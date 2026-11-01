Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Đà Nẵng: Chủ nhà quyết giữ 3 điểm (V-League)

V-League | 18h, 1/11 | SVĐ Bình Dương Công an TP.HCM 0 - 0 Đà Nẵng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs Đà Nẵng Đà Nẵng Điểm Patrik Lê Giang Dirk Abels Quang Thịnh Nhật Minh Lenn-Minh Trần Léo Gomes Ngọc Quang Nguyễn Đức Phú Lee Williams Jason Cummings Tiến Linh Điểm Bùi Tiến Dũng Quế Ngọc Hải Matías Fracchia Duy Cương Văn Hòa Yvo Calleros Joel López Văn Long Đình Duy Ivan Šaponjić Hoàng Nguyên Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Đà Nẵng Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang, Dirk Abels, Quang Thịnh, Nhật Minh, Lenn-Minh Trần, Léo Gomes, Ngọc Quang, Nguyễn Đức Phú, Lee Williams, Jason Cummings, Tiến Linh Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Matías Fracchia, Duy Cương, Văn Hòa, Yvo Calleros, Joel López, Văn Long, Đình Duy, Ivan Šaponjić, Hoàng Nguyên

Công an TP.HCM phát huy lối chơi thực dụng

Công an TP.HCM có khởi đầu khá tốt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại sau 5 vòng đấu. Đáng chú ý, đội bóng này mới để lọt lưới 3 bàn.

Lối chơi thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn giúp họ giành những chiến thắng tối thiểu trước Ninh Bình và Thể Công Viettel. Với Jason Cummings và Lee Williams trên hàng công, chủ nhà có khả năng khai thác khoảng trống khi đối thủ chuyển trạng thái.

Đà Nẵng cần cải thiện hàng thủ

Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội giúp Đà Nẵng có thêm sự tự tin, nhưng những thất bại trước Hải Phòng và HAGL cho thấy hàng thủ đội bóng sông Hàn vẫn còn nhiều vấn đề. Quế Ngọc Hải sẽ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, trong khi Ivan Šaponjić là phương án đáng chú ý ở những tình huống tạt bóng và cố định.

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