiếc bóng lại tìm trúng xà ngang. 

13’

Lăn xả cứu thua!

Atshimene tung cú dứt điểm khá căng ở rìa vòng cấm nhưng hậu vệ đội khách đã lăn xả cứu thua. 

18’

Treo bóng không tốt!

Sỹ Hoàng treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt nhưng không thành công. 

23’

Không được!

Trọng Hoàng cố gắng phối hợp với đồng đội nhưng các cầu thủ TP HCM đang phòng thủ quá kín kẽ. 

27’

Bọc lót tốt!

Zlatkovic đã băng về bọc lót cho thủ thành Minh Toàn khi bóng đã vượt qua đầu thủ môn của TP HCM. 

30’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO... NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!

Atshimene dứt điểm cực hiểm ở cự ly gần khi có cơ hội trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài biên đã báo việt vị với Lê Viktor từ trước đó.

38’

Thẻ vàng đầu tiên!

Sỹ Hoàng xoạc bóng và phạm lỗi với Tùng Quốc. Trọng tài rút ngay thẻ vàng cảnh cáo. 

40’

Không vào!

Zlatkovic được giao trọng trách đá phạt và tung ra cú đá khá hiểm hóc. Đáng tiếc bóng đi không trúng đích. 

44’

Cứu thua quá hay!

Lê Viktor đã làm tốt nhất có thể từ thoát xuống phá bẫy việt vị, xử lý đẳng cấp để mở ra góc sút rồi cứa lòng về góc xa. Tuy nhiên, Minh Toàn đã có pha bay người cứu thua đẳng cấp. 

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

45’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

Bù giờ!

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

45+3’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 2

Bóng trúng cột dọc!

Trung Nguyên tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân một cầu thủ đổi hướng và tìm tới cột dọc khung thành. 

45+4’

Không vào!

Trọng Hoàng thoát xuống và có cơ hội đối mặt với Minh Toàn nhưng người chiến thắng lại là thủ môn của TP HCM.

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 2

45+5’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số vẫn là 0-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp hai bắt đầu!

49’

KHÔNG VÀO!

Trọng Hoàng chọc khe hay nhưng Joao Ferreira lại không thắng được Minh Toàn trong pha đối mặt. 

53’

Dứt điểm!

Atshimene tung cú dứt điểm chéo góc khá căng nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. 

61’

Sút xa!

Việt Cường dứt điểm từ ngoài vòng cấm đáng tiếc lực quá nhẹ để làm khó thủ môn Hà Tĩnh. 

68’

Ngã trong vòng cấm!

Trọng Hoàng ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với một cầu thủ TP HCM nhưng trọng tài không cắt còi. 

75’

Cứu thua không tưởng!

Atshimene có pha dứt điểm cận thành nhưng Minh Toàn đã phản xạ cứu thua quá đẳng cấp. 

82’

Không được!

Sỹ Hoàng căng ngang vào khá hay nhưng Atshimene không thể khống chế bóng trong vòng cấm. 

87’

BỎ LỠ KHÓ TIN!

Việt Cường đã rất đồng đội khi chuyền ngược ra khi đối mặt với Thanh Tùng nhưng cầu thủ băng vào lại không thể tung ra cú dứt điểm. 

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 5 phút bù giờ. 

90+5’

 Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết giờ!

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1
Thanh Tùng, Văn Hạnh, Đức Việt, Lê Viktor, Duy Thường, Trọng Hoàng, Helerson, Trung Nguyên, Mạnh Hưng, Sỹ Hoàng, Atshimene
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Becamex TP.HCM: Nỗ lực không thành (V-League) (Hết giờ) - 1
Minh Toàn, Tùng Quốc, Việt Cường, Thanh Hậu, Hoàng Hưng, Tuấn Tài, Đình Khương, Zlatkovic, Elisha, Tấn Tài, Ugochukwu

TP HCM có HLV mới

Theo thông tin từ CLB TP HCM, đội bóng này đã đưa HLV Đặng Trần Chỉnh lên làm Giám đốc kỹ thuật và để HLV người Nhật Bản, Ueno Nobuhiro (60 tuổi) tiếp quản vị trí "thuyền trưởng". Ueno Nobuhiro từng dẫn dắt CLB Bình Phước vào năm 2024. 

Hà Tĩnh áp đảo Becamex TP.HCM thành tích đối đầu

Hà Tĩnh có không ít lợi thế trước ngày đối đầu Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương). Đội bóng núi Hồng được chơi trên sân nhà Hà Tĩnh và đáng chú ý là việc đoàn quân HLV Nguyễn Công Mạnh mới thua đúng 1 trận tại đấu này ở mùa giải 2025/26.

Chưa hết, Hà Tĩnh còn sở hữu thành tích đối đầu vô cùng ấn tượng trước Becamex TP.HCM. 2 đội gặp nhau 11 lần, trong đó Becamex TP.HCM chỉ thắng 1 trận. Còn với Hà Tĩnh, chiến thắng 6 lần gọi tên họ.

Video bóng đá SLNA - Becamex TPHCM: Ngoại binh chói sáng, sân Vinh mở hội (V-League)
Video bóng đá SLNA - Becamex TPHCM: Ngoại binh chói sáng, sân Vinh mở hội (V-League)

SLNA và Becamex TPHCM đang có dấu hiệu khởi sắc sau những quyết định thay HLV. Hai đội đã cho thấy quyết tâm ở màn so tài trên sân Vinh.

Bấm xem >>

