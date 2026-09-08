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Bật mí hồ sơ HLV U20 Việt Nam trước thông tin '16 năm không nắm đội nào'?

Sự kiện: U20 Việt Nam

TPO - Thất bại tại vòng loại U20 châu Á 2027 khiến HLV Yutaka Ikeuchi trở thành tâm điểm tranh luận. Tuy nhiên, thông tin ông “16 năm không dẫn dắt đội bóng nào” cần được nhìn nhận chính xác từ hồ sơ của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Bật mí hồ sơ HLV U20 Việt Nam trước thông tin &#39;16 năm không nắm đội nào&#39;? - 1

Sau khi U20 Việt Nam không thể vượt qua vòng loại, quá trình làm nghề của HLV Yutaka Ikeuchi được chú ý. Trang ASEAN Football đăng thông tin nhà cầm quân người Nhật Bản được cho là đã trải qua 16 năm không dẫn đội tại các giải đấu chính thức trước khi nhận nhiệm vụ ở Việt Nam. Một số bình luận trên ASEAN Football và diễn đàn Pantip của Thái Lan từ đó đặt câu hỏi về sự phù hợp của ông khi dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam.

Đối chiếu hồ sơ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Ikeuchi dẫn U15 Nhật Bản năm 2007, U16 năm 2008 và U17 năm 2009. Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống đào tạo, gồm phó giám đốc phát triển trẻ giai đoạn 2014-2017 và giám đốc phát triển trẻ giai đoạn 2018-2021.

Bật mí hồ sơ HLV U20 Việt Nam trước thông tin &#39;16 năm không nắm đội nào&#39;? - 2

Đáng chú ý, JFA ghi rõ ông làm trưởng bộ phận huấn luyện kiêm HLV trưởng U15 Học viện Fukushima EAST trong các năm 2021-2022, rồi tiếp tục dẫn U15 học viện giai đoạn 2023-2024. Đầu năm 2025, ông còn làm giám sát kỹ thuật U17 Việt Nam. Những mốc này cho thấy cách nói “16 năm không nắm đội nào” đã bỏ qua công việc huấn luyện trực tiếp ở cấp học viện. Khoảng cách giữa các nhiệm kỳ dẫn tuyển trẻ không đồng nghĩa với việc ngừng làm HLV.

Dù vậy, kinh nghiệm đào tạo không tự động bảo đảm thành công khi dẫn dắt một đội tuyển dự giải. Những câu hỏi về khả năng tổ chức lối chơi, sử dụng nhân sự và điều chỉnh trong trận đấu vẫn cần được xem xét từ màn trình diễn thực tế của U20 Việt Nam.

Bật mí hồ sơ HLV U20 Việt Nam trước thông tin &#39;16 năm không nắm đội nào&#39;? - 3

Về phía mình, sau trận cuối gặp Iran tối 6/9, ông Ikeuchi thừa nhận đội không kiểm soát được sức ép của đối thủ trong hiệp hai dù sớm mở tỷ số. Nhà cầm quân người Nhật Bản gửi lời xin lỗi người hâm mộ, đồng thời cho rằng các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thực chiến ở sân chơi lớn. Ông cũng giải thích một số cầu thủ U19 SLNA, đội vô địch U19 Quốc gia, không góp mặt vì phải làm nhiệm vụ tại CLB, chứ không phải bị ban huấn luyện bỏ qua.

Thất bại đòi hỏi việc đánh giá trách nhiệm chuyên môn nghiêm túc. Nhưng đánh giá ấy cần bắt đầu từ dữ kiện đầy đủ: ông Ikeuchi có kinh nghiệm đào tạo và từng trực tiếp dẫn đội trong những năm gần đây. Vấn đề cần làm rõ là kinh nghiệm đó đã được chuyển hóa thành hiệu quả ở U20 Việt Nam đến đâu.

Bật mí hồ sơ HLV U20 Việt Nam trước thông tin &#39;16 năm không nắm đội nào&#39;? - 4

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/09/2026 09:12 AM (GMT+7)
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