Ronaldo kiếm tiền số 1 giới cầu thủ, ăn đứt Messi - Mbappe - Yamal cộng lại

Ronaldo tiếp tục chứng tỏ vị thế "ông hoàng thu nhập" khi dẫn đầu danh sách 10 cầu thủ kiềm tiền giỏi nhất thế giới bóng đá trong năm 2025.

💰 Ronaldo vẫn là "ông hoàng thu nhập" của giới bóng đá

Mới đây, tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất giới bóng đá trong năm 2025. Không ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo độc chiếm vị trí dẫn đầu.

Forbes ước tính, Ronaldo kiếm được 230 triệu USD trong mùa giải 2025/26, bao gồm tiền lương và ưu đãi tài chính từ các thỏa thuận thương mại. Cộng thêm 50 triệu USD từ việc trở thành đại sứ cho các thương hiệu sản xuất đồ thể thao, tiền điện tử hay thực phẩm chức năng, Ronaldo "cá kiếm" tổng cộng 280 triệu USD.

Ronaldo vượt trội phần còn lại của bóng đá thế giới, xét về thu nhập

Ronaldo vượt trội phần còn lại của bóng đá thế giới, xét về thu nhập

Con số đáng kinh ngạc này giúp anh lần thứ 6 trong thập kỷ vươn lên vị trí số 1 danh sách những cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới. Trên thực tế, trong số tất cả vận động viên mà Forbes theo dõi kể từ năm 1990, chỉ có cựu võ sĩ boxing Floyd Mayweather vượt mốc 280 triệu USD thu nhập trong 1 năm khi còn thi đấu.

🤝 Messi kém Ronaldo nhưng "ăn đậm" nhờ hợp đồng thương mại

Thu nhập cao ngất ngưởng của Ronaldo cũng giúp anh bỏ xa đại kình địch Lionel Messi, người xếp thứ 2 trong danh sách (130 triệu USD). Thậm chí, thu nhập của Messi cộng với Kylian Mbappe (95 triệu USD, hạng 4), Lamine Yamal (43 triệu USD, hạng 10) vẫn chưa bằng CR7.

Tuy nhiên, thu nhập đến từ các hợp thương mại của Messi lên tới 70 triệu USD, cao hơn cả Ronaldo (50 triệu USD).

Cũng như Ronaldo, Karim Benzema đút túi khoản tiền kếch xù nhờ chuyển sang Saudi Arabia thi đấu vào năm 2023. Theo ước tính, chủ nhân Quả bóng vàng 2022 thu về tổng cộng 104 triệu USD trong năm qua.

🚀 Lamine Yamal lần đầu lọt top 10

Cũng trong danh sách của Forbes, Lamine Yamal lần đầu tiên góp mặt và đứng thứ 10. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona kiếm 43 triệu USD trong năm nay, bao gồm 10 triệu USD đến từ các hợp đồng thương mại.

Sự bứt phá của cầu thủ người Tây Ban Nha đến sau 1 mùa giải ấn tượng, nổi bật là chiến tích "ăn 3" danh hiệu quốc nội cùng Quả bóng bạc. Gần đây, Yamal ký hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Barcelona, đồng thời tiếp nhận áo số 10 huyền thoại.

Không chỉ vậy, tiền đạo 18 tuổi hiện là đại diện thương hiệu cho nhiều tên tuổi lớn, góp phần đáng kể vào thu nhập ngoài sân cỏ của anh. Thậm chí, hãng thể thao danh tiếng của Đức còn phát hành dòng giày thi đấu riêng mang tên Yamal.

Yamal lần đầu có tên trong top 10 cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới

Yamal lần đầu có tên trong top 10 cầu thủ thu nhập cao nhất thế giới

🌟 Dàn sao trẻ vươn lên, đe dọa vị thế của các đàn anh 

Có thể thấy, những cái tên trẻ tuổi hoặc ở đỉnh cao phong độ như Mbappe, Haaland, Yamal đang xuất hiện ngày càng nhiều trong top 10 thu nhập. Họ cũng được dự đoán sẽ sớm vượt qua các đàn anh nếu duy trì màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ.

Sự vươn lên của các gương mặt mới đồng nghĩa với việc một số tên tuổi lớn rơi khỏi top 10, trong đó có Neymar và Kevin De Bruyne.

Neymar từng nhận khoản đãi ngộ hậu hĩnh khi đầu quân cho Al Hilal, nhưng hợp đồng bị chấm dứt vào tháng 1. Việc trở lại quê nhà Brazil khoác áo Santos khiến thu nhập của "Tiểu Pele" giảm mạnh. Tương tự, De Bruyne chấp nhận giảm mạnh thu nhập khi rời Man City để chuyển sang khoác áo Napoli vào mùa hè 2025.

Số thứ tự Tên cầu thủ Thu nhập (triệu đô la)
1 Cristiano Ronaldo 280
2 Lionel Messi 130
3 Karim Benzema 104
4 Kylian Mbappe 95
5 Erling Haaland 80
6 Vinicius Junior 60
7 Mohamed Salah 55
8 Sadio Mane 54
9 Jude Bellingham 44
10 Lamine Yamal 43
Ronaldo phi thường tuổi 40: Khi nào sẽ đạt cột mốc 1.000 bàn thắng?
Ronaldo phi thường tuổi 40: Khi nào sẽ đạt cột mốc 1.000 bàn thắng?

Cristiano Ronaldo đang tiến những bước vững trên hành trình chạm cột mốc 1.000 bàn thắng chưa từng có trong lịch sử.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

17/10/2025 14:36 PM (GMT+7)
