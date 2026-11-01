Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League)
(18h, 1/11, Vòng 6) Công an TP.HCM đang duy trì phong độ ổn định với hàng thủ chắc chắn, trong khi Đà Nẵng vẫn chưa tìm được sự cân bằng trong lối chơi.
V-League | 18h, 1/11 | SVĐ Bình Dương
Điểm
Patrik Lê Giang
Dirk Abels
Quang Thịnh
Nhật Minh
Lenn-Minh Trần
Léo Gomes
Ngọc Quang
Nguyễn Đức Phú
Lee Williams
Jason Cummings
Tiến Linh
Điểm
Bùi Tiến Dũng
Quế Ngọc Hải
Matías Fracchia
Duy Cương
Văn Hòa
Yvo Calleros
Joel López
Văn Long
Đình Duy
Ivan Šaponjić
Hoàng Nguyên
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Công an TP.HCM phát huy lối chơi thực dụng
Công an TP.HCM có khởi đầu khá tốt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại sau 5 vòng đấu. Đáng chú ý, đội bóng này mới để lọt lưới 3 bàn.
Lối chơi thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn giúp họ giành những chiến thắng tối thiểu trước Ninh Bình và Thể Công Viettel. Với Jason Cummings và Lee Williams trên hàng công, chủ nhà có khả năng khai thác khoảng trống khi đối thủ chuyển trạng thái.
Đà Nẵng cần cải thiện hàng thủ
Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội giúp Đà Nẵng có thêm sự tự tin, nhưng những thất bại trước Hải Phòng và HAGL cho thấy hàng thủ đội bóng sông Hàn vẫn còn nhiều vấn đề. Quế Ngọc Hải sẽ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, trong khi Ivan Šaponjić là phương án đáng chú ý ở những tình huống tạt bóng và cố định.
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