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Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Trận thua nghiệt ngã trên chấm luân lưu định mệnh trước Indonesia tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 là thất bại thứ 5 liên tiếp ở các trận chung kết khu vực, trải dài từ cấp độ U22 đến đội tuyển quốc gia. Chưa bao giờ trong lịch sử hơn nửa thế kỷ thống trị bóng đá khu vực, người Thái lại phải trải qua cảm giác thua nhiều chung kết như vậy.

Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan - 1

Chuỗi 'đói kém' dài nhất lịch sử

Nhìn lại chiều dài lịch sử, bóng đá xứ Chùa vàng từng nếm trải không ít quãng trầm. Họ từng trải qua cơn hạn hán danh hiệu kéo dài cả thập kỷ từ năm 1965 đến 1975 khi bóng đá Miến Điện (Myanmar) làm mưa làm gió ở SEAP Games (tiền thân SEA Games), hay giai đoạn khủng hoảng kéo dài 6 năm (2007 - 2013) trong kỷ nguyên trỗi dậy của Singapore, Việt Nam và Malaysia.

Thế nhưng, điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt là ở những giai đoạn ấy, người Thái thường bị loại sớm từ vòng bảng hoặc gục ngã ở bán kết do lực lượng chuyển giao hoặc sa sút phong độ diện rộng chứ không liên tục gục ngã trước cửa thiên đường như hiện tại.

Chuỗi 5 thất bại hiện tại lại mang một hình thái hoàn toàn khác: Sự hụt hơi ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Từ trận loạn đả tại chung kết SEA Games 32 (2023), thất bại tâm phục khẩu phục sau hai lượt trận trước đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, cú sốc để thua ngược khó tin trên sân nhà Rajamangala tại SEA Games 33 (2025), trận thua chung cuộc ở ASEAN Cup 2026 và mới nhất là thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026. 5 trận chung kết gần nhất, bóng đá Thái Lan thua cả 5.

Trong 7 lần vào chung kết các giải khu vực từ 2021 tới nay, may chăng họ chỉ thắng đúng 1 lần (trước Việt Nam ở AFF Cup 2022).

Thái Lan thua Việt Nam ở 2 trận chung kết ASEAN Cup

Thái Lan thua Việt Nam ở 2 trận chung kết ASEAN Cup

Việc lọt vào trận đấu cuối cùng ở cả 5 giải đấu lớn liên tiếp chứng minh nền tảng của bóng đá Thái Lan vẫn là hàng đầu khu vực, nhưng việc liên tục gục ngã ở ranh giới định đoạt ngai vàng là vết thương chí mạng giáng thẳng vào niềm kiêu hãnh của “anh cả” Đông Nam Á.

Đâu là nguyên nhân?

Cơn ác mộng này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ những lỗ hổng mang tính hệ thống đang đè nặng lên nền bóng đá nước này. Nguyên nhân gốc rễ đầu tiên xuất phát từ sự thiếu đồng bộ và hụt hơi trong công tác đào tạo trẻ.

Trong nhiều năm, Thai League tự hào là giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu khu vực với giá trị thương mại vượt trội, nhưng sự phát triển nóng của các CLB lại vô tình thu hẹp đất diễn của các tài năng bản địa. Sự đầu tư cho các lứa kế cận thiếu tính chiến lược dài hạn khiến lứa U22/U23 Thái Lan liên tục mất vị thế tại đấu trường khu vực. 2 trận thua Indonesia và Việt Nam tại SEA Games phản ánh bản lĩnh đi xuống của lứa sao trẻ Voi chiến.

Tệ hơn, khi bước ra sân chơi châu lục, các đội tuyển trẻ của họ thường xuyên tỏ ra lép vế, liên tiếp dừng bước sớm tại VCK U20 hay U23 châu Á mà không để lại bất kỳ dấu ấn cụ thể nào. Khoảng trống thế hệ sau khi lứa Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp đã từng lộ rõ…

Thái Lan đang thiếu lứa kế cận cho Chanathip?

Thái Lan đang thiếu lứa kế cận cho Chanathip?

Thứ hai, vị thế độc tôn của Thái Lan bị lung lay dữ dội bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ và toan tính của các đối thủ trực tiếp. Cán cân quyền lực Đông Nam Á không còn là sân chơi một chiều của người Thái. Đội tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc nhờ tính kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và bản lĩnh thi đấu lì lợm ở các trận cầu sinh tử - minh chứng rõ nét là việc đánh bại Thái Lan ở 3 trận chung kết khu vực liên tiếp gần đây (SEA Games 33, 2 kỳ ASEAN Cup).

Cùng lúc đó, chính sách nhập tịch quy mô lớn với dàn cầu thủ gốc gác châu Âu đang chơi bóng tại nước ngoài đã biến Indonesia thành một thế lực giàu sức mạnh cơ bắp, tốc độ và va chạm. Đối diện với một Việt Nam lọc lõi và một Indonesia sung mãn, lối đá ban bật đẹp mắt nhưng thiếu tính đột biến của Thái Lan dần bị bẻ gãy và giải mã triệt để.

Cuối cùng, không thể bỏ qua điểm yếu chí mạng về mặt tâm lý và những biến cố tai hại trong các trận đánh quyết định. Không phải ngẫu nhiên mà trong chuỗi 5 trận chung kết cay đắng ấy, các cầu thủ Thái Lan đã phải nhận tới 4 chiếc thẻ đỏ, đi kèm hàng loạt pha đốt lưới nhà vô duyên.

Weerathep dính thẻ đỏ ở chung kết ASEAN Cup 2024

Weerathep dính thẻ đỏ ở chung kết ASEAN Cup 2024

Họ dính 2 thẻ đỏ ở chung kết SEA Games 32, thẻ đỏ ở ASEAN Cup 2024, bị đuổi người ở FIFA ASEAN Cup 2026. Người Thái cũng tự “đốt đền” ở chung kết SEA Games 33, chung kết ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp…

Áp lực vô hình từ sự kỳ vọng phải luôn đứng trên đỉnh cao đã biến sự tự tin của người Thái thành trạng thái ức chế tâm lý khó kiểm soát. Khi bị dồn vào thế bám đuổi hoặc gặp bất lợi về tỷ số, các cầu thủ dễ dàng đánh mất cái đầu lạnh, dẫn đến những hành vi bạo lực và thẻ phạt tai hại, thậm chí chơi không fair-play (pha ghi bàn của Supachok). Tất cả đã biến thành đòn kết liễu tước đi cơ hội đăng quang của họ.

Chuỗi 5 trận chung kết toàn thua không đơn thuần là vận đen, mà là tấm gương phản chiếu chính xác cuộc khủng hoảng bản sắc và bản lĩnh của bóng đá Thái Lan. Nếu không sớm tái thiết lại chiến lược đào tạo trẻ, cải thiện sức chịu đựng tâm lý cho cầu thủ và tìm ra phương án đối phó với sức ép ngày một lớn từ các đại kình địch, Voi chiến sẽ còn tiếp tục chìm sâu trong nỗi ám ảnh về ngôi vương Đông Nam Á mà chính họ từng nắm giữ suốt nhiều thập kỷ.

Thua 5 trận chung kết liên tiếp, ngai vàng Đông Nam Á trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan - 5

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 08:00 AM (GMT+7)
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