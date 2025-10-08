Steven Gerrard bóc trần nội bộ tuyển Anh thời “thế hệ vàng”

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Steven Gerrard bóc trần nội bộ tuyển Anh thời “thế hệ vàng”

Sự kiện: Đội tuyển Anh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cựu đội trưởng Steven Gerrard thẳng thắn nhìn lại giai đoạn u ám của đội tuyển Anh nơi “thế hệ vàng” tài năng nhưng đầy rạn nứt nội bộ, khiến "Tam Sư" thất bại ê chề dù sở hữu dàn sao hàng đầu châu Âu.

⚡ “Những kẻ thua cuộc ích kỷ” – Gerrard nói thẳng về thế hệ vàng

Steven Gerrard, một trong những biểu tượng lớn của bóng đá Anh, mới đây đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về nguyên nhân khiến “thế hệ vàng” của "Tam Sư" thất bại. Theo cựu đội trưởng Liverpool, nội bộ đội tuyển khi đó bị chia rẽ sâu sắc bởi cái tôi cá nhân và sự cạnh tranh giữa các nhóm cầu thủ đến từ Liverpool, Man United và Chelsea.

Gerrard cho rằng đội tuyển Anh thời "thế hệ vàng" không gắn kết

Gerrard cho rằng đội tuyển Anh thời "thế hệ vàng" không gắn kết

Gerrard nói trong podcast Rio Ferdinand Presents: “Chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc ích kỷ. Giờ tôi thấy Carragher và Scholes nói chuyện vui vẻ trên truyền hình như bạn thân 20 năm, mà tự hỏi tại sao khi còn trẻ, chúng tôi lại không thể hòa hợp như thế”.

Thế hệ của Gerrard gồm toàn những cái tên lẫy lừng như Frank Lampard, Paul Scholes, Rio Ferdinand, John Terry hay Ashley Cole nhưng tất cả không thể giúp đội tuyển Anh vượt qua nổi vòng tứ kết ở các giải đấu lớn. Gerrard thừa nhận: “Chúng tôi không phải là một đội bóng thật sự, chúng tôi ở chung khách sạn, tập cùng nhau, nhưng chẳng bao giờ kết nối. Mỗi người một phòng, một thế giới riêng”.

Theo Gerrard, thất bại ấy không chỉ đến từ chiến thuật hay HLV, mà còn do văn hóa bóng đá Anh nơi sự ganh đua giữa các CLB khiến các tuyển thủ không thể thật lòng sát cánh khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

😔 “Tôi ghét phải ở tuyển Anh” – nỗi cô đơn sau ánh hào quang

Dù có tới 114 lần khoác áo "Tam Sư" và từng giữ băng đội trưởng, Steven Gerrard thừa nhận anh từng “ghét” những ngày tháng tập trung cùng đội tuyển Anh. Cựu danh thủ chia sẻ cảm giác cô đơn và tách biệt khiến anh nhiều lúc chán nản đến mức chỉ mong sớm được về nhà.

Cựu đội trưởng Liverpool cảm thấy "ghét" khi&nbsp;lên tuyển

Cựu đội trưởng Liverpool cảm thấy "ghét" khi lên tuyển

Gerrard kể lại: “Tôi ghét những căn phòng đó, có ngày tôi chỉ ngồi trong phòng 7 tiếng mà chẳng biết làm gì. Không mạng xã hội, chỉ vài kênh truyền hình cũ kỹ. Tôi yêu các trận đấu, yêu được ra sân, nhưng ngoài 90 phút tập luyện, mọi thứ thật trống rỗng”.

Anh nói thêm: “Ở Liverpool, tôi cảm thấy mình là một phần của gia đình từ nhân viên, đồng đội đến người hâm mộ. Còn ở đội tuyển Anh, tôi chỉ là một cái tên trong danh sách. Tôi chỉ muốn được thi đấu, rồi đi xa”.

Những chia sẻ này cho thấy một góc tối hiếm ai biết của Gerrard một cầu thủ tưởng chừng luôn mạnh mẽ, nhưng thực ra đã từng vật lộn với cảm giác cô lập trong màu áo ĐT quốc gia.

🏴‍☠️ Tôn vinh Southgate – người thay đổi văn hóa "Tam sư"

Dù sự nghiệp quốc tế không thành công như mong đợi, Gerrard vẫn dành lời khen ngợi đặc biệt cho Gareth Southgate người đã “giải lời nguyền” chia rẽ trong nội bộ đội tuyển Anh.

Gerrard nhận định: “Tôi nghĩ Southgate bị đánh giá thấp, ông ấy đã mang đến điều mà chúng tôi không có, đó là sự kết nối thật sự giữa các cầu thủ. Tài năng của chúng tôi khi xưa cũng đủ để vô địch, nhưng chúng tôi không phải là một đội bóng đúng nghĩa”.

Dưới thời Southgate, tuyển Anh đã tiến xa hơn bao giờ hết trong thế kỷ 21 khi lọt vào hai trận chung kết Euro và bán kết World Cup 2018. Với Gerrard, đó là minh chứng cho sức mạnh của đoàn kết. Tài năng luôn có, nhưng điều quan trọng nhất là văn hóa đội tuyển. Khi bạn cảm thấy mình thuộc về tập thể, bạn sẽ chơi hết mình cho nhau.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Sốc: HLV Tuchel sẵn sàng loại bỏ ngôi sao ở đội tuyển Anh
Sốc: HLV Tuchel sẵn sàng loại bỏ ngôi sao ở đội tuyển Anh

(PLO)- Thomas Tuchel được công bố là HLV trưởng mới của đội tuyển Anh, trở thành chiến lược gia kế nhiệm của Gareth Southgate, với dự báo ông thầy...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2025 10:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Anh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN