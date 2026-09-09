Trực tiếp bóng đá Barcelona - Feyenoord: Suýt có bàn thứ 6 cho Barca (Hết giờ)

C1 - Champions League | 23h45, 9/9 | Camp Nou Barcelona 5 - 1 Feyenoord (H1: 2-0) Thông tin trước trận Barcelona vs Feyenoord Feyenoord Điểm Joan Garcia 6.7 Cancelo 7.7 Cubarsi 7.9 Christensen 7.8 Kounde 7.1 Pedri 8.2 Rodri 7.6 Olmo 7.0 Adeyemi 7.4 Yamal 9.6 Raphinha 9.2 Điểm Tjark Ernst 5.0 Read 6.0 Juste 5.6 Watanabe 6.1 Marmol 6.4 Vanhoutte 5.6 Zechiel 6.1 Hadj Moussa 6.1 Valente 6.1 Lopez 6.2 Nacho 6.2 Thay người Jesus 7.0 Bernal 6.7 Gordon 7.2 Gavi 6.0 Fermin Lopez 6.9 Thay người Targhalline 6.6 Van Persie 6.0 Borges 7.0 Steijn 7.5 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Feyenoord Sút khung thành 24 (9) 4 (2) Thời gian kiểm soát bóng 72% 28% Phạm lỗi 10 12 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 8 Phạt góc 4 1 Cứu thua 1 4 Raphinha 3' Xem video Adeyemi 21' Xem video Raphinha 57' Xem video Yamal 77' Xem video Jesus 85' Xem video Xem video 82' Steijn Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Feyenoord giao bóng! 3’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BARCELONA 1-0 FEYENOORD Xem video Bàn thắng! Lamine Yamal tung đường chuyền thông minh xuyên qua hàng thủ để Raphinha thoát xuống trong vòng cấm. Tiền đạo của Barcelona xử lý gọn gàng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng vượt qua thủ môn và nằm gọn ở góc thấp bên trái khung thành. 1-0 cho Barcelona. 9’ Chưa có bàn thứ hai cho Barca Xem video Đội chủ nhà tấn công dồn dập, liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách Feyenoord. 14’ Raphinha tiếp tục dứt điểm Xem video Raphinha thoát xuống đầy nguy hiểm và có khoảng trống trong vòng cấm để tung cú dứt điểm, nhưng một cầu thủ phòng ngự của Feyenoord đã kịp thời lao vào cản phá xuất sắc. 16’ Yamal bị phạm lỗi! Xem video Marmol phạm lỗi khá thô với Yamal trong một tình huống mà các cầu thủ chủ nhà đang phản công. Barca đòi thẻ vàng cho cầu thủ của Feyenoord nhưng không thành công. 19’ Feyenoord đòi phạt đền! Xem video Anis Hadj Moussa ngã xuống sau pha va chạm với hậu vệ đối phương. Các cầu thủ Feyenoord lập tức vây quanh trọng tài để phản đối, nhưng ông không cho rằng có lỗi và không chỉ tay vào chấm phạt đền. Trận đấu tiếp tục. 21’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BARCELONA 2-0 FEYENOORD Xem video Karim Adeyemi tung cú dứt điểm từ sát mép vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao bên phải khung thành. Joao Cancelo là người kiến tạo cho bàn thắng này. 27’ Thẻ vàng! Xem video Charles Vanhoutte (Feyenoord) phạm lỗi và lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài, không chút do dự. 33’ Yamal nỗ lực dứt điểm Xem video Lamine Yamal (Barcelona) tung cú sút như búa bổ từ sát mép vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. 37’ BÓNG TRÚNG CỘT DỌC!!! Xem video Pha đi bóng qua người rồi tung cú sút cực kỳ chuẩn mực của Joao Cancelo, tiếc rằng bóng đập cột dọc khung thành Feyenoord. 44’ Barca vẫn đang đi tìm bàn thứ ba Xem video Dani Olmo (Barcelona) tung cú sút thấp vào giữa khung thành, nhưng thủ môn của Feyenoord đã dễ dàng cản phá. