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HLV Mourinho "cà khịa" phóng viên, gửi thông điệp tới Zidane về sao Real

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid HLV Mourinho

HLV Jose Mourinho gửi lời nhắn nhủ tới Zidane về trường hợp của Tchouameni và không quên "cà khịa" phóng viên.

  

Jose Mourinho vẫn nổi tiếng là vị HLV có những câu trả lời thú vị với giới truyền thông. Ông thầy người Bồ Đào Nha từng không ít lần “va thẳng” với phóng viên có câu hỏi hóc búa. Trước cuộc đối đầu với Elche ở vòng 6 La Liga, cựu HLV của MU, Chelsea và Inter Milan tiếp tục giữ bản sắc của mình.

HLV Jose Mourinho

HLV Jose Mourinho

Khi được hỏi về việc liên tục phải thi đấu 2 trận/tuần, HLV người Bồ Đào Nha có câu trả lời rất thú vị. “6 buổi họp trong một tuần, đó là điều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Ở các nước khác, họ cho phép tôi bỏ qua 1 vài buổi họp, ví dụ như buổi họp trước trận như thế này bởi tôi vừa trả lời phỏng vấn cách đây 2 hôm.

Nói thật là tôi mệt mỏi với những câu hỏi của mọi người, tôi cũng mệt với bản thân mình nhưng chúng ta vẫn phải ở đây. Công việc là như vậy. Cầu thủ cũng mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng thôi. Elche cũng như chúng tôi thôi, họ cũng phải thi đấu hôm thứ bảy tuần trước. Nếu ai đó nói với tôi rằng lần sau có thể bỏ bớt một cuộc họp, tôi sẽ đem vài gói khoai tây chiên để vừa xem, vừa ăn người khác họp báo”.

Mới đây, Lamine Yamal đã nói rằng bản thân xứng đáng giành được danh hiệu “Quả bóng vàng 2026” hơn là Kylian Mbappe, cầu thủ của Real Madrid. Khi được đặt câu hỏi về vấn đề này, Jose Mourinho trả lời rất tinh tế. “Bạn biết đấy, tôi không thể bình luận về ý kiến của tất cả mọi người được. Đặc biệt, tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của một cầu thủ không nằm trong đội của tôi”.

Gửi lời nhắn nhủ tới Zidane cực tinh tế

Một vấn đề khác được giới truyền thông quan tâm là việc Tchouameni chưa bình phục hẳn vẫn được HLV Zidane triệu tập lên ĐT Pháp. Mourinho cũng khéo léo gửi thông điệp tới cựu HLV của Real. “Tôi không rõ Zidane đang dự tính điều gì cho cậu ấy. Chúng ta cần tôn trọng cách tiếp cận của ông ấy. Tôi cũng không biết đâu là phương án tối ưu cho cậu ấy, tập luyện cùng bốn cầu thủ đội một và bốn cầu thủ từ đội Castilla, hay lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Lên tuyển sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng cần kiểm soát thời lượng thi đấu để tránh quá tải, bởi các vấn đề về cơ bắp có thể trở nên trầm trọng hơn. Tôi chưa trao đổi với Zidane, nhưng ông ấy là người rất thấu đáo. Ông ấy sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho Tchouameni, tạo điều kiện để cậu ấy cống hiến cho đội tuyển mà không gây nguy hại đến tương lai của mình. Tôi tin tưởng Zidane sẽ có quyết định đúng đắn”.

Trước khi rời cuộc họp báo, “Người đặc biệt” cũng không ngần ngại “cà khịa” một số phóng viên với câu hỏi “Không có ai muốn đặt câu hỏi về mấy quả phạt đền à? Lạ thật đấy.”. Hai vòng gần nhất, Real Madrid đều được hưởng phạt đền và Kylian đá cả hai. Một lần tiền đạo người Pháp bỏ lỡ (gặp Betis), còn một lần Mbappe thành công (gặp Rayo Vallecano).

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 18:15 PM (GMT+7)
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