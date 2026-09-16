Thể Công Viettel vs Melbourne Victory (19h15 ngày 16/9, AFC Champions League Two 2026/2027): “Cơn lốc đỏ” vượt khó?

Nhận định Thể Công Viettel vs Melbourne Victory:

Thể Công Viettel sẽ bước vào hành trình tại AFC Champions League Two 2026/2027 bằng cuộc tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Dù có lợi thế sân nhà, đại diện bóng đá Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chạm trán đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Australia trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ khá nghiêm trọng.

Sau khi giành vị trí á quân V.League mùa trước để giành quyền góp mặt tại đấu trường châu lục, Thể Công Viettel đặt nhiều kỳ vọng vào AFC Champions League Two như cơ hội khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ngay ở trận mở màn bảng E, thầy trò HLV Velizar Popov đã phải đối diện với một bài toán không đơn giản.

Thể Công Viettel đang gặp khó khăn về lực lượng. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Một trong những vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel trước trận đấu này là sự hao hụt về thể trạng và chấn thương của các cầu thủ. Đội bóng áo lính vừa trải qua những trận đấu căng thẳng tại V.League 2026/2027, trong đó có thất bại sát nút trước CLB CAHN ở vòng đấu gần nhất. Việc phải thi đấu với mật độ dày, sau đó nhanh chóng chuyển sang đấu trường châu lục khiến nhiều trụ cột khó đạt được nền tảng thể lực tối ưu.

Thể Công Viettel vốn xây dựng sức mạnh dựa trên sự ổn định của bộ khung gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và lối chơi kỷ luật. Tuy nhiên, chỉ cần một vài vị trí không có được phong độ cao hoặc phải thi đấu trong tình trạng quá tải, sức mạnh của đội bóng này có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Đặc biệt, trước những đối thủ có nền tảng thể lực tốt như các CLB Australia, khả năng tranh chấp tay đôi, chống bóng bổng và duy trì cường độ trong suốt 90 phút sẽ là thử thách lớn với hàng phòng ngự Thể Công Viettel.

Melbourne Victory là đội bóng có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi châu Á và sở hữu phong cách thi đấu đặc trưng của bóng đá Australia: mạnh mẽ, tốc độ, giàu sức chiến đấu. Đại diện A-League thường gây khó khăn cho các đối thủ nhờ khả năng pressing, tranh chấp quyết liệt cùng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Dù Melbourne Victory cũng có những biến động về nhân sự trước mùa giải mới, trong đó sự ra đi của một số cầu thủ quan trọng tạo ra khoảng trống nhất định, đội bóng Australia vẫn được đánh giá cao nhờ nền tảng thể chất và sự đồng đều trong đội hình. Đây sẽ là trận đấu mà Thể Công Viettel cần phát huy tối đa lợi thế sân nhà, đặc biệt là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế tối đa những tình huống bóng dài, bóng bổng sở trường của đối thủ.

Dĩ nhiên, dù gặp nhiều bất lợi, Thể Công Viettel không phải không có cơ hội. “Cơn lốc đỏ” có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và luôn thể hiện tinh thần thi đấu rất cao trong những trận cầu quan trọng.

Thể Công Viettel chơi trên sân nhà nhưng sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn có điểm. Ảnh: Thể Công Viettel FC

HLV Velizar Popov nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở khu vực giữa sân và hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh. Với một đối thủ mạnh về thể lực, việc duy trì sự tập trung trong từng thời điểm sẽ quyết định khả năng giành kết quả tích cực của đội chủ nhà.

Một chiến thắng sẽ là khởi đầu hoàn hảo, nhưng trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng và đối thủ có nhiều ưu thế về thể chất, mục tiêu thực tế hơn với Thể Công Viettel có thể là giành ít nhất 1 điểm. Đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khả năng tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất của đại diện Việt Nam.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Melbourne Victory:

Thể Công Viettel (4-2-3-1): Nguyễn Văn Việt; Phạm Trung Hiếu, Kyle Colonna, Đinh Việt Tú, Phan Tuấn Tài; Andre Luiz, Đoàn Ngọc Tân; Wesley Nata Wachholz, Paulinho Curua, Lê Quốc Nhật Nam; Lucas Ribamar Lopes dos Santos.

Melbourne Victory FC (4-2-3-1): Jack Duncan; Joshua Inserra, Tom Lockyer, Franco Lino, Jason Alan Davidson; Louis D’Arrigo, Jordi Valadon; Keegan Jelacic, Matthew Grimaldi, Clarismario Santos Rodrigues; Charles Nduka.

Dự đoán: Hòa 2-2.