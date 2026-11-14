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Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam Bóng đá Thái Lan

(15h, 14/11, Gia Lai VTV Cup 2026) Dù đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, cả U23 Thái Lan lẫn U23 Singapore đều muốn rời giải bằng một chiến thắng.

Giao Hữu | 15h, 14/11 | SVĐ Pleiku

U23 Thái Lan
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự - 1
U23 Singapore
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự - 1
Chankarak, Parinya, Jiradet, Sphon, Peeranan, Rathathammanun, Paripan, Tanakrit, Runphiset, Worawut, Jeffanafee
Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự - 1
Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang

Chiến đấu vì danh dự

U23 Thái Lan đang trải qua giải đấu không như mong đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa vàng lần lượt để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 và U23 Qatar 1-2, qua đó chưa có điểm nào sau hai lượt trận.

Trong khi đó, U23 Singapore có 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước U23 Qatar, trước khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1. Cả hai đội đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng chắc chắn vẫn muốn rời giải bằng một chiến thắng mang ý nghĩa danh dự.

8

Tây Ban Nha - Anh 16.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tây Ban Nha
Anh
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Trước 02:45 ngày 16/11
Thể lệ
Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11: 'Voi chiến' tìm chiến thắng đầu tiên
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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-u23-thai-lan-u23-singapor...

-14/11/2026 09:59 AM (GMT+7)
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