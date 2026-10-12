Tin mới nhất bóng đá sáng 12/10: MU và Man City tranh giành con trai HLV Simeone

MU và Man City tranh giành con trai HLV Simeone

Theo TEAMtalk, tiền vệ Giuliano Simeone đang lọt vào tầm ngắm của Tottenham, Manchester United và Manchester City. Tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng với các đội bóng Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó Tottenham từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ anh.

Tiền vệ Giuliano Simeone được đánh giá cao

Tuy nhiên, Atletico Madrid không muốn để Giuliano Simeone ra đi, bởi cầu thủ này là con trai của HLV Diego Simeone và vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Do đó, bất kỳ CLB Anh nào muốn sở hữu tuyển thủ Argentina đều sẽ đối mặt với trở ngại lớn trên bàn đàm phán.

Szoboszlai vắng mặt trước Man City vì chấn thương gân kheo

HLV Andoni Iraola xác nhận Dominik Szoboszlai không thể góp mặt trong đội hình Liverpool ở cuộc đại chiến với Man City tại vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield ngày Chủ nhật. Tiền vệ người Hungary gặp vấn đề ở gân kheo và không kịp bình phục dù đã cố gắng duy trì tập luyện.

Trong bối cảnh Alexander Isak, Hugo Ekitike và Cody Gakpo đều chấn thương, Iraola buộc phải trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Louis Comas ở vị trí trung phong. Theo Metro, Szoboszlai chưa đạt thể trạng cần thiết để góp mặt trong đội hình xuất phát.

Seedorf trở lại nghiệp huấn luyện, dẫn dắt Corinthians sau 7 năm

Corinthians bổ nhiệm cựu tiền vệ người Hà Lan Clarence Seedorf làm HLV trưởng, đánh dấu sự trở lại của ông trên băng ghế chỉ đạo sau 7 năm vắng bóng. Đội bóng Brazil đang trải qua mùa giải đáng thất vọng và quyết định đặt niềm tin vào cựu ngôi sao AC Milan, Inter Milan nhằm cải thiện thành tích. Seedorf ký hợp đồng với Corinthians đến tháng 12/2027.

Hiện tại, đội bóng có biệt danh Timao đứng thứ 16 tại giải VĐQG Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Ban lãnh đạo kỳ vọng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Seedorf sẽ giúp đội bóng sớm thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Chủ tịch Bayern chọn Kane thay vì Olise cho danh hiệu Quả bóng Vàng

Chủ tịch Bayern Munich Herbert Hainer đã lên tiếng về cuộc đua Quả bóng Vàng, đồng thời nêu tên ứng viên ông ưu tiên giữa Harry Kane và Michael Olise. Dù đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Olise kể từ khi gia nhập đội bóng, Hainer vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo người Anh, người liên tục phá vỡ các kỷ lục kể từ khi chuyển đến từ Tottenham.

“Cả Michael Olise lẫn Harry Kane đều xứng đáng giành Quả bóng Vàng, nhưng tôi sẽ trao danh hiệu này cho Harry Kane”, Hainer chia sẻ với Bild.

Chelsea nhắm Jules Kounde, Barcelona sẵn sàng đàm phán

Theo Sport, Chelsea đang quan tâm đến Jules Kounde, hậu vệ người Pháp thuộc biên chế Barcelona. Cầu thủ 27 tuổi đá chính lần thứ hai tại La Liga mùa này trong trận thắng Getafe 3-0 hôm thứ Bảy và ghi bàn ấn định tỷ số. Kounde cũng nhận được sự chú ý từ một số CLB Ngoại hạng Anh khác.

Đáng chú ý, Barcelona được cho là không loại trừ khả năng bán hậu vệ này, sau khi từng cân nhắc chia tay anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Diễn biến trên mở ra cơ hội để Chelsea xúc tiến thương vụ nếu quyết định tăng cường hàng thủ.

Christian Kofane bất mãn tại Leverkusen

Theo nhà báo Florian Plettenberg, đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Bayer Leverkusen và tiền đạo Christian Kofane đang rơi vào bế tắc. Đội bóng Đức muốn kéo dài giao kèo thêm hai năm, đến năm 2031, nhưng chân sút 20 tuổi không hài lòng với vai trò hiện tại.

Dù có mùa giải đầu tiên bứt phá, tuyển thủ Cameroon vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai sau Patrik Schick. Kofane đang nhận được sự quan tâm từ các CLB Ngoại hạng Anh và được cho là muốn thử sức tại giải đấu này vào một thời điểm trong sự nghiệp. Tương lai của anh vì thế có thể trở thành vấn đề đáng chú ý trong các kỳ chuyển nhượng tới.