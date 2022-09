Tin mới nhất bóng đá trưa 21/9: Eriksen hạnh phúc khi được so với Scholes

Eriksen hạnh phúc khi được so với Scholes

Tiền vệ Christian Eriksen mới đây đã bày tỏ sự tự hào khi được so sánh với huyền thoại Paul Scholes của Man United. Tuyển thủ Đan Mạch đang dần trở thành "nhạc trưởng" trong lối chơi của HLV Ten Hag và người hâm mộ "Quỷ đỏ" thậm chí đã gọi anh là "Scholes mới" tại Old Trafford.

Eriksen đang là linh hồn trong lối chơi của MU

"Thật tuyệt khi được so sánh với Scholes, nhưng bạn cần tạo ra phong cách riêng và tên tuổi của mình. Tôi may mắn vì đã từng chạm trán Scholes. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, vì vậy tôi rất vui khi được so sánh với anh ấy", Eriksen phát biểu.

Lewandowski tự tin giành Bóng vàng

Tiền đạo Robert Lewandowski vừa lên tiếng khẳng định Barcelona sẽ là môi trường tuyệt vời để anh có thể giành được danh hiệu Quả bóng Vàng trong mùa giải năm nay. Ngôi sao người Ba Lan đã ghi được 11 bàn thắng trong 8 trận đấu cho đội bóng xứ Catalunya. Theo Lewandowski, anh đang cảm thấy rất thoải mái không chỉ vì Barca là một CLB lớn, mà còn bởi đây là một tập thể có thể mang tới cho anh danh hiệu cá nhân vào cuối mùa giải.

Real Madrid sẽ không bao giờ chiêu mộ Mbappe

Nội bộ Real Madrid đã tiết lộ họ sẽ không bao giờ liên hệ lại với tiền đạo Kylian Mbappe trong tương lai. Ngôi sao người Pháp được cho là đã ở rất gần với một thỏa thuận để gia nhập Real Madrid vào mùa hè vừa qua. Thế nhưng, Mbappe sau đó đã quyết định "quay xe" để ở lại PSG. Đây là động thái khiến Real vô cùng thất vọng và họ coi Mbappe là cái tên không bao giờ còn cơ hội khoác áo đội bóng này trong tương lai.

Người hâm mộ Juventus đòi sa thải HLV Max Allegri

Juventus vừa gây thất vọng khi để thua đội bét bảng Monza với tỷ số 0-1, áp lực cực lớn đang đè nặng lên vai HLV Max Allegri. Theo báo chí Italia, có hơn 70% người hâm mộ Juventus đã bỏ phiếu để đề nghị Ban lãnh đạo đội bóng sa thải HLV Allegri. Ông thầy người Italia cũng không được lòng một số ngôi sao trong đội và chiếc ghế thuyền trưởng đang bị lung lay dữ dội ở mùa giải năm nay.

Man City tính bán Grealish ngay mùa đông

Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, Man City đang lên kế hoạch bán tiền vệ Jack Grealish ngay ở phiên chợ mùa đông. Theo đó, ngôi sao người Anh được cho là không phù hợp với lối chơi của HLV Pep Guardiola. Điều này khiến người hâm mộ Man City thất vọng khi đội nhà phải bỏ ra tới 100 triệu bảng để chiêu mộ Grealish từ Aston Villa. Được biết, một số đội bóng khác tại Premier League đang để mắt tới Grealish, trong đó có Tottenham.

