Rực lửa cúp C1 nữ: Chelsea đại chiến Barcelona, Bayern ngược dòng trước PSG

Chelsea đại chiến với Barcelona

Giống như đội nam, đội nữ Barcelona cũng là một thế lực tại châu Âu với nhiều cầu thủ xuất sắc. Bởi vậy, nhiều người tin rằng "Quả bóng vàng 2025" Aitana Bonmatí sẽ giành chiến thắng trước Chelsea ngay trên đất Anh. Tuy nhiên, câu chuyện không dễ như vậy.

Barcelona gặp khó trước chủ nhà Chelsea

Đội chủ nhà cũng thể hiện được bản lĩnh của một trong những đội bóng hàng đầu của "Xứ sở sương mù". Họ chơi sòng phẳng với đối thủ và thậm chí còn dứt điểm nguy hiểm nhiều hơn trong hiệp một.

Phút 16, Beever-Jones chuyền bóng và Carpenter đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Chelsea cũng không giữ được lợi thế lâu khi Pajor gỡ hòa cho Barcelona ở phút 24. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Barcelona gia tăng thêm áp lực và Chelsea lui về chống đỡ. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn có 2 pha bóng nguy hiểm, đáng tiếc không chuyển hóa được thành bàn thắng. Càng về cuối trận, Barcelona càng dồn ép.

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 1-1 Barcelona

Bayern Munich ngược dòng trước PSG

Một trong những trận đấu được quan tâm nhất ở lượt 4 vòng bảng Champions League nữ là cuộc đối đầu giữa PSG và Bayern Munich. Đội chủ nhà đang khởi đầu không tốt khi toàn thua 3 trận đầu tiên. Tuy nhiên, họ vẫn vào cuộc tự tin và có bàn mở tỉ số ngay ở phút 16 của mỹ nhân Karchaoui.

Bayern Munich thể hiện đẳng cấp trước PSG

Thế nhưng Bayern Munich chỉ mất đúng 1 phút để có bàn gỡ hòa do công của Dallmann. Đôi bên tiếp tục chơi đôi công và đội khách vượt lên ở phút 34. Người ghi bàn cho Bayern lần này là Tanikawa sau đường chuyền của Bühl.

Bước sang hiệp hai, PSG tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các chân sút của họ tỏ ra khá vô duyên. Trong khi đó, Bayern Munich khéo léo hóa giải mọi hiểm nguy. Tấn công nhiều không ghi được bàn, PSG nhận đòn "hồi mã thương" ở phút 89 và Damnjanovic là người ghi bàn cho Bayern Munich.

Đây cũng là bàn ấn định tỉ số trận đấu. Với chiến thắng này, Bayern Munich vươn lên thứ 5 với 9 điểm/3 trận trong khi PSG tiếp tục xếp cuối bảng.