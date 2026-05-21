Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Damac: Coman cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt (Saudi Pro League)

1h, 22/5 | Al Nassr 2 - 1 Damac (H1: 1-0) Thông tin trước trận Al Nassr vs Damac Damac Điểm Bento Boushal Simakan Al-Amri Martinez Coman Al Khaibari Yahya Mane Felix Ronaldo Điểm Kerwin Al Hawsawi Harkass Bedrane Al-Obaid Rabea Abdullah Okita Sylla Al Anazi Arielson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Al Nassr Al Nassr Damac Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Mane 34' Xem video Coman 52' Xem video Xem video 58' Sylla Tình huống nổi bật 58’ VÀO!!! AL NASSR 2-1 DAMAC!!! Xem video Sylla đánh bại Bento với cú sút vào góc trái dù Bento đoán đúng hướng!! 57’ PENALTY CHO DAMAC!!! Phạt góc cho Damac và Bedrane đã có cú đánh đầu trúng khủy tay của Simakan, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi tham khảo VAR!! 52’ VÀO!!! AL NASSR 2-0 DAMAC!!! Xem video COMAN!!! Ngôi sao người Pháp có bóng bên cánh phải, anh cắt vào và bật tường với Al Khaibari trước khi cứa lòng rất căng và hiểm vào góc xa!! 50’ CƠ HỘI CHO RONALDO Xem video Mane từ cánh trái thả bóng vào hành lang trái và Felix đã băng xuống trả ra sau, nhưng Ronaldo chậm hơn một hậu vệ Damac. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Damac giao bóng. HIỆP 1 KẾT THÚC Al Nassr tạm dẫn Damac 1-0. 42’ CÚ SÚT CỦA FELIX!! Xem video Felix xử lý bóng ở gần vòng cấm Damac, anh có một nhịp động tác giả trước khi tung cú đá chân phải nhưng thủ môn của Damac đấm được bóng chịu quả phạt góc!! 40’ RONALDO TUNG NGƯỜI MÓC BÓNG Xem video Ronaldo có pha bật lên tung người móc bóng nhưng không thành. 34’ VÀO!!! AL NASSR 1-0 DAMAC!!! Xem video MANE!!! Anh bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Felix!! 27’ FELIX SÚT VỌT XÀ!! Xem video Felix có pha chạy cắt vào góc trái vòng cấm để đón bóng, nhưng anh vô-lê vọt xà!! 21’ CƠ HỘI CHO MANE!! Xem video Coman băng xuống cánh phải để căng vào và Mane đã băng tới nhưng cú đệm bóng đập chân thủ môn, và Ronaldo sau đó theo phản xạ bật lên đánh đầu nhưng đưa bóng đi vọt xà!! 16’ CHỆCH CỘT DỌC!! Xem video Coman xuống biên phải rất tốt và ở đường đưa bóng vào, bóng tới chân Al Khaibari nhưng cú vuốt bóng tuyến hai của anh đi qua môt rừng chân trước khi đi chệch cột dọc. 7’ KHÔNG PENALTY Xem video Ronaldo ngã trong vòng cấm Damac nhưng trọng tài không cắt còi và tổ VAR cũng không phản đối quyết định của trọng tài. 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Al Nassr giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Bento, Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Yahya, Mane, Felix, Ronaldo Kerwin, Al Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid, Rabea, Abdullah, Okita, Sylla, Al Anazi, Arielson

Đội khách còn nguyên động lực

Damac cũng còn nguyên động lực khi vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Đội bóng của Fabio Carille cần một chiến thắng để đảm bảo suất ở lại Saudi Pro League mùa tới, dù một trận hòa nhiều khả năng cũng đủ nhờ hiệu số tốt hơn Al-Riyadh. Phong độ của Damac trước các đội mạnh mùa này không thực sự khả quan. Họ chưa thắng bất kỳ đối thủ nào hiện nằm trong top 5, đồng thời vừa nhận thất bại trước Al-Ittihad và Al-Hilal trên sân khách trong thời gian gần đây.

Al Nassr sáng cửa vô địch Saudi Pro League

Saudi Pro League 2025/26 đã đi đến vòng đấu cuối cùng và Al Nassr của Ronaldo đang tràn đầy cơ hội vô địch. Hiện tại, họ đang có 83 điểm và hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal tới 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr chỉ cần không thua trước Damac ở lượt đấu cuối là rộng cửa vô địch.

Nếu Ronaldo cùng các đồng đội thắng Damac, họ sẽ đăng quang mà không cần chờ kết quả của trận đấu bên phía Al Hilal. Trong khi đó, nếu Al Nassr hòa Damac, họ sẽ phải chờ xem Al Hilal có thắng với cách biệt trên 4 bàn trước Al Fayha hay không. Nếu Al Hilal không làm được, Al Nassr vẫn là nhà vô địch.