Steven Gerrard bóc trần nội bộ tuyển Anh thời “thế hệ vàng”

⚡ “Những kẻ thua cuộc ích kỷ” – Gerrard nói thẳng về thế hệ vàng

Steven Gerrard, một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Anh, mới đây đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về nguyên nhân khiến “thế hệ vàng” của "Tam Sư" thất bại. Theo cựu đội trưởng Liverpool, nội bộ đội tuyển khi đó bị chia rẽ sâu sắc bởi cái tôi cá nhân và sự cạnh tranh giữa các nhóm cầu thủ đến từ Liverpool, Man United và Chelsea.

Gerrard cho rằng đội tuyển Anh thời "thế hệ vàng" không gắn kết

Gerrard nói trong podcast Rio Ferdinand Presents: “Chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc ích kỷ. Giờ tôi thấy Carragher và Scholes nói chuyện vui vẻ trên truyền hình như bạn thân 20 năm, mà tự hỏi tại sao khi còn trẻ, chúng tôi lại không thể hòa hợp như thế”.

Thế hệ của Gerrard gồm toàn những cái tên lẫy lừng như Frank Lampard, Paul Scholes, Rio Ferdinand, John Terry hay Ashley Cole nhưng tất cả không thể giúp đội tuyển Anh vượt qua nổi vòng tứ kết ở các giải đấu lớn. Gerrard thừa nhận: “Chúng tôi không phải là một đội bóng thật sự, chúng tôi ở chung khách sạn, tập cùng nhau, nhưng chẳng bao giờ kết nối. Mỗi người một phòng, một thế giới riêng”.

Theo Gerrard, thất bại ấy không chỉ đến từ chiến thuật hay HLV, mà còn do văn hóa bóng đá Anh nơi sự ganh đua giữa các CLB khiến các tuyển thủ không thể thật lòng sát cánh khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

😔 “Tôi ghét phải ở tuyển Anh” – nỗi cô đơn sau ánh hào quang

Dù có tới 114 lần khoác áo "Tam Sư" và từng giữ băng đội trưởng, Steven Gerrard thừa nhận anh từng “ghét” những ngày tháng tập trung cùng đội tuyển Anh. Cựu danh thủ chia sẻ cảm giác cô đơn và tách biệt khiến anh nhiều lúc chán nản đến mức chỉ mong sớm được về nhà.

Cựu đội trưởng Liverpool cảm thấy "ghét" khi lên tuyển

Gerrard kể lại: “Tôi ghét những căn phòng đó, có ngày tôi chỉ ngồi trong phòng 7 tiếng mà chẳng biết làm gì. Không mạng xã hội, chỉ vài kênh truyền hình cũ kỹ. Tôi yêu các trận đấu, yêu được ra sân, nhưng ngoài 90 phút tập luyện, mọi thứ thật trống rỗng”.

Anh nói thêm: “Ở Liverpool, tôi cảm thấy mình là một phần của gia đình từ nhân viên, đồng đội đến người hâm mộ. Còn ở đội tuyển Anh, tôi chỉ là một cái tên trong danh sách. Tôi chỉ muốn được thi đấu, rồi đi xa”.

Những chia sẻ này cho thấy một góc tối hiếm ai biết của Gerrard một cầu thủ tưởng chừng luôn mạnh mẽ, nhưng thực ra đã từng vật lộn với cảm giác cô lập trong màu áo ĐT quốc gia.

🏴‍☠️ Tôn vinh Southgate – người thay đổi văn hóa "Tam sư"

Dù sự nghiệp quốc tế không thành công như mong đợi, Gerrard vẫn dành lời khen ngợi đặc biệt cho Gareth Southgate người đã “giải lời nguyền” chia rẽ trong nội bộ đội tuyển Anh.

Gerrard nhận định: “Tôi nghĩ Southgate bị đánh giá thấp, ông ấy đã mang đến điều mà chúng tôi không có, đó là sự kết nối thật sự giữa các cầu thủ. Tài năng của chúng tôi khi xưa cũng đủ để vô địch, nhưng chúng tôi không phải là một đội bóng đúng nghĩa”.

Dưới thời Southgate, tuyển Anh đã tiến xa hơn bao giờ hết trong thế kỷ 21 khi lọt vào hai trận chung kết Euro và bán kết World Cup 2018. Với Gerrard, đó là minh chứng cho sức mạnh của đoàn kết. Tài năng luôn có, nhưng điều quan trọng nhất là văn hóa đội tuyển. Khi bạn cảm thấy mình thuộc về tập thể, bạn sẽ chơi hết mình cho nhau.