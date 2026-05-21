Thủ môn Martinez bị gãy ngón tay, vẫn giúp Aston Villa vô địch Europa League

Martinez bắt cả trận dù gãy ngón tay

Martinez gặp chấn thương gãy ngón tay chỉ ít phút trước giờ bóng lăn ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và phải nhờ HLV thủ môn cùng đội ngũ y tế của Aston Villa kiểm tra ngay trên sân. Tuy nhiên, thủ thành người Argentina vẫn thi đấu trọn vẹn trận chung kết Europa League, góp công giúp đại diện nước Anh đánh bại Freiburg với tỷ số 3-0 để giành danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 44 năm.

Martinez phải nhận sự chăm sóc y tế ngay trước trận chung kết Europa League

Dù không phải hoạt động quá nhiều, Martinez vẫn có 2 pha cứu thua trong trận đấu mà các bàn thắng của Youri Tielemans, Emi Buendía và Morgan Rogers đã giúp Villa chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài suốt 30 năm.

Nói về chấn thương, Martinez chia sẻ: “Hôm nay tôi bị gãy ngón tay trong lúc khởi động, nhưng với tôi, mọi điều tồi tệ đều mang lại điều tích cực. Tôi đã sống như vậy cả đời và sẽ tiếp tục như thế.

Tôi có nên lo lắng không ư? Thật ra tôi chưa từng bị gãy ngón tay trước đây. Mỗi lần bắt bóng, ngón tay lại lệch sang một bên. Nhưng đó là những điều bạn phải trải qua, và tôi tự hào khi được bảo vệ khung thành Aston Villa”.

Chấn thương cũng không thể ngăn Martinez hòa mình vào màn ăn mừng sau trận chung kết. Thủ thành người Argentina lao tới khu vực khán đài của các CĐV Aston Villa trước khi nâng HLV Unai Emery lên cao giữa bầu không khí cuồng nhiệt.

Đội tuyển Argentina chắc chắn hy vọng chấn thương của Martinez không quá nghiêm trọng, trong bối cảnh danh sách tham dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ sớm được công bố trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào tháng tới.

Cựu thủ môn của Arsenal hiện vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở mọi trận chung kết trong sự nghiệp, bao gồm chung kết FA Cup, chung kết World Cup, hai lần đăng quang Copa America và mới nhất là Europa League.

HLV Aston Villa nói gì sau khi đăng quang?

Trong khi đó, HLV Unai Emery, người đã 5 lần vô địch Europa League cùng 3 CLB khác nhau, nhanh chóng hướng sự chú ý tới tương lai, khi Aston Villa đang dần trở thành thế lực đáng gờm ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Martinez cõng HLV Emery trên vai trong màn ăn mừng sau trận

Ông nói với TNT Sports: “Bản thân tôi luôn tham vọng và dĩ nhiên tôi cần sự hỗ trợ. Từ các ông chủ, mọi nhân viên trong CLB cho tới các cầu thủ, tất cả đều đang đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi đang làm điều đó cùng nhau. Nhưng tham vọng phải rõ ràng và thực tế. Mỗi bước tiến mà chúng tôi tạo ra đều có ý nghĩa.

Chúng tôi đang mạnh lên từng ngày. CLB đang lên kế hoạch mở rộng sân vận động thêm 10.000 chỗ ngồi. Chúng tôi cũng cải tạo và nâng cấp trung tâm huấn luyện.

Mùa tới chúng tôi sẽ chơi tại Champions League và đó sẽ là thử thách mới. Premier League là giải đấu khó nhất thế giới. Việc cạnh tranh trong top 7, top 5 hay top 4 là điều vô cùng khó khăn. Hy vọng chúng tôi có thể tiến gần tới những đội như Man City và Arsenal. Xin chúc mừng Arsenal với danh hiệu vừa giành được.

Đó là thử thách cực lớn tại Premier League. Bởi ban đầu, chúng tôi thậm chí không được xem là ứng viên top 7. Có sẵn nhóm top 6 và Newcastle là đội thứ bảy. Chúng tôi đang cố chen chân vào nhóm đó và duy trì sự ổn định. Chúng tôi đang làm được điều đó, nhưng giữ vững vị thế ấy mới là thử thách thực sự. Và khi đã ở đó, chúng tôi muốn tiếp tục tiến xa tại châu Âu.

Danh hiệu này mang đến thêm kinh nghiệm cho toàn đội. Những trải nghiệm ấy rất quan trọng với các cầu thủ, bởi mùa tới chúng tôi vẫn muốn cạnh tranh cho các danh hiệu. Mùa trước, chúng tôi dừng bước ở FA Cup cũng như bán kết và tứ kết Champions League, đó cũng là bài học. Chúng tôi thua vì xứng đáng thua, bởi trước Crystal Palace, chúng tôi không xứng đáng nhiều hơn. Hôm nay, tôi sẵn sàng cho cả chiến thắng lẫn thất bại. Nhưng rõ ràng, chiến thắng vẫn tuyệt vời hơn”.