Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự
(15h, 14/11, Gia Lai VTV Cup 2026) Dù đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, cả U23 Thái Lan lẫn U23 Singapore đều muốn rời giải bằng một chiến thắng.
Giao Hữu | 15h, 14/11 | SVĐ Pleiku
Điểm
Chankarak
Parinya
Jiradet
Sphon
Peeranan
Rathathammanun
Paripan
Tanakrit
Runphiset
Worawut
Jeffanafee
Điểm
Yazid
Fazli Koh
Mustaqim
Jia Jun
Sim Jun Yen
Fandi Ahmad
Muralithran
Bin Rahim
Sarrvin Raj
Nizamudin
Cheng Tin Hang
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Chiến đấu vì danh dự
U23 Thái Lan đang trải qua giải đấu không như mong đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa vàng lần lượt để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 và U23 Qatar 1-2, qua đó chưa có điểm nào sau hai lượt trận.
Trong khi đó, U23 Singapore có 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước U23 Qatar, trước khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1. Cả hai đội đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng chắc chắn vẫn muốn rời giải bằng một chiến thắng mang ý nghĩa danh dự.
TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Singapore, 15h00 ngày 14/11, lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến,...