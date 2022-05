Rudiger hưởng lương cực "khủng" tại Real Madrid, khiến Chelsea chạnh lòng

Trung vệ người Đức Antonio Rudiger sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải và gia nhập Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sự ra đi của Rudiger là điều đã được dự báo từ trước nhưng rõ ràng, "The Blues" có lý do để tiếc nuối khi ngôi sao này đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Rudiger đồng ý gia nhập Real Madrid theo dạng tự do

Theo tờ Athletic, Rudiger sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Real Madrid và hưởng mức lương khoảng 10 triệu euro (xấp xỉ 8,5 triệu bảng) mỗi năm, tương đương 342.000 bảng/ tuần. Đây là mức đãi ngộ lớn hơn đáng kể so với những gì ngôi sao người Đức đang nhận tại Chelsea.

Mức lương cao của siêu trung vệ này xuất phát từ việc anh gia nhập Real dưới dạng tự do và đội chủ sân Bernabeu không phải mất phí chuyển nhượng. Bên cạnh đó, nhà vô địch La Liga cũng dùng chính mức lương "khủng" để chèo kèo Rudiger dù Chelsea đã nỗ lực hết sức để giữ chân trung vệ này.

Báo chí Tây Ban Nha khẳng định Rudiger đã hoàn tất thủ tục kiểm ra y tế với Real và bản hợp đồng sẽ được công bố chính thức khi mùa giải năm nay khép lại. Real sẽ chờ tới hết mùa giải năm nay để đón chào Rudiger bởi họ muốn giữ sự tôn trọng dành cho Chelsea.

HLV Tuchel bất lực trong việc giữ chân học trò đồng hương

Với mức lương kể trên, Chelsea hoàn toàn có thể đáp ứng được để có thể giữ chân Rudiger. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đội chủ sân Stamford Bridge mà cụ thể là chủ tịch Roman Abramovich đã bất ngờ bị phong tỏa tài sản. Điều này khiến việc gia hạn hợp đồng với Rudiger bị đình trệ. Đó cũng là lý do khiến Chelsea đành phải ngậm ngùi nhìn Rudiger đàm phán với các đội bóng khác dù HLV Thomas Tuchel luôn yêu cầu Ban lãnh đạo giữ chân ngôi sao này.

"Chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Tôi đã làm mọi cách để giữ Rudiger trên góc độ cá nhân. Chúng tôi muốn đưa ra những lời đề nghị lớn cho cậu ấy và câu lạc bộ đã thử mọi cách để dàn xếp điều đó. Nhưng trong thời điểm khó khăn, chúng tôi đã không thể tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi chấp nhận đầu hàng vì những biện pháp trừng phạt của chính phủ", HLV Tuchel chua chát tiết lộ.

