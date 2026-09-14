Vị trí nào có sự cạnh tranh quyết liệt nhất ở ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026?

ĐT Việt Nam tranh tài ở FIFA ASEAN Cup 2026 với 3 thủ môn Việt kiều?

Nếu cùng triệu tập Lê Giang Patrik, Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm vào ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ sở hữu 3 thủ môn Việt kiều giàu kinh nghiệm và chất lượng. Khi đó, vị trí người gác đền có thể trở thành nơi diễn ra cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất trong đội hình ĐT Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, trong bối cảnh ĐT Việt Nam vừa trải qua ASEAN Cup 2026 rất thành công khi bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đáng chú ý, Lê Giang Patrik đã trở thành lựa chọn số một trong khung thành của ĐT Việt Nam và được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Lê Giang Patrik đã chơi xuất sắc tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong số các ứng viên cho vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik rõ ràng đang sở hữu lợi thế lớn nhất. Thủ thành Việt kiều này trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu và đã chiếm được niềm tin rất lớn từ HLV Kim Sang-sik. Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik thi đấu xuyên suốt giải và chứng tỏ tài năng và sự ổn định rất cao.

Điểm mạnh của Lê Giang Patrik nằm ở sự toàn diện. Anh có thể hình tốt, phản xạ nhanh, khả năng ra vào và xử lý bóng bổng chắc chắn. Bên cạnh đó, khả năng chơi chân và phát động tấn công của thủ môn này cũng phù hợp với yêu cầu của bóng đá hiện đại. Quan trọng hơn, quãng thời gian thi đấu thành công tại ASEAN Cup 2026 giúp Lê Giang Patrik có được sự tự tin cũng như mức độ ăn ý cao với hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, vị trí số một của Lê Giang Patrik chắc chắn không dễ được đảm bảo nếu Nguyễn Filip trở lại. Nguyễn Filip từng có thời gian dài giữ vị trí chính thức trong khung thành ĐT Việt Nam. Anh không tham dự ASEAN Cup 2026 sau khi có sự thống nhất giữa CLB CAHN và LĐBĐ Việt Nam (VFF) để tập trung cho nhiệm vụ ở cấp CLB chứ không phải vì vấn đề chuyên môn.

Nguyễn Filip nhiều khả năng trở lại và tạo ra sự cạnh tranh cao. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Nguyễn Filip sở hữu chiều cao ấn tượng, kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại CH Czech và đặc biệt nổi bật ở khả năng chơi bóng bằng chân. Nguyễn Filip có thể tham gia trực tiếp vào quá trình luân chuyển bóng, giúp ĐT Việt Nam triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà. Phong độ của Nguyễn Filip ở giai đoạn đầu mùa giải 2026/2027 cũng rất đáng chú ý khi anh liên tục có những trận giữ sạch lưới.

Người còn lại không thể bị xem nhẹ là Đặng Văn Lâm. So với hai thủ môn nói trên, Đặng Văn Lâm có lợi thế rất lớn về kinh nghiệm khoác áo ĐT Việt Nam. Anh từng là nhân tố quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2018 và trải qua nhiều chiến dịch vòng loại World Cup, Asian Cup cũng như các giải đấu lớn của bóng đá Đông Nam Á.

Đặng Văn Lâm có phản xạ tốt, thể hình lý tưởng và đặc biệt giàu kinh nghiệm ở những trận đấu có áp lực cao. Sự điềm tĩnh cùng khả năng cứu thua của anh từng nhiều lần mang lại sự an tâm cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Việc Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip đạt phong độ cao đồng nghĩa Đặng Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ hơn, nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của thủ môn này vẫn là yếu tố HLV Kim Sang-sik khó bỏ qua.

Đặng Văn Lâm dày dạn kinh nghiệm và luôn ở trạng thái sẵn sàng. Ảnh: FBNV

Nếu cả 3 thủ môn Việt kiều này cùng được triệu tập, HLV Kim Sang-sik sẽ đứng trước một “cơn đau đầu dễ chịu”. Lê Giang Patrik có phong độ và lợi thế của người đang giữ vị trí số một. Nguyễn Filip mạnh về chơi chân, kinh nghiệm châu Âu và khả năng triển khai bóng. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm sở hữu bản lĩnh cùng kinh nghiệm dày dạn trong màu áo ĐT Việt Nam.

Sự cạnh tranh ấy không chỉ khiến cuộc đua giành suất bắt chính trở nên khó đoán mà còn giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án lựa chọn tùy đối thủ và chiến thuật. Vì thế, tại FIFA ASEAN Cup 2026, khung thành hoàn toàn có thể là vị trí có sự cạnh tranh quyết liệt và chất lượng cao nhất của ĐT Việt Nam.