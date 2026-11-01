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Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League)

Sự kiện: V-League 2026-27 CLB TP Hồ Chí Minh SHB Đà Nẵng

(18h, 1/11, Vòng 6) Công an TP.HCM đang duy trì phong độ ổn định với hàng thủ chắc chắn, trong khi Đà Nẵng vẫn chưa tìm được sự cân bằng trong lối chơi.

   

V-League | 18h, 1/11 | SVĐ Bình Dương

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League) - 1
Đà Nẵng
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League) - 1
Patrik Lê Giang, Dirk Abels, Quang Thịnh, Nhật Minh, Lenn-Minh Trần, Léo Gomes, Ngọc Quang, Nguyễn Đức Phú, Lee Williams, Jason Cummings, Tiến Linh
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League) - 1
Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Matías Fracchia, Duy Cương, Văn Hòa, Yvo Calleros, Joel López, Văn Long, Đình Duy, Ivan Šaponjić, Hoàng Nguyên

Công an TP.HCM phát huy lối chơi thực dụng

Công an TP.HCM có khởi đầu khá tốt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại sau 5 vòng đấu. Đáng chú ý, đội bóng này mới để lọt lưới 3 bàn.

Lối chơi thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn giúp họ giành những chiến thắng tối thiểu trước Ninh Bình và Thể Công Viettel. Với Jason Cummings và Lee Williams trên hàng công, chủ nhà có khả năng khai thác khoảng trống khi đối thủ chuyển trạng thái.

Đà Nẵng cần cải thiện hàng thủ

Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội giúp Đà Nẵng có thêm sự tự tin, nhưng những thất bại trước Hải Phòng và HAGL cho thấy hàng thủ đội bóng sông Hàn vẫn còn nhiều vấn đề. Quế Ngọc Hải sẽ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, trong khi Ivan Šaponjić là phương án đáng chú ý ở những tình huống tạt bóng và cố định.

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Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League) - 1

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-cong-an-tphcm-da-nang-chu...

-01/11/2026 12:20 PM (GMT+7)
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