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 1 phút. 45+2’ Hiệp 1 khép lại Barca tạm dẫn 2-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Barca giao bóng. 49’ Chưa có cú đúp cho Adeyemi Xem video Karim Adeyemi suýt chút nữa đã có bàn thắng! Nhận đường chuyền ngay sát mép vòng cấm, anh tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. 56’ BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN! Xem video Trợ lý trọng tài phất cờ, đồng thời trọng tài chính cũng thổi còi. Nacho (Feyenoord) đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì anh đã rơi vào thế việt vị. 57’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BARCELONA 3-0 FEYENOORD Xem video Pedri kiến tạo để Raphinha nhận bóng trong vòng cấm. Tiền đạo người Brazil bình tĩnh đưa bóng vào góc thấp bên phải, đánh bại thủ môn Tjark Ernst. 59’ LƯỚI CỦA BARCA ĐÃ RUNG LÊN!!! Xem video Nacho (Feyenoord) phản ứng cực nhanh trong vòng cấm, dứt điểm gọn gàng khiến thủ môn không có cơ hội cản phá. 61’ BÀN THẮNG CỦA FEYENOORD KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Bàn thắng không được công nhận! Theo khuyến nghị từ VAR, trọng tài xác định cầu thủ Feyenoord đã rơi vào thế việt vị, vì vậy bàn thắng bị hủy bỏ. 65’ Trận đấu chậm lại Sau khi thoát thua lần thứ hai, HLV Flick rút Pedri để thay bằng Bernal, rút Adeyemi để thay bằng Gordon. Trong khi đó, Feyenoord tung Shaqueel Van Persie - con trai huyền thoại Robin Van Persie vào sân. 70’ Olmo bị ngăn chặn Xem video Dani Olmo quyết định tung cú dứt điểm về phía khung thành, nhưng cú sút không gây nguy hiểm cho thủ môn do bị một hậu vệ đối phương kịp thời cản phá. 74’ Cứu thua ấn tượng Xem video Fermin Lopez nhận đường chuyền chính xác ngay sát mép vòng cấm rồi tung cú dứt điểm. Thủ môn Tjark Ernst xuất sắc bay người cản phá, ngăn bóng đi vào góc phải khung thành. Bóng đi hết đường biên và Barcelona được hưởng một quả phạt góc. 77’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BARCELONA 4-0 FEYENOORD Xem video Lamine Yamal (Barcelona) thực hiện cú đá phạt hoàn hảo ngay sát mép vòng cấm, đưa bóng vòng qua hàng rào rồi cuộn thẳng vào phía trong cột dọc bên phải. Một siêu phẩm thực sự! 82’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BARCELONA 4-1 FEYENOORD Xem video Sem Steijn của Feyenoord dễ dàng dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Goncalo Borges là người kiến tạo thuận lợi cho bàn thắng này. 85’ VÀO, VÀO, VÀO!!! BARCELONA 5-1 FEYENOORD Xem video Lamine Yamal tung đường chuyền bổng chính xác vào vòng cấm. Gabriel Jesus mới vào sân, bật cao vượt qua các hậu vệ Feyenoord, đón bóng gần chấm phạt đền rồi đánh đầu đưa bóng thẳng vào góc thấp bên trái khung thành đội khách. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 3 phút. 90+3’ BÓNG TRÚNG XÀ NGANG! Xem video Jesus suýt có cú đúp cho riêng mình với cú đánh đầu cận thành đưa bóng đi trúng mép trên xà ngang, sau quả tạt của Gordon. 90+4’ Trận đấu kết thúc Barca đại thắng Feyenoord 5-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Christensen, Kounde, Pedri, Rodri, Olmo, Adeyemi, Yamal, Raphinha Tjark Ernst, Read, Juste, Watanabe, Marmol, Vanhoutte, Zechiel, Hadj Moussa, Valente, Lopez, Nacho

