Trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan - U23 Singapore: Chiến đấu vì danh dự

Giao Hữu | 15h, 14/11 | SVĐ Pleiku U23 Thái Lan 0 - 0 U23 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Thái Lan vs U23 Singapore U23 Singapore Điểm Chankarak Parinya Jiradet Sphon Peeranan Rathathammanun Paripan Tanakrit Runphiset Worawut Jeffanafee Điểm Yazid Fazli Koh Mustaqim Jia Jun Sim Jun Yen Fandi Ahmad Muralithran Bin Rahim Sarrvin Raj Nizamudin Cheng Tin Hang Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Thái Lan U23 Thái Lan U23 Singapore Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chankarak, Parinya, Jiradet, Sphon, Peeranan, Rathathammanun, Paripan, Tanakrit, Runphiset, Worawut, Jeffanafee Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang

Chiến đấu vì danh dự

U23 Thái Lan đang trải qua giải đấu không như mong đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa vàng lần lượt để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 và U23 Qatar 1-2, qua đó chưa có điểm nào sau hai lượt trận.

Trong khi đó, U23 Singapore có 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước U23 Qatar, trước khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1. Cả hai đội đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng chắc chắn vẫn muốn rời giải bằng một chiến thắng mang ý nghĩa danh dự.