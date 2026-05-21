Aston Villa vô địch Europa League 2025/2026: Kỷ lục của Mourinho bị san bằng

Aston Villa vô địch Europa League 2025/2026

Ở trận chung kết Europa League 2025/2026 diễn ra rạng sáng nay (21/5, giờ Việt Nam), Aston Villa thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 trước Freiburg. Youri Tielemans (41'), Emiliano Buendia (45+4'), Morgan Rogers (58’) là những người toả sáng mang về chức vô địch cho "The Villans".

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Aston Villa giành chức vô địch Europa League (trước đây là cúp C2). Đồng thời, cũng là danh hiệu châu Âu đầu tiên của họ sau 44 năm, kể từ thành công trong trận chung kết cúp C1 năm 1982.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là trận chung kết cúp châu Âu thứ 6 trong sự nghiệp của HLV Unai Emery (tất cả đều ở Europa League). Trong lịch sử, chỉ có HLV Giovanni Trapattoni (7 lần) sở hữu thành tích tốt hơn.

Morgan Rogers (23 tuổi 298 ngày) là cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết cúp châu Âu kể từ Steven Gerrard của Liverpool (gặp Alaves trong trận chung kết UEFA Cup năm 2001, 20 tuổi 351 ngày).

Aston Villa ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm hơn bất kỳ CLB nào khác ở Premier League tính trên tất cả mọi đấu trường ở mùa này (20 bàn).

Aston Villa trở thành đội bóng Anh thứ sáu giành chức vô địch Europa League (cúp C2). Nhờ đó, nước Anh đã vượt qua Đức (5 lần) để lập kỷ lục mới về số lần vô địch giải đấu này.

HLV Unai Emery san bằng kỷ lục với Carlo Ancelotti, Jose Mourinho và Giovanni Trapattoni về số lần giúp CLB của mình vô địch cúp châu Âu (5 lần).

Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, Morgan Rogers (11 lần) là cầu thủ người Anh thực hiện nhiều pha kiến tạo nhất cho một đội bóng Premier League trên mọi đấu trường mùa này. Trận đấu vừa qua, Rogers là người thực hiện đường chuyền quyết định để Youri Tielemans mở tỷ số.