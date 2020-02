Tin HOT bóng đá sáng 8/2: Tài năng sáng giá của MU ra điều kiện khủng

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 00:07 AM (GMT+7)

Tin HOT bóng đá cập nhật sáng 8/2: Thủ thành Dean Henderson hiện đang được Chelsea nhắm đến như một mục tiêu thay thế thủ thành Kepa.

Tài năng sáng giá của MU ra điều kiện khủng. Theo Manchester Evening News, thủ thành Dean Henderson sẽ chỉ trở lại MU trong trường hợp được đảm bảo suất bắt chính chứ không chấp nhận làm “kép phụ” cho David de Gea. Thủ môn 22 tuổi người Anh đang chơi rất ấn tượng trong màu áo Sheffield United dưới dạng cho mượn và góp công không nhỏ giúp đội bóng tân binh này trở thành “hiện tượng” Premier League. Hiện Dean Henderson đang được Chelsea nhắm đến như một mục tiêu thay thế thủ thành Kepa.

Thủ thành Dean Henderson đang được Chelsea nhắm đến

Chelsea sắp mất Mertens. Ngôi sao tấn công Dries Mertens đã bị bắt gặp tại Rome 2 lần chỉ trong ít ngày trở lại đây, làm dấy lên tin đồn anh có thể gia nhập AS Roma theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với Napoli vào hè 2020. Chelsea cũng là một trong những đội bóng đang theo sát cầu thủ 32 tuổi cùng hi vọng sở hữu anh với giá 0 đồng.

Tottenham sắp mất trụ cột. Người đại diện của Jan Vertonghen, Tom De Mul cho biết thân chủ ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Trung vệ người Bỉ sẽ hết hợp đồng với Tottenham vào cuối mùa giải này và ngay từ bây giờ, anh đã có thể tự do đàm phán cũng như “kí nháy” để gia nhập một CLB khác khi thị trường chuyển nhượng hè 2020 mở cửa.

Bayern chơi bài liều với Lucas Hernandez. Báo giới Đức đưa tin, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ để Lucas Hernandez ra sân ngay từ đầu ở trận gặp RB Leipzig cuối tuần này dù anh chỉ vừa trở lại sau hơn 3 tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Bayern Munich buộc phải mạo hiểm bởi sự lựa chọn khả dĩ còn lại ở vị trí trung vệ là Jerome Boateng nhiều khả năng sẽ vắng mặt do vấn đề gặp phải ở trận thắng Hoffenheim.

Barca có thể mang Traore trở lại. Theo Daily Mail, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" cân nhắc nghiêm túc khả năng mua tiền vệ Adama Traore vào hè 2020. Cầu thủ người Tây Ban Nha này trưởng thành từ lò La Masia và đang tỏa sáng ở Wovles. 2 mùa giải trở lại đây, Traore chơi cực kỳ nổi bật ở giải Ngoại hạng Anh.

