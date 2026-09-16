Real thắng hú vía, HLV Mourinho cảnh báo dàn sao: “Có cơ hội nhưng tận dụng kém”

Mourinho không hài lòng dù Real Madrid giành 3 điểm

Sau trận thắng nghẹt thở trước Elche, Mourinho xuất hiện trước truyền thông với tâm trạng nhẹ nhõm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Real Madrid lẽ ra phải tạo ra cách biệt lớn hơn sau hiệp một, nhưng sự mất tập trung khiến đội bóng tự đẩy mình vào thế khó.

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“Chỉ là 3 điểm. Rõ ràng sau hiệp một, cảm giác là chúng tôi có thể ghi 3, 4 hoặc 5 bàn trong hiệp hai. Nhưng chúng tôi giảm cường độ, để lộ quá nhiều khoảng trống. Tôi cố gắng tăng sự chắc chắn ở khu trung tuyến với Jude Bellingham và Brahim Diaz, nhưng đúng lúc đó họ lại ghi bàn rút ngắn tỷ số”, HLV Mourinho chia sẻ.

Theo Mourinho, bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Elche cũng giúp đội chủ nhà tìm lại tinh thần chiến đấu. “Ở những sân đấu như thế này, với bầu không khí như vậy, đội bóng tưởng như đã hết cơ hội vẫn có thể vùng lên”, ông nói.

Những phút cuối, Real Madrid buộc phải mạo hiểm tối đa. Mourinho đánh giá cao phản ứng của các học trò: “Chúng tôi có rất nhiều tài năng. Các cầu thủ đều có cảm giác rằng không thể để thua và những phút cuối cùng thực sự rất tốt”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra điểm khiến ông chưa hài lòng: “Sự chỉ trích duy nhất của tôi là chúng tôi có thể kết liễu các trận đấu nhưng lại không làm được, qua đó trao cơ hội sống lại cho một đội tưởng như đã hết”.

Real Madrid vẫn còn vấn đề trong khả năng kiểm soát trận đấu

Mourinho thừa nhận Real Madrid đang phải đối mặt với tình trạng mất tập trung trong những trận đấu tưởng như đã an bài. Theo ông, đội bóng cần học cách kiểm soát thế trận tốt hơn thay vì để đối thủ có cơ hội trở lại.

Real Madrid thắng hú vía, HLV Mourinho không thể hài lòng

“Vấn đề có vẻ rất rõ ràng. Có những trận đấu tưởng như đã kết thúc nhưng thực tế chưa kết thúc”, Mourinho phân tích. “Khi bạn không kết liễu đối thủ, từ chỗ tưởng như dễ dàng, chúng tôi lại chuyển sang trạng thái không kiểm soát được trận đấu”.

Elche đã tận dụng rất tốt những khoảng thời gian Real Madrid đánh mất thế chủ động. Mourinho cũng dành lời khen cho HLV đội chủ nhà Anselmi: “Ông ấy đã có một trận đấu rất hay, thực hiện những sự thay đổi tốt và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”.

Dù vậy, Mourinho nhìn thấy điểm tích cực từ cách Real Madrid phản ứng trước nghịch cảnh. “Điều tốt là khi gặp khó khăn, đội bóng vẫn phản ứng và giành chiến thắng. Đó mới là điều quan trọng nhất”, ông nói.

Về màn trình diễn của các cá nhân, Mourinho đánh giá cao tài năng trẻ Carlos Espi, đồng thời cho rằng Diomande đang tiến bộ rõ rệt. Với Arda Guler, ông khẳng định không cầu thủ nào là “bất khả xâm phạm” và việc thay người nhằm đưa Real Madrid trở lại trạng thái kiểm soát.

Chiến thắng trước Elche cũng giúp Real Madrid hướng sự chú ý tới trận derby Madrid. Mourinho cho biết toàn đội sẽ nhanh chóng nghỉ ngơi và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đối đầu Atletico Madrid.

Vinicius tự nhận lỗi: “Tôi không thể bỏ lỡ nhiều như vậy”

Nếu Carlos Espi trở thành người hùng với bàn thắng quyết định, Vinicius Junior lại trải qua một trận đấu đáng quên. Tiền đạo người Brazil có ít nhất hai cơ hội rất rõ ràng nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác.

Vinicius bỏ lỡ nhiều cơ hội

Ở tình huống đầu tiên, Vinicius đối mặt thủ môn Elche nhưng lại sử dụng mũi chân đưa bóng đi chệch khung thành. Arda Guler đã chờ đường chuyền, song Vinicius quyết định tự mình dứt điểm và không thành công.

Sang hiệp hai, anh tiếp tục được Guler trao cho một cơ hội thuận lợi sau pha chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, cú sút của Vinicius một lần nữa đi chệch mục tiêu. Mourinho sau đó rút tiền đạo Brazil khỏi sân khi trận đấu còn khoảng 30 phút, đồng thời hướng tới việc giữ sức cho trận derby.

Phong độ ghi bàn của Vinicius đang là vấn đề đáng chú ý. Sau sáu vòng đấu đầu tiên, anh mới có 1 bàn thắng, trong khi khả năng tận dụng cơ hội vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Chính Vinicius cũng thừa nhận trách nhiệm sau trận đấu. Trên mạng xã hội, ngôi sao Brazil viết: “Bàn thắng sẽ trở lại, tôi không thể bỏ lỡ nhiều như vậy…”.