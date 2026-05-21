Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Aston Villa vô địch Europa League 2025/2026: Kỷ lục của Mourinho bị san bằng

Việc đưa Aston Villa vô địch Europa League 2025/2026 giúp HLV Unai Emery san bằng kỷ lục với Carlo Ancelotti, Jose Mourinho và Giovanni Trapattoni.

Ở trận chung kết Europa League 2025/2026 diễn ra rạng sáng nay (21/5, giờ Việt Nam), Aston Villa thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 trước Freiburg. Youri Tielemans (41'), Emiliano Buendia (45+4'), Morgan Rogers (58’) là những người toả sáng mang về chức vô địch cho "The Villans".

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Aston Villa giành chức vô địch Europa League (trước đây là cúp C2). Đồng thời, cũng là danh hiệu châu Âu đầu tiên của họ sau 44 năm, kể từ thành công trong trận chung kết cúp C1 năm 1982.

Aston Villa vô địch Europa League 2025/2026. Ảnh: AP.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là trận chung kết cúp châu Âu thứ 6 trong sự nghiệp của HLV Unai Emery (tất cả đều ở Europa League). Trong lịch sử, chỉ có HLV Giovanni Trapattoni (7 lần) sở hữu thành tích tốt hơn.

Morgan Rogers (23 tuổi 298 ngày) là cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết cúp châu Âu kể từ Steven Gerrard của Liverpool (gặp Alaves trong trận chung kết UEFA Cup năm 2001, 20 tuổi 351 ngày).

Aston Villa ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm hơn bất kỳ CLB nào khác ở Premier League tính trên tất cả mọi đấu trường ở mùa này (20 bàn).

Aston Villa trở thành đội bóng Anh thứ sáu giành chức vô địch Europa League (cúp C2). Nhờ đó, nước Anh đã vượt qua Đức (5 lần) để lập kỷ lục mới về số lần vô địch giải đấu này.

HLV Unai Emery san bằng kỷ lục với Carlo Ancelotti, Jose Mourinho và Giovanni Trapattoni về số lần giúp CLB của mình vô địch cúp châu Âu (5 lần).

Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, Morgan Rogers (11 lần) là cầu thủ người Anh thực hiện nhiều pha kiến tạo nhất cho một đội bóng Premier League trên mọi đấu trường mùa này. Trận đấu vừa qua, Rogers là người thực hiện đường chuyền quyết định để Youri Tielemans mở tỷ số.

Theo Minh Chí

-21/05/2026 06:36 AM (GMT+7)