Yamal quyết đưa Barca trở lại đỉnh cao

Lamine Yamal xác định Champions League là động lực lớn nhất ở mùa giải này, bởi đây vẫn là danh hiệu mà tài năng trẻ Barcelona chưa thể chinh phục. Tiền đạo 19 tuổi khẳng định anh cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa mục tiêu.

“Không có động lực nào lớn hơn Champions League, danh hiệu mà tôi vẫn chưa giành được. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả để vô địch. Những cầu thủ giỏi đã gia nhập đội như Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Rodri”, Yamal phát biểu.

Yamal cũng tự hào khi được các đồng đội bầu làm một trong ba đội phó Barcelona mùa này, cùng Eric Garcia và Frenkie De Jong. Raphinha và Pedri là hai đội phó còn lại do HLV Hansi Flick lựa chọn. Việc Yamal nằm trong nhóm thủ lĩnh là điều đáng chú ý bởi theo truyền thống, vị trí này thường thuộc về những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

“Tôi rất tự hào khi mới 19 tuổi đã được trao vị trí này và rất biết ơn các đồng đội. Đây là vai trò đi kèm trách nhiệm, nhưng tôi rất hạnh phúc”, Yamal chia sẻ.

Barcelona đang hướng tới việc chấm dứt 11 năm chờ đợi chức vô địch Champions League. Họ từng tiến sát mục tiêu vào năm 2025 nhưng bị Inter Milan loại ở bán kết sau hiệp phụ.

HLV Van Bronckhorst đặt niềm tin vào Yamal

Trước màn đối đầu Barcelona tại Champions League, HLV Feyenoord Giovanni Van Bronckhorst dành nhiều lời khen cho đội bóng cũ, đồng thời đặc biệt ấn tượng với Lamine Yamal.

Cựu hậu vệ Barcelona cho rằng đội chủ sân Camp Nou đang sở hữu một trong những lối chơi hấp dẫn nhất châu Âu và có khả năng tạo ra rất nhiều cơ hội. Theo Van Bronckhorst, mục tiêu tiếp theo của Barcelona sau 2 chức vô địch quốc gia là chinh phục Champions League.

Đáng chú ý, nhà cầm quân Feyenoord tin Lamine Yamal đủ phẩm chất để giành Quả bóng vàng. “Cậu ấy có đủ khả năng để giành Quả bóng vàng. Vấn đề chỉ là khi nào”, Van Bronckhorst nhận xét.

Dù dự đoán Feyenoord sẽ có những thời điểm phải lùi sâu trước sức ép của Barcelona, Van Bronckhorst khẳng định đội bóng Hà Lan sẽ không chọn cách “dựng xe buýt” trước khung thành. Ông yêu cầu các học trò chơi dũng cảm, cố gắng kiểm soát bóng và thể hiện những gì tốt nhất trong cuộc thử sức với Barcelona.

Barcelona phong độ thăng hoa

Barcelona toàn thắng 4 trận đầu mùa La Liga, trong đó có 3 trận ghi tới 5 bàn. Dưới thời HLV Hansi Flick, họ đạt trung bình 2,88 bàn/trận qua 26 trận Champions League.

Barcelona từng thắng Feyenoord 3-0 ở lần duy nhất hai đội gặp nhau tại Cúp C1 mùa 1974/75. Barca cũng chỉ thua 2/18 trận trước các CLB Hà Lan, trong khi Feyenoord thua 8/11 trận gần nhất gặp các đội bóng Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, Barcelona thắng 18/20 trận mở màn một chiến dịch Cúp C1 trên sân nhà, chỉ hòa 1 và thua 1. Những thống kê này giúp thầy trò Hansi Flick có thêm tự tin khi tiếp Feyenoord tại Camp Nou.

Feyenoord bất bại ở giải quốc nội nhưng yếu bóng vía sân khách

Feyenoord cũng đang bất bại tại Eredivisie với 3 thắng, 2 hòa và vừa đánh bại Nijmegen 3-1. Tuy nhiên, thành tích tại Champions League và sân khách châu Âu lại đáng lo.

Đội bóng Hà Lan thua 11/12 trận Champions League gần nhất và không thắng 11 trận sân khách liên tiếp tại các cúp châu Âu, gồm 2 hòa, 9 thua.