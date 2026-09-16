Sterling nhận tội lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí cười sau tai nạn

Sterling bị bắt cùng bóng bay và bình khí cười

Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại khoảnh khắc Sterling bị bắt giữ. Khi cảnh sát mở cửa chiếc Lamborghini, cầu thủ 31 tuổi đang để trên đùi những bình nitrous oxide cùng một quả bóng bay đã xì hơi. Một sĩ quan yêu cầu: “Anh có thể đặt chúng xuống”, trước khi Sterling lấy các vật dụng này và cất ra phía sau ghế.

Sterling bị bắt khi đang lái xe gây nguy hiểm

Sterling sau đó được yêu cầu bước ra khỏi xe, cung cấp tên và tuổi. Anh không trả lời khi cảnh sát hỏi ai là người cầm lái lúc xảy ra tai nạn. Cựu cầu thủ Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal được đọc quyền của mình trước khi bị còng tay.

90 phút lái xe khiến nhiều người khiếp sợ

Theo cáo trạng, Sterling đã lái chiếc Lamborghini màu đen theo kiểu ngoằn ngoèo trên M25 và M3 trong giờ cao điểm, buộc các phương tiện khác phải tránh đường. Sau đó, anh đánh lái vào một nhánh đường và đâm vào cổng kim loại.

Sterling lái xe gây tai nạn

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy tài xế chiếc Lamborghini cầm một quả bóng bay lớn trước mặt, đến mức cô tưởng đó là túi khí. Công tố viên Simon Jones dẫn lời nhân chứng Fiona Jennings mô tả cách lái xe của Sterling là “kinh khủng”, đồng thời bày tỏ lo ngại thực sự rằng người điều khiển chiếc xe có thể khiến ai đó thiệt mạng.

Cảnh sát cũng phát hiện Sterling có tới 6 bình nitrous oxide trong xe. Các bằng chứng tại tòa cho thấy anh có thể đã sử dụng khí cười từ nhiều giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Không thể vượt qua những bài kiểm tra cơ bản

Sterling bị cáo buộc lái xe trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng do hít khí cười. Tại đồn cảnh sát, anh không thể hoàn thành những bài kiểm tra đơn giản như chạm ngón tay vào mũi hoặc đặt một chân trước chân kia.

Công tố viên Jones cho biết Sterling có biểu hiện “im lặng, khép kín và uể oải”, liên tục cựa quậy, mí mắt sụp xuống và có dấu hiệu phù hợp với tình trạng mệt mỏi hoặc bị ảnh hưởng bởi chất kích thích. Đáng chú ý, Sterling nói mình cảm thấy rất lạnh dù thời điểm đó nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 33 độ C.

Kết quả kiểm tra hơi thở cho thấy Sterling không sử dụng cannabis, cocaine hay rượu. Tuy nhiên, anh từ chối xét nghiệm máu, yêu cầu phải có luật sư do mình lựa chọn hiện diện, đồng thời không trả lời các câu hỏi của cảnh sát.

Trong sự nghiệp, Sterling đã chơi cho 4 CLB lớn của nước Anh

Đối mặt án tù tối đa 2 năm

Sterling, quê Berkshire, đã nhận tội hôm thứ Ba đối với các cáo buộc lái xe nguy hiểm, tàng trữ nitrous oxide để hít sai mục đích và từ chối cung cấp mẫu xét nghiệm sau vụ va chạm một xe vào lúc 8 giờ 45 sáng ngày 28/5.

Luật sư Jason Bartfeld QC thừa nhận đây là vụ việc thuộc “nhóm nghiêm trọng nhất” do Sterling lái xe nguy hiểm trong thời gian dài và bị suy giảm khả năng đáng kể. Tuy nhiên, ông cho rằng tác động của nitrous oxide chỉ diễn ra trong những khoảng thời gian ngắn và không nguy hiểm theo cách tương tự cannabis hay rượu.

Sterling có thể phải đối mặt với án tù tối đa 2 năm. Tòa đã hoãn phiên xét xử đến tháng 11 để hoàn tất các báo cáo phục vụ quá trình tuyên án.