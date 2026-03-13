Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Australia - Triều Tiên: "Vé vàng" World Cup chỉ cách 1 trận (Asian Cup)
(17h, 13/3, tứ kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á) Chiến thắng ở trận đấu này sẽ giúp 1 trong 2 đội giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup nữ 2027.
AFC Asian Cup | 17h, 13/3 | SVĐ HBF Park
Điểm
Lincoln
Carpenter
Nevin
Hunt
Rule
Sayer
Kennedy
Rgmond
Fowler
Kerr
Foord
Điểm
Yu Son Gum
Ri Myong Gum
Ri Hye Gyong
An Hyang Kuk
Hwang Yu Tong
Chae Un Yong
Kim Song Gyong
Myong Yu Jong
Kong Song Ok
Han Jin Hong
Kim Kyong Yong
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết đấu vì vé trực tiếp tới World Cup
Theo quy định của giải bóng đá nữ vô địch châu Á, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup nữ 202, trong khi 4 đội thua sẽ thi đấu tiếp vòng loại. Tại vòng loại này, 2 đội thắng cũng giành 2 tấm vé trực tiếp cuối cùng, còn 2 đội thua đại diện châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa.
Với thể thức có phần phức tạp, các đội tuyển, bao gồm cả Australia lẫn Triều Tiên đều muốn thắng ngay tứ kết để "kê cao gối ngủ".
Đại chiến khó lường
Australia, nhà vô địch Asian Cup nữ 2010, bước vào giải đấu với quyết tâm tiến sâu hơn so với kỳ Asian Cup 2022, nơi họ dừng bước ngay từ vòng tứ kết. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên, đội từng 3 lần đăng quang, cũng khát khao tìm lại vinh quang sau gần 2 thập kỷ, kể từ lần gần nhất nâng cúp năm 2008.
Thống kê cho thấy CHDCND Triều Tiên thường thi đấu rất tốt ở các trận knock-out của Asian Cup nữ, khi thắng tới 9 trong 11 trận gần nhất. Trong khi đó, Australia chưa giành chiến thắng trong 90 phút ở một trận knock-out của giải đấu kể từ bán kết năm 2014.
Trong 15 lần chạm trán CHDCND Triều Tiên, Australia chỉ thắng 4 trận, hòa 5 và thua 6. Đáng chú ý, tại Asian Cup nữ, Australia chưa từng đánh bại Triều Tiên trong thời gian thi đấu chính thức.
Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Nhận định bóng đá đội tuyển nữ Australia vs đội tuyển nữ Triều Tiên, tứ kết giải vô địch nữ châu Á 2026, lúc 17h00 ngày 13/3. Thông tin lực lượng, đội...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/03/2026 13:43 PM (GMT+7)