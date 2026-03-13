Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Triều Tiên: "Vé vàng" World Cup chỉ cách 1 trận (Asian Cup)

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

(17h, 13/3, tứ kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á) Chiến thắng ở trận đấu này sẽ giúp 1 trong 2 đội giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup nữ 2027.

AFC Asian Cup | 17h, 13/3 | SVĐ HBF Park

Australia
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Triều Tiên: "Vé vàng" World Cup chỉ cách 1 trận (Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Triều Tiên: "Vé vàng" World Cup chỉ cách 1 trận (Asian Cup) - 1
CHDCND Triều Tiên
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Triều Tiên: "Vé vàng" World Cup chỉ cách 1 trận (Asian Cup) - 1
Lincoln, Carpenter, Nevin, Hunt, Rule, Sayer, Kennedy, Rgmond, Fowler, Kerr, Foord
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Triều Tiên: "Vé vàng" World Cup chỉ cách 1 trận (Asian Cup) - 1
Yu Son Gum, Ri Myong Gum, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Hwang Yu Tong, Chae Un Yong, Kim Song Gyong, Myong Yu Jong, Kong Song Ok, Han Jin Hong, Kim Kyong Yong

Quyết đấu vì vé trực tiếp tới World Cup

Theo quy định của giải bóng đá nữ vô địch châu Á, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup nữ 202, trong khi 4 đội thua sẽ thi đấu tiếp vòng loại. Tại vòng loại này, 2 đội thắng cũng giành 2 tấm vé trực tiếp cuối cùng, còn 2 đội thua đại diện châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa.

Với thể thức có phần phức tạp, các đội tuyển, bao gồm cả Australia lẫn Triều Tiên đều muốn thắng ngay tứ kết để "kê cao gối ngủ".

Đại chiến khó lường

Australia, nhà vô địch Asian Cup nữ 2010, bước vào giải đấu với quyết tâm tiến sâu hơn so với kỳ Asian Cup 2022, nơi họ dừng bước ngay từ vòng tứ kết. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên, đội từng 3 lần đăng quang, cũng khát khao tìm lại vinh quang sau gần 2 thập kỷ, kể từ lần gần nhất nâng cúp năm 2008.

Thống kê cho thấy CHDCND Triều Tiên thường thi đấu rất tốt ở các trận knock-out của Asian Cup nữ, khi thắng tới 9 trong 11 trận gần nhất. Trong khi đó, Australia chưa giành chiến thắng trong 90 phút ở một trận knock-out của giải đấu kể từ bán kết năm 2014.

Trong 15 lần chạm trán CHDCND Triều Tiên, Australia chỉ thắng 4 trận, hòa 5 và thua 6. Đáng chú ý, tại Asian Cup nữ, Australia chưa từng đánh bại Triều Tiên trong thời gian thi đấu chính thức.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Đỗ Anh

13/03/2026 13:43 PM (GMT+7)
