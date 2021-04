Tin mới nhất CLB Quảng Ninh nợ lương 8 tháng: Cầu thủ mở tiệc bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 08:42 AM (GMT+7)

Các cầu thủ Than Quảng Ninh sẵn sàng giải tán, không tham gia thi đấu ở vòng 9 V-League 2021 nếu không được giải quyết các khoản nợ lương, thưởng và lót tay trong ngày 10/4.

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 9/4 đồng loạt hàng chục cầu thủ Than Quảng Ninh lên mạng xã hội để thông tin về việc họ sẽ công bố hợp đồng giữa họ và đội bóng đất mỏ sẽ hết hiệu lực, nếu không được giải quyết các khoản nợ tiền lương, thưởng và phí lót tay.

Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh từ chối thi đấu ở vòng 9 V-League 2021.

Không những không tham gia tập luyện trong ngày 9/4, các cầu thủ Than Quảng Ninh còn tuyên bố sẵn sàng không cùng đội bóng di chuyển đi Hà Nội để chuẩn bị thi đấu ở vòng 9 V-League 2021 (trận đấu theo lịch diễn ra lúc 19h15, chủ nhật 11/4).

Thậm chí, có thông tin một số cầu thủ trụ cột của CLB Than Quảng Ninh đã tổ chức tiệc liên hoan chia tay ngay trong tối ngày 9/4. Trước đó, trong cuộc họp nội bộ đội bóng trưa ngày 9/4, có thông tin cho hay HLV Hoàng Thọ của CLB Than Quảng Ninh đã khóc khi bất lực trước tình cảnh hiện tại của đội bóng đất mỏ.

Chiều ngày 9/4, CLB Than Quảng Ninh nhận được khoản tiền thưởng 500 triệu đồng từ tỉnh Quảng Ninh, mức thưởng đột xuất cao nhất dành cho CLB Quảng Ninh, do thành tích thi đấu xuất sắc tại V-League 2021 (hiện đội đang đứng nhì bảng xếp hạng).

Nhưng một cầu thủ Than Quảng Ninh chia sẻ với chúng tôi rằng: “Khoản tiền thưởng ấy chả thấm vào đâu với số tiền mà đội bóng đang nợ chúng tôi. Chúng tôi cần câu trả lời về việc tiền lương, thưởng và lót tay của anh em cầu thủ bao giờ được giải quyết”.

Bình luận trên một video được đăng tải trên mạng xã hội về buổi tập của Hà Nội FC để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh (ngày 11/4) ở vòng 9 V-League 2021, cầu thủ chạy cánh Nghiêm Xuân Tú chua xót viết: “Thôi, anh em Hà Nội tự chia đôi ra mà đá đi!”.

Ngoài Nghiêm Xuân Tú, những cầu thủ trụ cột khác của Than Quảng Ninh như Nguyễn Hải Huy, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Tiến Duy, Mạc Hồng Quân, Dương Văn Khoa,… cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự trận đấu với Hà Nội FC.

Thông tin mới nhất chúng tôi có được, dự kiến trong buổi sáng ngày 10/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đội bóng sẽ có cuộc làm việc với các cầu thủ đội bóng đất mỏ để tìm cách tháo gỡ sự việc gây xôn xao làng bóng đá Việt Nam kể trên. Trong trường hợp các khoản nợ lương, thưởng và lót tay của các cầu thủ không được giải quyết dứt điểm, nhiều khả năng Than Quảng Ninh không đủ quân để thi đấu với Hà Nội FC vào ngày 11/4.

Ngày 9.4, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, Ban tổ chức giải đấu đã có công văn gửi CLB Than Quảng Ninh, trong đó nhấn mạnh sự việc liên quan đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, công tác tổ chức của giải đấu và của CLB.

Nội dung công văn như sau: “Trong những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông, báo chí và mạng xã hội đã đăng tải thông tin về việc CLB Than Quảng Ninh trong một thời gian dài, chưa thực hiện chi trả lương, thưởng và các phần tài chính liên quan cho các cầu thủ của CLB theo nội dung hợp đồng CLB và cầu thủ đã thỏa thuận, ký kết.

Trên trang cá nhân, một số cầu thủ đội Than Quảng Ninh cũng đã trình bày đơn kiến nghị, trong đó có thông tin sẽ dừng thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh từ vòng 9 và tiến tới việc khi kết thúc giai đoạn 1 V-League 2021, cầu thủ sẽ công bố bản hợp đồng giữa cầu thủ và đội Than Quảng Ninh chính thức hết hiệu lực, nếu như mọi việc không được giải quyết.

Sự việc nêu trên đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, công tác tổ chức của giải đấu và của CLB. Để kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin liên quan, có biện pháp phối hợp xử lý phù hợp, Công ty VPF, Ban Điều hành giải đề nghị CLB bóng đá Than Quảng Ninh nhanh chóng báo cáo cụ thể về các sự việc, thông tin như đã nêu trên. Văn bản báo cáo gửi về Công ty VPF trước 11 giờ ngày 10.4.2021".

V-League 2021 Theo bạn đội bóng nào sẽ vô địch ở V-League 2021? Hà Nội Viettel Sài Gòn HAGL Bình Dương TP.HCM Đà Nẵng Đội khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/tin-moi-nhat-clb-quang-ninh-no-luong-8-thang-cau-thu-mo-tiec-bat-ngo-502021104...Nguồn: http://danviet.vn/tin-moi-nhat-clb-quang-ninh-no-luong-8-thang-cau-thu-mo-tiec-bat-ngo-50202110484315432.htm