Hãy thử hình dung một bàn thắng điển hình của Yamal. Cầu thủ người Tây Ban Nha nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trong bằng chân trái rồi tung cú cứa lòng hướng về góc cao hoặc góc xa. Các hậu vệ biết rõ điều đó, nhưng vẫn thường bất lực trước pha xử lý tưởng như đơn giản này.

Ngày 31/8, Yamal lập cú đúp vào lưới Rayo Vallecano để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Barcelona cán mốc 50 bàn ở cấp CLB, khi mới 19 tuổi 49 ngày. Kylian Mbappe cần 19 tuổi 241 ngày để đạt thành tích tương tự, Erling Haaland là 20 tuổi 196 ngày, Lionel Messi 21 tuổi và Cristiano Ronaldo 22 tuổi.

Việc Yamal được đôn lên đội một Barcelona từ năm 16 tuổi đóng vai trò quan trọng. Anh đã thi đấu 156 trận cho CLB, trong khi Mbappe có 106 trận và Haaland 78 trận khi chạm mốc 50 bàn.

Yamal ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 9/2023, trước khi có pha lập công đầu tiên cho Barcelona một tháng sau đó. Cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống anh chọn vị trí ở cột xa, chờ bóng bật ra rồi dứt điểm vào lưới Georgia và Granada.

Sau bàn thắng vào lưới Osasuna ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Yamal bắt đầu tạo dựng những “thương hiệu” riêng. Trước Athletic Club tại Copa del Rey tháng 1/2024, anh nhận bóng bên cánh, vượt qua một pha truy cản rồi tận dụng pha chạy chỗ của Ilkay Gundogan để bó vào trung lộ, trước khi cứa lòng vào góc thấp.

Một tháng sau, trước Mallorca, Yamal tiếp tục trình diễn kỹ năng đặc trưng: nhận bóng bên phải, đẩy ra ngoài, bất ngờ giảm tốc, hạ thấp trọng tâm rồi ngoặt vào trong và đưa bóng vào góc xa.