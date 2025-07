Tin mới nhất bóng đá sáng 9/7: MU trao áo số 10 cho Cunha, dấu chấm hết với Rashford

MU chính thức trao áo số 10 cho Cunha

MU vừa xác nhận tân binh trị giá 62,5 triệu bảng Matheus Cunha sẽ khoác áo số 10 kể từ mùa giải 2025/26. Ngôi sao người Brazil là bản hợp đồng đầu tiên của “Quỷ đỏ” trong kỳ chuyển nhượng hè này. Cunha sẽ khoác lên mình chiếc áo số biểu tượng của những huyền thoại như Wayne Rooney hay Sir Bobby Charlton trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Cunha đã chính thức được MU trao áo số 10

Việc Cunha tiếp quản trực tiếp số áo của Marcus Rashford càng củng cố thêm thông tin tiền đạo người Anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Rashford đã gắn bó với áo số 10 từ năm 2018, nhưng hiện đang được MU “bật đèn xanh” cho ra đi trong mùa hè này.

Arsenal bổ nhiệm cựu sao MU vào ban huấn luyện

Gabriel Heinze, cựu hậu vệ của MU, vừa chính thức gia nhập ban huấn luyện Arsenal và sẽ bắt đầu công việc ngay trước giai đoạn tiền mùa giải mới. Sau khi trợ lý HLV Carlos Cuesta rời Arsenal để nhận công việc thuyền trưởng tại Parma hồi đầu mùa hè, HLV Mikel Arteta đã chủ động tìm kiếm sự bổ sung cho đội ngũ huấn luyện của mình.

Heinze từng khoác áo nhiều CLB lớn như PSG, MU, Real Madrid và Marseille, đồng thời có hơn 70 lần ra sân cho đội tuyển Argentina. Trên cương vị HLV, anh từng dẫn dắt các CLB tại quê nhà như Velez Sarsfield và Newell’s Old Boys. Việc bổ sung gương mặt giàu kinh nghiệm như Heinze được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội ngũ huấn luyện của HLV Arteta trong mùa giải tới.

Cựu thần đồng MU tố HLV Ten Hag thiếu tôn trọng

Trong cuộc phỏng vấn mới với nhà báo Andy Mitten đăng trên The National, Zidane Iqbal đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do rời MU để gia nhập Utrecht (Hà Lan) vào mùa hè 2023. Tiền vệ người Iraq cảm thấy bị HLV Erik Ten Hag thiếu tôn trọng khi anh gần như không có cơ hội ra sân trong thời gian khoác áo đội chủ sân Old Trafford.