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Từ một cầu thủ chủ yếu tạo khác biệt bằng những cú cứa lòng quen thuộc từ cánh phải, Lamine Yamal đang ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng dứt điểm. Sự đa dạng trong cách ghi bàn giúp ngôi sao Barcelona trở nên khó đoán và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Hãy thử hình dung một bàn thắng điển hình của Yamal. Cầu thủ người Tây Ban Nha nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trong bằng chân trái rồi tung cú cứa lòng hướng về góc cao hoặc góc xa. Các hậu vệ biết rõ điều đó, nhưng vẫn thường bất lực trước pha xử lý tưởng như đơn giản này.
Ngày 31/8, Yamal lập cú đúp vào lưới Rayo Vallecano để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Barcelona cán mốc 50 bàn ở cấp CLB, khi mới 19 tuổi 49 ngày. Kylian Mbappe cần 19 tuổi 241 ngày để đạt thành tích tương tự, Erling Haaland là 20 tuổi 196 ngày, Lionel Messi 21 tuổi và Cristiano Ronaldo 22 tuổi.
Việc Yamal được đôn lên đội một Barcelona từ năm 16 tuổi đóng vai trò quan trọng. Anh đã thi đấu 156 trận cho CLB, trong khi Mbappe có 106 trận và Haaland 78 trận khi chạm mốc 50 bàn.
Yamal ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 9/2023, trước khi có pha lập công đầu tiên cho Barcelona một tháng sau đó. Cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống anh chọn vị trí ở cột xa, chờ bóng bật ra rồi dứt điểm vào lưới Georgia và Granada.
Sau bàn thắng vào lưới Osasuna ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Yamal bắt đầu tạo dựng những “thương hiệu” riêng. Trước Athletic Club tại Copa del Rey tháng 1/2024, anh nhận bóng bên cánh, vượt qua một pha truy cản rồi tận dụng pha chạy chỗ của Ilkay Gundogan để bó vào trung lộ, trước khi cứa lòng vào góc thấp.
Một tháng sau, trước Mallorca, Yamal tiếp tục trình diễn kỹ năng đặc trưng: nhận bóng bên phải, đẩy ra ngoài, bất ngờ giảm tốc, hạ thấp trọng tâm rồi ngoặt vào trong và đưa bóng vào góc xa.
Đầu mùa 2024-25, Yamal tiếp tục bổ sung những phương án mới. Trước Monaco tại Champions League và Osasuna ở La Liga, anh nhận thấy đối thủ quá chú ý tới góc xa nên chuyển hướng dứt điểm vào góc gần.
Khả năng ghi bàn bằng chân phải cũng bắt đầu xuất hiện. Trước đó, Yamal mới chỉ một lần lập công bằng chân không thuận. Nhưng ở trận El Clasico tại Bernabeu tháng 10/2024, anh nhân đôi thành tích ấy. Ferland Mendy cố ngăn Yamal đưa bóng về chân trái và để lộ khoảng trống bên ngoài. Yamal lập tức tung cú sút mạnh, đưa bóng vào nóc lưới Andriy Lunin.
Dù vậy, trong phần lớn thời gian sau đó, cú cứa lòng vẫn là vũ khí chủ đạo. Những pha chồng biên của Jules Kounde hoặc Eric Garcia bên cánh phải thường không nhằm mục đích nhận bóng, mà tạo ra vài giây do dự nơi hàng thủ đối phương. Yamal tận dụng khoảng trống ấy để bó vào trong và dứt điểm.
Các bàn thắng vào lưới Villarreal, Benfica, Real Madrid trên sân nhà và Espanyol là minh chứng rõ nhất cho “bài tủ” mà Yamal liên tục tái hiện nhưng đối thủ vẫn không thể ngăn cản.
Đỉnh cao là bàn thắng trước Inter Milan ở bán kết Champions League. Barcelona bị dẫn 0-2 trên sân nhà, nhưng Yamal một lần nữa tự mình thay đổi cục diện. Trong 46 bàn thắng của anh tại La Liga và Champions League, có tới 31 bàn được ghi khi Barcelona đang hòa hoặc bị dẫn.
Trước Inter, Yamal phải đối mặt với số đông cầu thủ phòng ngự. Anh gạt Marcus Thuram sang một bên, vượt qua thêm một đối thủ để tạo khoảng trống nhỏ rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật. Bóng chạm cột dọc trước khi Yann Sommer kịp phản ứng.
Mùa 2025-26 chứng kiến một bước tiến khác của Yamal. Barcelona không thường xuyên có những pha bứt tốc kéo giãn hàng thủ của Raphinha do chấn thương, trong khi Marcus Rashford lại thích nhận bóng vào chân. Ở vị trí trung phong, Robert Lewandowski, Ferran Torres và Dani Olmo cũng thiên về khả năng làm tường hơn là liên tục chạy ra phía sau hàng thủ.
Yamal vì thế chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ đó.
Trong các bàn thắng trước Villarreal, Elche và Espanyol, anh không còn đứng cố định bên cánh phải mà chủ động di chuyển vào trung lộ, canh thời điểm bứt lên và đón những đường chuyền xuyên tuyến. Đây là sự bổ sung quan trọng vào kho vũ khí của cầu thủ 19 tuổi.
Bên cạnh đó vẫn là những khoảnh khắc thiên tài. Bàn thắng vào lưới Club Brugge tại Champions League, sau pha phối hợp với Fermin Lopez, cho thấy khả năng ứng biến của Yamal trong một trận đấu hỗn loạn kết thúc với tỷ số 3-3.
Khả năng di chuyển không bóng được cải thiện giúp Yamal thường xuyên xuất hiện ở những vị trí gần khung thành hơn. Quan trọng hơn, anh không còn phụ thuộc vào một kiểu dứt điểm duy nhất.
Năm bàn thắng đầu mùa này là minh chứng. Trước Rayo Vallecano, Yamal bó vào hành lang trong bên phải rồi sút thẳng vào góc cao bên phải. Sau đó, anh di chuyển vào trung lộ và thực hiện cú dứt điểm một chạm, đưa bóng chìm vào góc xa.
Trước Valencia, Yamal hai lần khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Ở bàn đầu tiên, anh tinh tế bấm bóng qua thủ môn vào góc xa từ một góc sút hẹp.
Trong chiến thắng 5-1 trước Feyenoord tại Champions League, Yamal còn có thêm một dấu mốc khác: ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp ở cấp độ đội một.
Từ những cú cứa lòng quen thuộc, Yamal giờ có thể ghi bàn bằng chân phải, sút góc gần, dứt điểm một chạm, chạy ra phía sau hàng thủ, xử lý trong không gian hẹp và thậm chí lập công từ bóng chết.
Sự đa dạng ấy có thể biến mùa 2026-27 thành mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp Yamal. Khi đối thủ không còn biết anh sẽ đi đâu và dứt điểm theo cách nào, ngăn chặn tài năng trẻ của Barcelona sẽ ngày càng trở thành bài toán gần như không có lời giải.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 08:50 AM (GMT+7)