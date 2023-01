Tin mới nhất bóng đá sáng 19/1: Garnacho gia hạn với MU, hợp đồng 6 năm

Garnacho gia hạn với MU, hợp đồng 6 năm

Theo một số nguồn tin, ngôi sao chạy cánh trẻ tuổi Alejandro Garnacho đã đồng ý với hợp đồng với của MU, trái với tin đồn anh từ chối họ vì sự quan tâm của Real Madrid. Hợp đồng này sẽ có thời hạn tới 2029 kèm điều khoản cho phép MU gia hạn thêm 1 năm, mức lương của Garnacho chỉ tầm 30.000 bảng/tuần nhưng đi kèm khoản thưởng rất lớn cho thành tích thi đấu.

Depay bỏ tập, chuẩn bị sang Atletico

Báo giới tại Madrid và Barcelona đồng loạt cho hay Memphis Depay đã vắng mặt buổi tập gần nhất của Barcelona để chuẩn bị rời CLB. Đáng nói là Depay tự ý bỏ tập chứ không phải có sắp xếp trước giữa các bên nên HLV Xavi khá tức và đang tính phạt tiền đạo người Hà Lan. Dù vậy Atletico Madrid sẽ không quan tâm điều đó lắm, họ đã chốt thỏa thuận mua Depay với giá chỉ 3 triệu euro.

Sommer chính thức về Bayern Munich

Thủ môn Yann Sommer đã chính thức đầu quân cho Bayern Munich từ Monchengladbach với giá khoảng 8 triệu euro mặc dù anh chỉ còn 5 tháng hợp đồng với Gladbach. Đây là thương vụ “chữa cháy” bởi Bayern mất Manuel Neuer tới hết mùa sau tai nạn trượt tuyết và họ không gọi lại được Alexander Nubel đang bắt ở Monaco. Sommer nổi tiếng khi giúp Thụy Sĩ đánh bại Pháp ở EURO 2021 trong loạt luân lưu và được xem là thủ môn gây khó chịu nhất cho Bayern mỗi lần đối đầu.

Nottingham Forest muốn Keylor Navas

Trong lúc Keylor Navas đang được mời sang Saudi Arabia, tờ The Athletic cho biết thủ môn người Costa Rica mới đây được Nottingham Forest quan tâm do họ mất Dean Henderson trong khoảng 1 tháng do chấn thương, và nhiều khả năng Henderson sẽ lại về MU khi hết thời gian cho mượn. Navas chỉ là dự bị ở Paris Saint-Germain và đã bày tỏ ý định rời CLB để tìm suất bắt chính.

David Raya “đắt hàng” ở Premier League

Lại nói đến một thủ môn khác, tờ The Athletic cho biết David Raya của Brentford đang được cả Chelsea, MU và Tottenham chú ý do phong độ tốt mùa này giúp anh được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha dự World Cup. Được biết lý do Raya được quan tâm còn vì giá của anh chỉ tầm 20 triệu bảng đổ lại, khá rẻ so với những thủ môn khác đang bị hét giá cao như Diogo Costa.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-19/1-garnacho-gia-han-voi-mu-hop-dong-6-nam-c28a46894.html