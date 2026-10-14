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Tin mới nhất bóng đá sáng 14/10: Conte sẵn sàng dẫn dắt MU thay Carrick

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 14/10: Tình hình trên băng ghế huấn luyện của MU đang có dấu hiệu biến động khi HLV Antonio Conte được cho là sẵn sàng tiếp quản đội bóng chủ sân Old Trafford.

Conte sẵn sàng dẫn dắt MU

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết HLV Antonio Conte sẵn sàng bắt đầu chương mới trong sự nghiệp và không loại trừ khả năng chuyển đến một đội bóng mới ngay giữa mùa giải nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Romano chia sẻ: “Conte rời Napoli vào mùa hè và sẵn sàng trở lại. Ông ấy đã từ chối những lời đề nghị từ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ vì muốn gia nhập một CLB lớn tại một trong những giải đấu hàng đầu”.

Conte bày tỏ sự quan tâm đến việc vực dậy MU

Conte bày tỏ sự quan tâm đến việc vực dậy MU

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Conte hé lộ triết lý khi lựa chọn công việc tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thống và khát vọng cạnh tranh.

Chiến lược gia người Italia giải thích: “Khi dẫn dắt một CLB có lịch sử tự nói lên tất cả, với bề dày danh hiệu, chức vô địch quốc gia và những chiến thắng, chỉ có một cách để tôn vinh lịch sử ấy. Đó là phải có tham vọng đưa CLB trở lại cuộc đua giành những mục tiêu đó nếu hiện tại đội bóng chưa thể đạt được”.

Những phát biểu này được nhiều người xem là thông điệp sẵn sàng tiếp nhận lời mời từ các CLB như MU, đội bóng đang chật vật tìm lại ánh hào quang dưới thời Sir Alex Ferguson. HLV Michael Carrick đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau hàng loạt màn trình diễn đáng thất vọng từ đầu mùa.

Maresca: “Nếu là CĐV MU, tôi sẽ gọi Man City là những kẻ gian lận”

HLV Enzo Maresca thừa nhận ông sẽ gọi Man City là “những kẻ gian lận” nếu là người hâm mộ MU hoặc Arsenal. Chiến lược gia người Italia cho rằng bê bối xoay quanh CLB có thể khiến các cổ động viên Man City chịu áp lực lớn hơn so với ông và các cầu thủ. Man City đã bị kết luận có hành vi vi phạm hơn 100 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League.

Khi được hỏi liệu phán quyết này có giúp các cầu thủ đoàn kết hơn hay không, Maresca cho biết: “Có lẽ điều đó khó khăn với người hâm mộ hơn là với các cầu thủ hay cá nhân tôi, bởi tình hình phức tạp hơn. Nếu tôi là CĐV Arsenal hoặc MU, còn bạn là CĐV Man City, tôi có thể nói: ‘Này anh bạn, đội bóng của anh gian lận’, hoặc những điều tương tự”.

Tchouameni ủng hộ Mbappe giành Quả bóng vàng

Aurelien Tchouameni khẳng định người đồng hương Kylian Mbappe xứng đáng được trao danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Tiền vệ người Pháp cho biết: “Mbappe là người xứng đáng nhất. Cậu ấy đã trải qua một mùa giải xuất sắc. Nếu Mbappe không giành chiến thắng, vẫn còn những cầu thủ Pháp khác như Ousmane Dembele và Michael Olise cũng đã thể hiện phong độ tuyệt vời”.

Dembele ca ngợi thủ môn Man City là số 1 thế giới

PSG sẽ hành quân đến nước Anh để làm khách trên sân của Man City ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League. Trong buổi họp báo trước trận, Ousmane Dembele nhắc đến Gianluigi Donnarumma, thủ môn hiện khoác áo Man City và từng thi đấu cho PSG: “Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt và cả hai thường xuyên trò chuyện. Với tôi, cậu ấy là thủ môn số 1 thế giới”.

Anh nói thêm: “Donnarumma là một thủ môn xuất sắc và cũng là người bạn rất thân của tôi. Cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt và thay đổi cục diện bất kỳ trận đấu nào”.

Tottenham bị chế giễu vì chiêu mộ Tonali với mức phí kỷ lục

Cựu tiền đạo tuyển Italia Antonio Cassano chỉ trích gay gắt Sandro Tonali, đồng thời cho rằng Tottenham đã phải trả mức phí quá cao để có được bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Cassano nhận xét: “Theo quan điểm của tôi, Tonali vừa chơi kém vừa được đánh giá quá cao. Tôi đã nói điều này suốt nhiều năm và các bạn đều biết điều đó. 110 triệu euro cho Tonali, 110 triệu euro, thật điên rồ. Mỗi HLV đều có thể có những ý tưởng riêng. Tonali có giá 75 triệu euro khi đến Newcastle và 110 triệu euro khi đến Tottenham. Điều đó có nghĩa là việc tôi không còn làm bóng đá nữa là đúng”.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 00:33 AM (GMT+7)
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